Нет слов... Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом

10:15 09.03.2022

9 марта 2022, Александра Юдина

Усилия Белого Дома организовать телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена с наследными принцами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Салманом и Абу-Даби Мухаммедом бин Заид Ан-Нахьяном не увенчались успехом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников из Белого Дома.



Байден планировал обсудить с наследными принцами Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти и цен на бензин. Одной из основных тем разговора также являлся вопрос поддержки Украины на международной арене. Несмотря на усилия аппарат президента, организовать телефонный разговор так и не удалось, пишет агентство Анадолу.



Согласно информации Wall Street Journal, отношения между Байденом и наследными принцами переживают не самые лучшие времена. Принц Саудовской Аравии недоволен позицией Вашингтона по отношении войны в Йемене, где он не может поручиться полной поддержкой США. Он также призывает США усилить давление на Иран, а также отказаться от расследования по убийству оппозиционного саудовского журналиста Джемаля Кашикчы.



С другой стороны, оба принца после отказа поговорить с Байденом, имели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается в статье.



Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.



Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов. Политолог и американист Малек Дудаков предупредил, что введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.