Тувинцы требуют отнять мандат у рос-сенаторши Собчак-Нарусовой

09:52 09.03.2022

Жители Тувы призвали сенатора Нарусову сдать мандат



8 марта 2022,

Текст: Дмитрий Зубарев

Инициативная группа жителей Тувы возмутилась заявлениями сенатора Людмилы Нарусовой из-за ее критики действий российского военного ведомства. Тувинцы призвали Нарусову прекратить провокации или сдать мандат.



На прошлой неделе в ходе заседания Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству СФ, на котором сенаторы обсуждали введение наказания за фейки о действиях российской армии, член Совета Федерации Людмила Нарусова выступила с критикой действй Минооброны в рамках спецоперации на Украине.



В ответ инициативная группа жителей Тувы раскритиковала выступление Нарусовой и призвала сенатора либо прекратить провокации, либо сдать мандат.



"Госпожа Нарусова комфортно устроилась: имеет все привилегии, довольствие, льготы. При этом она не появляется в Туве. Но как сенатор имеет наглость выступать от нашего имени. Мы таких полномочий ей не давали", – говорится в обращении тувинцев.