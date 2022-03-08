 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.03.2022
18:13  РосБанки подключают юани, - "Къ"
18:05  Казахстан и Азербайджан создают СП по развитию Транскаспийского транспортно-логистического маршрута
17:38  США создавали на Украине чумовую угрозу России, - Рафаэль Фахрутдинов
17:23  "В течение 4-х лет 98% всех компаний Кыргызстана обанкротятся", - Данияр Акматов
17:22  Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год
16:19  Логика санкционной войны потребует перехода от рыночной к мобилизационной экономике, - В.Катасонов
15:28  Как антироссийские санкции отразятся на кинорынке Казахстана

15:23  Скованные одной цепью. Как санкции против России отразятся на Таджикистане? - Пайрав Чоршанбиев
14:50  Совет судей Кыргызстана возглавил Кыдык Джунушпаев
13:18  Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства, - Тимофей Бордачев
10:24  Иран стал заложником украинского кризиса. Россия выставила Западу условие подписания ядерной сделки, - М.Беленькая
10:15  Нет слов... Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом
09:52  Тувинцы требуют отнять мандат у рос-сенаторши Собчак-Нарусовой
09:44  Рупор режиму. КырВласти переформатируют телерадиокомпанию ОТРК - 24.kg
08:51  Из КазПарламента выставили бывших кадровых сотрудников КНБ Каменова и Решетникова. Нет доверия народа
08:46  Мангистауская область остается самым неспокойным регионом Казахстана, - В.Щекунских
08:28  Нужна ли Казахстану война? - Данияр Ашимбаев
08:22  Великая китайская риторика. Пекин изображает из себя главного союзника Москвы, - С.Строкань
08:19  Джо Байден страдает несдерживанием, - "Къ"
08:16  Талибы похитили афганскую комедийную актрису Надиму (Патингару Какаи)
07:12  Кто такие "кунибалы". Казахстанский сексолог Абубакирова о своих последних открытиях, - "Э-К"
07:06  Скончался экс-президент Академии наук Кыргызстана физик Аманбек Жайнаков
06:53  ПРООН запустила в Узбекистане проект против уличных домогательств "Позовите Умиду"
06:40  Каз-акимов особым президентским указом заставляют встречаться с населением
02:01  Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
00:21  Дезападизация России: война, которую нельзя проиграть, - Дм.Попов
00:19  Ловушка для Китая: США пытаются заставить Пекин соблюдать антироссийские санкции, - А.Яшлавский
00:17  Русский медведь действительно проснулся, - Бела Ковач
00:16  Казахские женщины и эмансипация: как это происходило в СССР?
00:14  В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии
00:05  Корпоратократия vs государствократия: украинская точка бифуркации, - Дм.Выдрин
Вторник, 08.03.2022
20:58  Байден объявил о введении запрета на импорт российских нефти и газа
19:01  Эмбарго Вашингтона на российскую нефть взвинтит цены до $300 за баррель
18:10  Массовые драки с огнестрелом на родине Елбасы. Кто и чего делят?
16:57  Второй Шанхай по Никсону? Новые карты мировой дипломатии, - Елена Пустовойтова
15:43  "Пусть звезд будет больше!". Тайконавтка Ван Япин поздравила Женщин всего мира с орбиты
10:52  Гегемон просел. Арабы хитро поддерживают Россию, - Кирилл Зайцев
10:09  Девочка - весна. Псаки угрожает антироссийскими санкциями... Китаю
09:45  Санкции подстегнут россиян покупать жилье в Узбекистане
09:32  Вашингтон устанавливает в Европе топливный диктат - против России, - И.Рыбин
09:24  В Узбекистане разобьют еще 5 национальных парков - Оролкум, Поп, Омонкутон, Юкори Тупаланг и Боботог
09:21  Талибы хотят запретить в Афгане "языческий" Навруз
09:20  Почему Казахстан рискует получить старый "Самрук" с новыми кадрами, - Е.Васильев
07:52  Империя лжи и правое дело Владимира Путина, - Ахмет Бурханов
07:27  Контур будущей страны. Большая Россия, - Андрей Фефелов
07:20  Украина превращается в Сомали, - Владимир Корнилов
07:16  Китай предлагает свое посредничество в мирных переговорах России-Украины
06:56  Сын и внук Софии Ротару пойманы СБУ при попытке "сбежать" в лодке в Молдавию
00:43  Спецоперация "Генерала Мороза": Цены на газ завтра будут $4000
00:23  Чем уникален конфликт на Украине, - Тимур Шерзад
00:14  Гибель гражданственности, иллюзия выбора: выживет ли политика в XXI веке? - Дж.Покок, Дм.Буянов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год
17:22 09.03.2022

Зачем?

Многие считают тараканов отвратительными насекомыми, но для китайской фармацевтической индустрии они оказались хорошим бизнесом, так как в стране широко распространено убеждение, что тараканы полезны для здоровья.

Жареных тараканов в Китае и других странах Азии употребляют в пищу столетиями, но сейчас этих насекомых разводят на специальных гигантских фермах.

В городе Сичан на юго-западе страны одна из фармацевтических компаний выращивает шесть миллиардов тараканов ежегодно.



Искусственный интеллект

Тараканов разводят в здании, площадь которого составляет два футбольных поля.

Внутри - ряды полок, на которых лежат кюветы с едой и водой.

В здании тепло, влажно и темно.

Внутри здания тараканы пользуются полной свободой и могут бегать куда хотят и размножаться. Но само здание почти герметично, а доступ в него для людей строго ограничен.

Тараканы этой фермы никогда не увидят дневного света.

Здесь установлена система искусственного интеллекта, которая непрерывно замеряет показатели по более чем 80 параметрам - от температуры и влажности до наличия генетических мутаций в самих тараканах и того, как эти мутации отражаются на росте и развитии конкретных особей.

Цель этих измерений - добиться того, чтобы тараканы размножались как можно быстрее.

Медицина

Когда тараканы достигают "зрелого возраста", их отлавливают, размалывают, перерабатывают и создают настойку, которую применяют в традиционной китайской медицине.

Настойка попахивает рыбой, она сладкая и называется "канфусинь". Она якобы помогает при лечении гастроэнтерита, язвы желудка и легочных заболеваний.

"Это просто чудотворное лекарство, - заявил в интервью Daily Telegraph Лю Юйшен из Сельскохозяйственного университета в Шаньдуне. - Оно вылечивает целый ряд болезней, причем делает это быстрее, чем другие препараты".

Дешевая альтернатива

"Население Китая стареет, - говорит профессор Лю. - Мы пытаемся разработать новые лекарства для пожилых, которые были бы дешевле западных".

Хотя правительство Китая поддерживает саму идею создания тараканьих ферм, а в больницах часто используются настойки из тараканов, не все считают это правильным.

"Это не чудодейственное лекарство, оно не может магически вылечивать людей", - утверждает исследователь Китайской медицинской академии в Пекине, пожелавший остаться анонимным.

Другие специалисты предупреждают, что концентрация такого огромного числа насекомых в одном месте попросту опасна.

"Будет катастрофой, если миллиарды тараканов вдруг окажутся на воле - будь то по ошибке кого-либо из сотрудников или в результате землетрясения", - предупреждает профессор Чжу Чаодун из Академии наук Китая.

Источник - eldik.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646835720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №822
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №824
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №825
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826
- Нам война не нужна
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года №827
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания депутатов
- Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили на XII заседании Межправкомиссии
- В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  