 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.03.2022
01:01  Как и когда будет разбита украинская армия, - Евг.Крутиков
00:54  Апокалипсис для Европы, - Максим Столетов
00:49  Россия аннулирует свои обязательства перед иностранными кредиторами и инвесторами, - В.Катасонов
00:22  Wall Street Journal: Арабские шейхи отказали просьбе Байдена нарастить нефтедобычу
Среда, 09.03.2022
21:31  Эрдоган позвал Назарбаева в гости в Турцию на форум "Перекодирование дипломатии"
20:59  Золото Мин-Куша и Кара-Кече будет мыть ОАО "Национальная компания "Кавак" - постановил КырКабмин
20:49  Грэпплеру даргинцу Муртазалиеву не дадут мандат депутата КырПарламента. Слишком вопиюще подкупал

18:13  РосБанки подключают юани, - "Къ"
18:05  Казахстан и Азербайджан создают СП по развитию Транскаспийского транспортно-логистического маршрута
17:38  США создавали на Украине чумовую угрозу России, - Рафаэль Фахрутдинов
17:23  "В течение 4-х лет 98% всех компаний Кыргызстана обанкротятся", - Данияр Акматов
17:22  Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год
16:19  Логика санкционной войны потребует перехода от рыночной к мобилизационной экономике, - В.Катасонов
15:28  Как антироссийские санкции отразятся на кинорынке Казахстана
15:23  Скованные одной цепью. Как санкции против России отразятся на Таджикистане? - Пайрав Чоршанбиев
14:50  Совет судей Кыргызстана возглавил Кыдык Джунушпаев
13:18  Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства, - Тимофей Бордачев
10:24  Иран стал заложником украинского кризиса. Россия выставила Западу условие подписания ядерной сделки, - М.Беленькая
10:15  Нет слов... Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом
09:52  Тувинцы требуют отнять мандат у рос-сенаторши Собчак-Нарусовой
09:44  Рупор режиму. КырВласти переформатируют телерадиокомпанию ОТРК - 24.kg
08:51  Из КазПарламента выставили бывших кадровых сотрудников КНБ Каменова и Решетникова. Нет доверия народа
08:46  Мангистауская область остается самым неспокойным регионом Казахстана, - В.Щекунских
08:28  Нужна ли Казахстану война? - Данияр Ашимбаев
08:22  Великая китайская риторика. Пекин изображает из себя главного союзника Москвы, - С.Строкань
08:19  Джо Байден страдает несдерживанием, - "Къ"
08:16  Талибы похитили афганскую комедийную актрису Надиму (Патингару Какаи)
07:12  Кто такие "кунибалы". Казахстанский сексолог Абубакирова о своих последних открытиях, - "Э-К"
07:06  Скончался экс-президент Академии наук Кыргызстана физик Аманбек Жайнаков
06:53  ПРООН запустила в Узбекистане проект против уличных домогательств "Позовите Умиду"
06:40  Каз-акимов особым президентским указом заставляют встречаться с населением
02:01  Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
00:21  Дезападизация России: война, которую нельзя проиграть, - Дм.Попов
00:19  Ловушка для Китая: США пытаются заставить Пекин соблюдать антироссийские санкции, - А.Яшлавский
00:17  Русский медведь действительно проснулся, - Бела Ковач
00:16  Казахские женщины и эмансипация: как это происходило в СССР?
00:14  В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии
00:05  Корпоратократия vs государствократия: украинская точка бифуркации, - Дм.Выдрин
Вторник, 08.03.2022
20:58  Байден объявил о введении запрета на импорт российских нефти и газа
19:01  Эмбарго Вашингтона на российскую нефть взвинтит цены до $300 за баррель
18:10  Массовые драки с огнестрелом на родине Елбасы. Кто и чего делят?
16:57  Второй Шанхай по Никсону? Новые карты мировой дипломатии, - Елена Пустовойтова
15:43  "Пусть звезд будет больше!". Тайконавтка Ван Япин поздравила Женщин всего мира с орбиты
10:52  Гегемон просел. Арабы хитро поддерживают Россию, - Кирилл Зайцев
10:09  Девочка - весна. Псаки угрожает антироссийскими санкциями... Китаю
09:45  Санкции подстегнут россиян покупать жилье в Узбекистане
09:32  Вашингтон устанавливает в Европе топливный диктат - против России, - И.Рыбин
09:24  В Узбекистане разобьют еще 5 национальных парков - Оролкум, Поп, Омонкутон, Юкори Тупаланг и Боботог
09:21  Талибы хотят запретить в Афгане "языческий" Навруз
09:20  Почему Казахстан рискует получить старый "Самрук" с новыми кадрами, - Е.Васильев
07:52  Империя лжи и правое дело Владимира Путина, - Ахмет Бурханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Wall Street Journal: Арабские шейхи отказали просьбе Байдена нарастить нефтедобычу
00:22 10.03.2022

The Wall Street Journal (США): лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от проведения телефонных переговоров с Байденом
Нефтяное месторождение Хурайс в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия и ОАЭ объяснили США, что они не станут увеличивать объемы добычи нефти, чтобы сдержать рост цен, сообщает WSJ. Все попытки Белого дома организовать переговоры между Байденом и лидерами двух ближневосточных монархий оказались безуспешными.

Дион Ниссенбаум (DionNissenbaum), Стивен Калин (StephenKalin), Дэвид Клауд (David S. Cloud)

Белый дом безуспешно пытался организовать телефонные переговоры между президентом Джо Байденом и фактическими лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку, как сообщили американские чиновники и чиновники ближневосточных государств, Соединенные Штаты пытаются сдержать рост цен на нефть.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и шейх ОАЭ Мухаммед ибн Заид аль Нахайян отклонили просьбы поговорить с Байденом, о чем сообщили чиновники. Между тем за последние несколько недель официальные лица в Саудовской Аравии и ОАЭ стали более открыто высказывать критику касательно политики Америки в Персидском заливе.

"Были некоторые ожидания относительно телефонного звонка, однако он не состоялся, – сказал один американский чиновник по поводу планов разговора Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии. – Это было частью планов добиться увеличения добычи [саудовской нефти]".
Байдену удалось провести переговоры с 86-летним отцом принца Мухаммеда, королем Салманом. Разговор состоялся 9 февраля, и в ходе него оба лидера подтвердили, что устоявшие партнерские отношения между их странами сохраняются. Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что телефонный разговор Байдена и шейха Мухаммеда будет перенесен.

Представители Саудовской Аравии дали понять, что их отношения с Вашингтоном ухудшились при администрации Байдена. Они хотят больше поддержки для своего вмешательства в гражданскую войну в Йемене, помощи в реализации их гражданской ядерной программы теперь, когда Иран тоже продвигается вперед в этом вопросе, а также юридического иммунитета для принца Мухаммеда в Соединенных Штатах. Об этом сообщили официальные лица Саудовской Аравии. В Соединенных Штатах против наследного принца было инициировано множество судебных разбирательств, в том числе в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi) в 2018 году.

9.03.22

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646860920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №822
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №824
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №825
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826
- Нам война не нужна
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года №827
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания депутатов
- Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили на XII заседании Межправкомиссии
- В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  