Грэпплеру даргинцу Муртазалиеву не дадут мандат депутата КырПарламента. Слишком вопиюще подкупал

20:49 09.03.2022

ЦИК снял с выборов Абдурахманхаджи Муртазалиева

Среда, 09 марта 2022 21:39

У кандидата в депутаты осталась возможность обратиться в суд



ЦИК отменил регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Абдурахманхаджи Муртазалиева по Свердловскому одномандатному округу на повторных выборах. Решение было принято сегодня на заседании.

Ранее несколько кандидатов в этом округе пожаловались, что Муртазалиев подкупал избирателей.



На заседании ЦИК выступил представитель МВД, который сообщил, что правоохранительные органы проверили телефонные звонки самого Муртазалиева,и его агитаторов.



Сам кандидат опровергал обвинения и был недоволен тем, что проверка была только в отношении него.



По итогам обсуждения члены ЦИК приняли решение снять кандидатуру Муртазалиева с выборов. Однако у кандидата еще есть возможность оспорить решение в суде. Если суд примет решение не в его пользу, то мандат получит Шайлообек Атазов.



Напомним, ранее Абдурахманхаджи Муртазалиев заявлял, что конкуренты пытались убрать его из предвыборной гонки. Повторные выборы депуатов ЖК прошли 27 февраля по Первомайскому и Свердловскому одномандатным округам. Согласно предварительным итогам, в Первомайском округе лидирует Эльвира Сурабалдиева, а в Свердловском - Абдурахманхаджи Муртазалиев.