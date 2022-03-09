Эрдоган позвал Назарбаева в гости в Турцию на форум "Перекодирование дипломатии"

21:31 09.03.2022

Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана

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По приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию, сообщает Zakon.kz.

Первый Президент Республики Казахстан прибыл в Турцию для участия в Дипломатическом форуме ADF 2022.



Об этом в соцсетях написал пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.



По приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана Елбасы прибыл в Анталию для участия в Дипломатическом форуме #ADF2022 pic.twitter.com/dG8UXbraxM



- Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) March 9, 2022

Дипломатический форум Анталии – это дискуссионная площадка для обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам. Текущий форум пройдет под девизом "Перекодирование дипломатии".



Константин Вноровский