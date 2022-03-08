РосБанки подключают юани, - "Къ"

18:13 09.03.2022

Кредитные организации расширяют круг валют, доступных для депозитов физлиц



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На фоне введения санкций против российских банков кредитные организации начали прорабатывать введение валютных счетов в экзотических валютах, прежде всего в юанях. Около десятка крупнейших банков собираются ввести их в ближайшее время. Однако с учетом ограничений на обращение иностранной валюты приобрести юани возможно только на биржевых торгах, а снять со вклада наличными можно будет только рубли.



Продуктовая линейка крупнейших российских банков в ближайшее время может пополниться вкладами в китайских юанях. В частности, ВТБ, на который наложены жесткие санкции США, с 9 марта начинает открывать вклады в китайской валюте с доходностью 8% годовых на срок от трех месяцев до полугода. Через ВТБ-онлайн можно будет открыть вклад на сумму от 100 юаней (около 1674 руб. по курсу ЦБ на 6 марта), в отделениях - от 500 юаней. Сейчас вклады до востребования и срочные вклады доступны в китайском АйСиБиСи-банке, работающем в России. В частности, вклад до востребования открывается с минимальной суммой 10 юаней, вклады сроком до трех лет - от суммы 10 тыс. юаней (ставки 0,9–2% годовых).



Кроме того, возможность открывать расчетные счета и вклады в юанях для массового розничного сегмента прорабатывают Альфа-банк (пока счета в юанях доступны только клиентам с крупным частным капиталом), МКБ (сейчас в юанях могут открывать счета корпоративные клиенты), банк "Дом.РФ", МТС-банк (открывают счета для клиентов, занимающихся ВЭД), "Уралсиб", банк "Зенит".



В "Уралсибе" указывают, что от клиентов запросы на открытие вкладов поступали. Причем в банке прорабатывают возможность включения юаня в конвертации и возможность инвестировать в юанях. В МТС-банке отмечают "повышенный спрос на юани".



"С учетом ограничений по расчетам в долларах, наложенных на санкционные банки, счета в юанях в ближайшем будущем будут набирать популярность. Сейчас в ситуации низкой ликвидности денежный рынок по юаню практически отсутствует, но мы ожидаем его восстановления в ближайшее время",- поясняют в МТС-банке.



Заместитель председателя правления банка "Зенит" Наталья Тутова отметила, что в банке наблюдается рост спроса клиентов на продукты в альтернативных валютах.



В Росбанке не исключили введения счетов и вкладов в юанях, но решение будет принято в зависимости от рыночной ситуации, указали там. В "ФК Открытие" также заявили, что изучают этот вопрос в части привлечения средств. В ПСБ указали, что могут открывать корпоративным клиентам счета в экзотических валютах, в том числе в юанях, и в настоящий момент прорабатывают механизмы реализации платежей по таким счетам. Помимо этого ПСБ работает над новыми депозитными продуктами в китайских юанях и других альтернативных валютах для корпоративных клиентов. "В случае устойчивого спроса населения на сберегательные продукты в юанях мы запустим такое предложение для розничных клиентов",- заявили там.



Как банки пытаются удержать клиентов

Однако с 9 марта Банк России ввел ограничение как на покупку валюты в банках, так и на снятие ее со счетов. Поэтому в отсутствие наличных юаней их можно приобрести только на валютных торгах Московской биржи, которые в последнее время проходят довольно интенсивно. При этом стоит помнить, что согласно новым требованиям ЦБ до 9 сентября 2022 года с валютных вкладов можно будет снимать деньги только в рублях вне зависимости от валюты вклада.



Санкции США и Европы накладывают ограничения на работу банков. Китай в свою очередь к санкциям Запада присоединяться не планирует, писало ранее агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая Го Шуцина. Ранее после отказа работать с российскими финансовыми игроками со стороны крупнейших международных платежных систем - Visa и MasterCard - банки начали активно предлагать клиентам карты китайской платежной системы UnionPay.



Ольга Шерункова

9 марта 22