 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.03.2022
10:24  Иран стал заложником украинского кризиса. Россия выставила Западу условие подписания ядерной сделки, - М.Беленькая
10:15  Нет слов... Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом
09:52  Тувинцы требуют отнять мандат у рос-сенаторши Собчак-Нарусовой
09:44  Рупор режиму. КырВласти переформатируют телерадиокомпанию ОТРК - 24.kg
08:51  Из КазПарламента выставили бывших кадровых сотрудников КНБ Каменова и Решетникова. Нет доверия народа
08:46  Мангистауская область остается самым неспокойным регионом Казахстана, - В.Щекунских
08:28  Нужна ли Казахстану война? - Данияр Ашимбаев

08:22  Великая китайская риторика. Пекин изображает из себя главного союзника Москвы, - С.Строкань
08:19  Джо Байден страдает несдерживанием, - "Къ"
08:16  Талибы похитили афганскую комедийную актрису Надиму (Патингару Какаи)
07:12  Кто такие "кунибалы". Казахстанский сексолог Абубакирова о своих последних открытиях, - "Э-К"
07:06  Скончался экс-президент Академии наук Кыргызстана физик Аманбек Жайнаков
06:53  ПРООН запустила в Узбекистане проект против уличных домогательств "Позовите Умиду"
06:40  Каз-акимов особым президентским указом заставляют встречаться с населением
02:01  Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
00:21  Дезападизация России: война, которую нельзя проиграть, - Дм.Попов
00:19  Ловушка для Китая: США пытаются заставить Пекин соблюдать антироссийские санкции, - А.Яшлавский
00:17  Русский медведь действительно проснулся, - Бела Ковач
00:16  Казахские женщины и эмансипация: как это происходило в СССР?
00:14  В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии
00:05  Корпоратократия vs государствократия: украинская точка бифуркации, - Дм.Выдрин
Вторник, 08.03.2022
20:58  Байден объявил о введении запрета на импорт российских нефти и газа
19:01  Эмбарго Вашингтона на российскую нефть взвинтит цены до $300 за баррель
18:10  Массовые драки с огнестрелом на родине Елбасы. Кто и чего делят?
16:57  Второй Шанхай по Никсону? Новые карты мировой дипломатии, - Елена Пустовойтова
15:43  "Пусть звезд будет больше!". Тайконавтка Ван Япин поздравила Женщин всего мира с орбиты
10:52  Гегемон просел. Арабы хитро поддерживают Россию, - Кирилл Зайцев
10:09  Девочка - весна. Псаки угрожает антироссийскими санкциями... Китаю
09:45  Санкции подстегнут россиян покупать жилье в Узбекистане
09:32  Вашингтон устанавливает в Европе топливный диктат - против России, - И.Рыбин
09:24  В Узбекистане разобьют еще 5 национальных парков - Оролкум, Поп, Омонкутон, Юкори Тупаланг и Боботог
09:21  Талибы хотят запретить в Афгане "языческий" Навруз
09:20  Почему Казахстан рискует получить старый "Самрук" с новыми кадрами, - Е.Васильев
07:52  Империя лжи и правое дело Владимира Путина, - Ахмет Бурханов
07:27  Контур будущей страны. Большая Россия, - Андрей Фефелов
07:20  Украина превращается в Сомали, - Владимир Корнилов
07:16  Китай предлагает свое посредничество в мирных переговорах России-Украины
06:56  Сын и внук Софии Ротару пойманы СБУ при попытке "сбежать" в лодке в Молдавию
00:43  Спецоперация "Генерала Мороза": Цены на газ завтра будут $4000
00:23  Чем уникален конфликт на Украине, - Тимур Шерзад
00:14  Гибель гражданственности, иллюзия выбора: выживет ли политика в XXI веке? - Дж.Покок, Дм.Буянов
00:09  С начала 2022 года Казахстан приютил 1,8 тысяч кандасов. К вопросу о токаевских "международных террористах"
00:02  Гудбай, Фейсбук! - Галина Иванкина
00:01  Усеров - новый вице-министр национальной экономики Казахстана и другие назначения в Нур-Султане
Понедельник, 07.03.2022
21:01  Нефтетрейдеры начинают избегать казахстанской нефти вслед за российской
18:17  Вице-президент Турции Фуат Октай прибыл с визитом в Туркестан
17:55  Северное Приаралье может стать "мертвой зоной". Что делать с его жителями?
17:51  Какой должна быть новая языковая реформа в Казахстане? - Жулдыз Смагулова
17:42  Патрик Бьюкенен: США могли бы предотвратить то, что происходит на Украине
16:23  Выше $3000 - взрывной рост цен на газ продолжается в Европе
15:44  Россия на Украину пришла навсегда, - В.Кирпичев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нет слов... Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом
10:15 09.03.2022

9 марта 2022, Александра Юдина
Усилия Белого Дома организовать телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена с наследными принцами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Салманом и Абу-Даби Мухаммедом бин Заид Ан-Нахьяном не увенчались успехом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных источников из Белого Дома.

Байден планировал обсудить с наследными принцами Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти и цен на бензин. Одной из основных тем разговора также являлся вопрос поддержки Украины на международной арене. Несмотря на усилия аппарат президента, организовать телефонный разговор так и не удалось, пишет агентство Анадолу.

Согласно информации Wall Street Journal, отношения между Байденом и наследными принцами переживают не самые лучшие времена. Принц Саудовской Аравии недоволен позицией Вашингтона по отношении войны в Йемене, где он не может поручиться полной поддержкой США. Он также призывает США усилить давление на Иран, а также отказаться от расследования по убийству оппозиционного саудовского журналиста Джемаля Кашикчы.

С другой стороны, оба принца после отказа поговорить с Байденом, имели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается в статье.

Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.

Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов. Политолог и американист Малек Дудаков предупредил, что введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646810100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №822
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №824
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №825
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826
- Нам война не нужна
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года №827
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания депутатов
- Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили на XII заседании Межправкомиссии
- В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  