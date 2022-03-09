Wall Street Journal: Арабские шейхи отказали просьбе Байдена нарастить нефтедобычу

00:22 10.03.2022

The Wall Street Journal (США): лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от проведения телефонных переговоров с Байденом

Нефтяное месторождение Хурайс в Саудовской Аравии



Саудовская Аравия и ОАЭ объяснили США, что они не станут увеличивать объемы добычи нефти, чтобы сдержать рост цен, сообщает WSJ. Все попытки Белого дома организовать переговоры между Байденом и лидерами двух ближневосточных монархий оказались безуспешными.



Дион Ниссенбаум (DionNissenbaum), Стивен Калин (StephenKalin), Дэвид Клауд (David S. Cloud)



Белый дом безуспешно пытался организовать телефонные переговоры между президентом Джо Байденом и фактическими лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку, как сообщили американские чиновники и чиновники ближневосточных государств, Соединенные Штаты пытаются сдержать рост цен на нефть.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и шейх ОАЭ Мухаммед ибн Заид аль Нахайян отклонили просьбы поговорить с Байденом, о чем сообщили чиновники. Между тем за последние несколько недель официальные лица в Саудовской Аравии и ОАЭ стали более открыто высказывать критику касательно политики Америки в Персидском заливе.



"Были некоторые ожидания относительно телефонного звонка, однако он не состоялся, – сказал один американский чиновник по поводу планов разговора Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии. – Это было частью планов добиться увеличения добычи [саудовской нефти]".

Байдену удалось провести переговоры с 86-летним отцом принца Мухаммеда, королем Салманом. Разговор состоялся 9 февраля, и в ходе него оба лидера подтвердили, что устоявшие партнерские отношения между их странами сохраняются. Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что телефонный разговор Байдена и шейха Мухаммеда будет перенесен.



Представители Саудовской Аравии дали понять, что их отношения с Вашингтоном ухудшились при администрации Байдена. Они хотят больше поддержки для своего вмешательства в гражданскую войну в Йемене, помощи в реализации их гражданской ядерной программы теперь, когда Иран тоже продвигается вперед в этом вопросе, а также юридического иммунитета для принца Мухаммеда в Соединенных Штатах. Об этом сообщили официальные лица Саудовской Аравии. В Соединенных Штатах против наследного принца было инициировано множество судебных разбирательств, в том числе в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi) в 2018 году.



9.03.22