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|Золото Мин-Куша и Кара-Кече будет мыть ОАО "Национальная компания "Кавак" - постановил КырКабмин
20:59 09.03.2022
Разрабатывать месторождения Мин-Куш и Кара-Кече будет ОАО "Национальная компания "Кавак"
Среда, 09 марта 2022 20:32
Открытое акционерное общество создал кабмин
ОАО "Национальная компания "Кавак" создано с целью организации эффективной системы разработки месторождений Кара-Кече и Мин-Куш. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
Учредителем ОАО "Национальная компания "Кавак", уставной капитал которого составляет 1 млн сомов, определен Фонд по управлению государственным имуществом.
В этой связи фонду поручено:
– утвердить устав ОАО "Национальная компания "Кавак" и произвести его государственную регистрацию в органах юстиции;
– обеспечить государственную регистрацию учредительного выпуска акций ОАО "Национальная компания "Кавак" в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.