 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"В течение 4-х лет 98% всех компаний Кыргызстана обанкротятся", - Данияр Акматов
17:23 09.03.2022

Противодействие кризису: выживет ли экономика Кыргызстана в критических условиях?

Этот год для экономики нашей страны будет полон потрясений и трудностей. Со стороны Западных чиновников звучали призывы о полной изоляции союзников России, в целях изоляции России. Основа основ для развития экономики любой страны – это свободное движение капитала и торгово-экономические отношения со странами. В случае, если мы подпадем под санкции Запада, то итак слабая экономика нашей страны откатится к показателям 90-х и даже самосвалы Caterpillar на месторождениях без запчастей перестанут работать. Мы – импортозависимая страна, более чем на 70 % импорт преобладает над экспортом. Все производство – весь реальный сектор экономики нашей страны держится на импорте.

Наши мигранты в России в полном объеме ощутили волатильность рубля и запреты на вывод валюты из РФ. Следовательно, если мигрантские деньги не будут идти в страну, то мы, в скором времени, ощутим полную неплатежеспособность населения и старт бартерных операции внутри страны. Я считаю руководству России следовало бы пойти на уступки братскому народу, учитывая реалии наших дней и разрешить вывод денег для мигрантов из Кыргызстана без ограничений.

Текущий налоговый кодекс больно ударил по бизнесу. Международные аудиторы, проанализировав отчетность отечественных компаний и недавние реформы в сфере налогообложения, пришли к выводам, что в течение 4-х лет 98 % всех компании в нашей стране обанкротятся. Если малый и средний бизнес – это фундамент экономики страны, то плохи наши дела. Уже сейчас бизнес трясет от волатильности курса доллара и рубля, а банки не упускают шанса поиграть на волатильности курса валют. Аналитики прогнозируют обрушение национальных валют в развивающих странах из-за планов ФРС (Федеральная Резервная Система) США повысить процентную ставку и сократить денежную массу доллара. Кстати, об этом мы узнаем 16 марта текущего года вечером, так как намечается заседание ФРС США. Фермеры в ужасе смотрят как цены на ГСМ растут в геометрической прогрессии, а ведь уже скоро начнутся весенне-полевые работы, где цена на ГСМ – это основа себестоимости сельхозпродукции. Земля – это и есть основное богатство страны, и мы должны создать все необходимые условия для фермеров, чтобы они засеяли поля в срок.

Естественно, в связи сложившейся ситуации инвесторы смотрят с опаской на нашу страну и не готовы привозить свои активы сюда. Отток инвестиции превышает приток зарубежных инвестиции. Только синхронизированная работа ведомств по привлечению, в первую очередь, внутренних инвестиции сможет изменить мнение зарубежных инвесторов о нашей стране. Учитывая все факторы, влияющие на нашу экономику, можно с уверенностью предположить, что что-то не так с нашей статистикой. Фактическая ситуация в экономике нашей страны в корне отличается от статистических данных, и это главная проблема в экономике нашей страны. Мы не знаем где именно имеются проблемы в экономике, чтобы начать лечить, мы должны узнать где именно болит. Проблема получения первичных данных, а не агрегированных данных, как никак остро стоит в условиях кризиса в экономике.

Бизнес остался один на один с суровыми реалиями несправедливого рынка в стране. В нашей экономике творится хаос, и все мы чувствуем реальную ситуацию вокруг в виде высокой инфляции и неплатежеспособности населения. Коллапс неизбежен, важно дать возможность бизнесу вытянуть экономику со дна, и чтобы последствия сильно не затронули нас. Развитые страны давали возможность бизнесу процветать и все мегаполисы, и инфраструктура стран строилась бизнесом, а не чиновниками или политиками. А бизнесу я бы посоветовал расширяться, ведь в условиях кризиса появляются новые возможности для роста, и естественная конкуренция оставит качественных игроков на рынке, ну и конечно чуть-чуть отложить на инвестиции в золото, как говорит наш Президент.

ДАНИЯР АКМАТОВ (старший партнер) в компании Бий-Инвест.

Источник - eldik.media
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