Скованные одной цепью. Как санкции против России отразятся на Таджикистане? - Пайрав Чоршанбиев

15:23 09.03.2022 Скованные одной цепью. Как санкции против России отразятся на Таджикистане?



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

9 марта 22

Эксперты прогнозируют обесценивание рубля, резкое сокращение денежных переводов и рост бедности со всеми вытекающими последствиями.



Многие ожидают ухудшения социально-экономической ситуации в Таджикистане вследствие российско-украинского военного конфликта и жестких западных санкций против России. Насколько эти опасения могут быть обоснованными?



Сильная зависимость

Экономисты говорят, что существуют страны, которые связаны с Россией больше, чем Таджикистан, но сложно найти страну, которая могла бы конкурировать с Таджикистаном в плане зависимости от России.



РФ, согласно официальной статистике, занимает пятую часть внешнего товарооборота Таджикистана, обеспечивает треть импорта республики, при этом поставляет наиболее важную продукцию. Например, 85% нефтепродуктов поставляются из России на льготной основе – без оплаты каких-либо вывозных таможенных сборов.



Российский капитал, по данным Госкоминвеста РТ, охватывает 15% (около $1,7 млрд) общего объема иностранных инвестиций в экономике Таджикистана.



Однако все это ничто по сравнению с зависимостью от денежных переводов, которые поступают в республику от трудовых мигрантов. За счет этих переводов обеспечивается две трети валюты для импорта товаров.



Сокращение объема этих переводов в 2020-2021 гг. из-за пандемии заставило республику продавать золотые запасы, чтобы получить нужную для импорта валюту.



По данным статистического ведомства, за эти годы пришлось продать золотые резервы страны на сумму около $1,6 млрд.



Первые цветочки

Зависимость таджикской экономики от России проявилась в первые же дни военных действий на территории Украины. После заявления западных стран о введении новых санкций для ограничения доступа "отдельных российских банков" к международной межбанковской системе SWIFT, обнажились проблемы рынка финансового посредничества Таджикистана.



Специалисты утверждают, что таджикские банки напрямую связаны с системой SWIFT, а для работы с российскими банками, которые попали под отключение, существуют альтернативные каналы. Проблемы могут возникнуть по трансграничным переводам без открытия банковского счета со странами дальнего зарубежья.



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По словам специалистов, большинство банков Таджикистана не имеют корреспондентские отношения с банками дальнего зарубежья. Для осуществления таких переводов таджикские банки пользуются услугами российских банков, главным образом "Сбербанка", который находится уже под западными санкциями и 2 марта объявил о своем уходе с европейского рынка.



Налаживание таджикскими банками прямых корреспондентских отношений с банками Запада специалисты считают проблематичным по двум причинам:



- они не заинтересованы работать с маленькими финансовыми рынками, где расходы могут быть больше, чем доходы;



- они осторожно относятся к непроверенным рынкам, так как опасаются возможного "отмывания денег" посредством переводов.



Единственным выходом при создавшейся ситуации специалисты считают налаживание сотрудничества в этом направлении с узбекскими и казахскими банками, которые имеют прямые корреспондентские отношения с финансовыми учреждениями западных стран.

Кроме того, большую проблему для экономики Таджикистана представляет обвал курса рубля, который с началом военных действий в Украине обесценился к сомони почти на 30%.



Если две недели назад семьи мигрантов получали за каждые 1000 рублей 146,6 сомони, то сегодня – 90-95 сомони.



Семьи мигрантов используют большую часть денег для потребления – оплаты товаров и услуг. Сокращение потребления приводит к уменьшению торгового оборота, а значит – снижению налоговых доходов и, следовательно, расходов бюджета и, таким образом, цепной реакцией по всем секторам экономики повторяющимися волнами, если власти не примут действенные меры.



Нужны новые партнеры?

Экономист Бахриддин Каримов считает неизбежными серьезные социально-экономические последствия для Таджикистана, по мере усиления санкций против России.



Он отметил, что обесценение рубля и резкое сокращение денежных переводов может привести к падению доходов населения и росту бедности со всеми вытекающими последствиями.



Параллельно экономист ожидает ускорение инфляции на фоне роста мировых цен на нефть, зерно и прочие товары.



"Таким образом, - сказал он, - макроэкономические последствия, учитывая беспрецедентный масштаб санкций, будут весьма значительными в плане роста бедности, сокращения экономической активности и спада доходов бюджета, на фоне параллельного ускорения инфляции – создавая сценарий идеального шторма для всей экономики Таджикистана в целом".



Каримов считает нынешний кризис более существенным и крайне опасным для экономики Таджикистана по сравнению с предыдущими кризисами в России, так как он "будет иметь очень длительный негативный эффект. Соответственно правительству Таджикистана не стоит думать, что кризис можно будет просто переждать и все снова восстановится как прежде".



Он полагает, что военная кампания в Украине будет продолжаться долго, как и санкции, подобные тем, которые введены против Северной Кореи и Ирана. "Соседним странам, зависимым от России экономически, нужно будет искать новые источники экономического роста и новых внешних партнеров, чтобы выжить в новых реалиях", - полагает экономист.



В этой связи он предлагает правительству Таджикистана кардинально пересмотреть все планы экономической кооперации с Россией, вполне логично закрыть тему возможного вступления в ЕАЭС, который в новой геополитической реалии не имеет никакого смысла, срочно разработать реальную, а не бумажную программу диверсификации экономики.



Также Каримов советует создать рабочие места внутри страны, поддержать частный сектор и усилить внутреннюю экономику, в том числе мерами снижения коррупционного и административного пресса на частные предприятия и предпринимателей.



"В целом вся стратегия зависимости от миграции и денежных переводов из России станет совершенно нежизнеспособной для Таджикистана, когда экономика РФ подвергнется коллапсу", - сказал он.

Кроме того, экономист считает необходимым кардинальный пересмотр транспортного и авиационного сообщения, советует ускоренно развивать новые направления, чтобы не оказаться в полном тупике. "Уже очевидно, что рынок авиаперевозок РФ, ввиду отзыва лизинговых самолетов и санкций на все авиалинии, скоро встанет.



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Помимо того, сбои в торговле, транспорте, логистике и финансовом секторе, влияющие на банковские системы и системы денежных переводов, цепочку поставок и связь, могут стать системными и обычным явлением для бизнеса и граждан Таджикистана", - сказал он.



Он заключил, что создавшаяся ситуация может привести к усилению роли Китая не только как экономического и торгового партнера, но и с точки зрения военного присутствия, что имеет свои риски.



"Правительству нужно подумать..."

Руководитель Центра свободного рынка Таджикистана Азиз Темуров считает, что ситуация в республике зависит от того, какие меры будет принимать Россия, чтобы не усугубить свое экономическое положение, а также от продолжительности конфликта с Украиной. "Однако, - сказал он, - даже, если война скоро закончится, санкции будут действовать".



Специалист подчеркнул, что нынешний кризис четвертый по счету с 2008 года, которые негативно повлияли на некоторые отрасли экономики Таджикистана и домохозяйств.



"Традиционно, это коснется мигрантов и их домохозяйства, банковский сектор и падение покупательной способности населения", - сказал он.

По мнению Темурова, если нарушатся логистические цепочки в экономике России, а это уже происходит, то, вероятнее всего, она будет меньше производить или перестанет производить широкий спектр товаров и услуг.



В связи с этим, он допускает уменьшение деловой активности, сокращение доходов населения и снижение спроса на рабочую силу иностранцев в России. "Тем более нужно трудоустраивать беженцев из Украины, решивших остаться в России. Они тоже создают конкуренцию", - пояснил эксперт.



В целом, сказал Темуров, ситуация неопределенная и каждый день меняет оценки и прогнозы. "Правительству Таджикистана нужно подумать о том, насколько мы экономически устойчивы и самостоятельны", - заключил специалист.

Как отреагировали соседи?

Между тем, руководство всех стран региона, кроме Туркменистана и Таджикистана, после начала российско-украинского вооруженного конфликта, выступили с заявлениями, сообщив о разработке антикризисного плана.



14:30 4 марта

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Пресс-служба президента Узбекистана сообщила, что Кабинету министров поручено подготовить план мер по смягчению возможных социально-экономических последствий из-за ситуации вокруг России и Украины. До этого такие же заявления сделали руководство Кыргызстана и Казахстана.



Соответствующие министерства и ведомства Таджикистана в течение уже недели после начала конфликта хранят молчание. В Национальном банке страны обещали сделать заявление, основанное на вопросах, поступивших к ним от СМИ. Когда – не известно.



Прогнозы Moody’s

Международное рейтинговое агентство Moody’s еще за неделю до российско-украинского военного конфликта причислил Таджикистан к странам, которые наиболее уязвимы в случае введения жестких западных санкций против России.



Эксперты Moody"s допускают негативное влияние через различные каналы "ввиду экономических, финансовых и энергетических связей с Россией, а также из-за их слабых ликвидных и внешних позиций Таджикистана".



Среди основных рисков – сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов в случае спада российской экономики. "Возможное замедление российской экономики ударит по кредитоспособности Кыргызстана и Таджикистана из-за сокращения денежных переводов трудовых мигрантов", - отмечают аналитики агентства.



Они прогнозируют заметное ослабление рубля, что может иметь негативные побочные эффекты для таджикской валюты и повысить риски ликвидности для обслуживания внешнего долга, номинированного в иностранной валюте. Источник - asiaplustj.info

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