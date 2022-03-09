Золото Мин-Куша и Кара-Кече будет мыть ОАО "Национальная компания "Кавак" - постановил КырКабмин

20:59 09.03.2022

Разрабатывать месторождения Мин-Куш и Кара-Кече будет ОАО "Национальная компания "Кавак"

Среда, 09 марта 2022 20:32

Открытое акционерное общество создал кабмин



ОАО "Национальная компания "Кавак" создано с целью организации эффективной системы разработки месторождений Кара-Кече и Мин-Куш. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.



Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.



Учредителем ОАО "Национальная компания "Кавак", уставной капитал которого составляет 1 млн сомов, определен Фонд по управлению государственным имуществом.



В этой связи фонду поручено:



– утвердить устав ОАО "Национальная компания "Кавак" и произвести его государственную регистрацию в органах юстиции;



– обеспечить государственную регистрацию учредительного выпуска акций ОАО "Национальная компания "Кавак" в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.