Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год

17:22 09.03.2022

Зачем?



Многие считают тараканов отвратительными насекомыми, но для китайской фармацевтической индустрии они оказались хорошим бизнесом, так как в стране широко распространено убеждение, что тараканы полезны для здоровья.



Жареных тараканов в Китае и других странах Азии употребляют в пищу столетиями, но сейчас этих насекомых разводят на специальных гигантских фермах.



В городе Сичан на юго-западе страны одна из фармацевтических компаний выращивает шесть миллиардов тараканов ежегодно.







Искусственный интеллект



Тараканов разводят в здании, площадь которого составляет два футбольных поля.



Внутри - ряды полок, на которых лежат кюветы с едой и водой.



В здании тепло, влажно и темно.



Внутри здания тараканы пользуются полной свободой и могут бегать куда хотят и размножаться. Но само здание почти герметично, а доступ в него для людей строго ограничен.



Тараканы этой фермы никогда не увидят дневного света.



Здесь установлена система искусственного интеллекта, которая непрерывно замеряет показатели по более чем 80 параметрам - от температуры и влажности до наличия генетических мутаций в самих тараканах и того, как эти мутации отражаются на росте и развитии конкретных особей.



Цель этих измерений - добиться того, чтобы тараканы размножались как можно быстрее.



Медицина



Когда тараканы достигают "зрелого возраста", их отлавливают, размалывают, перерабатывают и создают настойку, которую применяют в традиционной китайской медицине.



Настойка попахивает рыбой, она сладкая и называется "канфусинь". Она якобы помогает при лечении гастроэнтерита, язвы желудка и легочных заболеваний.



"Это просто чудотворное лекарство, - заявил в интервью Daily Telegraph Лю Юйшен из Сельскохозяйственного университета в Шаньдуне. - Оно вылечивает целый ряд болезней, причем делает это быстрее, чем другие препараты".



Дешевая альтернатива



"Население Китая стареет, - говорит профессор Лю. - Мы пытаемся разработать новые лекарства для пожилых, которые были бы дешевле западных".



Хотя правительство Китая поддерживает саму идею создания тараканьих ферм, а в больницах часто используются настойки из тараканов, не все считают это правильным.



"Это не чудодейственное лекарство, оно не может магически вылечивать людей", - утверждает исследователь Китайской медицинской академии в Пекине, пожелавший остаться анонимным.



Другие специалисты предупреждают, что концентрация такого огромного числа насекомых в одном месте попросту опасна.



"Будет катастрофой, если миллиарды тараканов вдруг окажутся на воле - будь то по ошибке кого-либо из сотрудников или в результате землетрясения", - предупреждает профессор Чжу Чаодун из Академии наук Китая.