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|Казахстан и Азербайджан создают СП по развитию Транскаспийского транспортно-логистического маршрута
18:05 09.03.2022
Транспортно-логистический маршрут Фото: пресс-служба АО "Самрук-Казына"
9 марта 2022 года в городе Баку состоялась встреча казахстанской делегации во главе с председателем правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадамом Саткалиевым с рядом ответственных лиц правительства Азербайджанской Республики, сообщает Zakon.kz.
Главной темой обсуждения стал проект создания совместного предприятия с целью развития Транскаспийского Международного транспортного маршрута. Новое СП позволит решить вопросы сквозного тарифообразования и декларирования грузов, применить единые IT-решения и консолидировать транзитные грузы на данном маршруте.
Во время беседы с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, главным исполнительным директором Азербайджанского инвестиционного холдинга Русланом Алихановым, вр.и.о. президента - первым вице-президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и другими официальными лицами представители казахстанской делегации отметили актуальность переориентации экспортных грузопотоков, из Казахстана в Европу по транскаспийскому маршруту.
Стороны обозначили значительный потенциал сотрудничества в сфере транспортировки нефти через Азербайджан, что может стать альтернативой существующим маршрутам.
Также состоялась встреча казахстанской делегацией с министром цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашадом Набиевым. В ходе встречи были проведены обсуждения по унификации транспортных тарифов по коридору, синхронизации таможенных процедур для увеличения объемов грузоперевозок по международным транспортным коридорам, проходящим через страны. Было отмечено, что происходящие в регионе события и геополитическая ситуация создали новую реальность. Уже есть риск того, что спрос превысит предложение, и эти факторы в конечном итоге повлияют на конечного потребителя. Так, увеличатся как стоимость поставки, так и период ожидания. Эта реальность диктует рассмотрение новых рамок сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных сообщений.
На встрече было подчеркнуто, что географические особенности Азербайджана и Казахстана - их расположение между крупнейшими экономическими центрами Европы и Азии - создали реальные предпосылки для обеспечения эффективной и налаженной транспортной сети между странами.
Дополнительным импульсом для развития маршрута стало завершение строительства железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Это позволило сократить время доставки из Китая в Турцию через Казахстан до 12 дней.
По итогам встречи был подписан Протокол о создании совместного предприятия и осуществления транспортно-логистической деятельности между АО "Самрук-Қазына" и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
Константин Вноровский