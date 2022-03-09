Апокалипсис для Европы, - Максим Столетов

00:54 10.03.2022 Как армия России прекратила разработку Киевом ядерного и биологического оружия

Максим Столетов

09.03.2022



Благодаря специальной военной операции на территории Украины было подтверждено, что в течение четверти века Киев тайно проводил работы по воссозданию ядерного оружия. Скорее всего, в виде так называемой грязной бомбы. Стали также известны документы, говорящие о том, что все опыты проводились в Чернобыльской зоне, где естественный повышенный радиационный фон помогал скрывать работы. Более того, есть информация, что Вашингтон компенсировал нехватку ядерного топлива в Украине передачей ей плутония, пригодного для создания ядерного заряда. А также технологий центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.



Были также обнаружены доказательства тайного существования на Украине 30 биолабораторий, где хранятся опасные вирусы и которые Вашингтон использует для осуществления военных программ. Там велась разработка компонентов биологического оружия, финансируемая Пентагоном. В день начала спецоперации России на Украине, 24 февраля 2022 г., сотрудники этих лабораторий передали спецслужбам документацию об экстренном (паническом!) уничтожении патогенов возбудителей различных болезней - холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии и других.



"Грязная" бомба для Киева



Заявление Владимира Зеленского в Мюнхене о претензиях на ядерный статус Украины были не случайны, это могло стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе. Накануне ввода российских войск на территорию Украины президент России Владимир Путин, МИД и Минобороны говорили о рисках выхода этой страны из Договора о нераспространении ядерного оружия, создания ею ядерного оружия и его носителей с помощью разработок, унаследованных со времен СССР. Поводом стала именно речь украинского президента на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, где он сказал, что на фоне российской угрозы Украина может инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума 1994 г., по которому эта страна получила гарантии безопасности в обмен на безъядерный статус.



Эти слова прозвучали как заявка на обладание ядерным оружием. Как заявил РИА Новости представитель одного из компетентных российских ведомств, четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность работы по реализации ядерной программы приобрели в 2014 г. по негласному распоряжению президента Петра Порошенко. Они "велись как по урановому, так и по плутониевому направлениям. Научное сообщество Украины обладает достаточными компетенциями для создания устройства как "имплозивного", так и "пушечного" типа"", - сказал источник, пожелавший остаться неизвестным.



Для ускорения этих работ из-за рубежа на начальном этапе был получен плутоний необходимого качества. "США уже осуществляли передачу этого материала своим партнерам. Есть основания полагать, что и в "украинском случае" не обошлось без участия Вашингтона", - сказал собеседник агентства. По его словам, ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Национальному научному центру "Харьковский физико-технический институт". Содействие ученым в разработке методов разделения изотопов ядерных материалов оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины, в частности, находящиеся в Киеве Институт ядерных исследований и Институт органической химии, утверждает он.



По данным российских ведомств, в работах также участвовали Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем во Львове, которые имеют научный задел и соответствующий программно-аппаратный потенциал в сфере моделирования состояния веществ.



В качестве площадки разработки ядерного оружия Киев использовал зону Чернобыльской АЭС. "Именно там шли работы как по изготовлению "грязной" бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ", - отметил собеседник агентства.



Украинские представители инициировали диалог с иностранными компаниями об оказании Украине помощи в создании на территории страны собственных уранообогатительных предприятий. В этой связи примечателен тот факт, что на гидрометаллургическом заводе в Желтых Водах уже осуществляется переработка концентрата оксида урана из добываемой на Украине руды, который может использоваться в процессе обогащения урана в газовых центрифугах без дополнительной переработки и очистки, отмечает источник.



"Параллельно в стране велись работы по модернизации уже имеющихся и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы в качестве средств доставки ядерного оружия", - рассказал представитель одного из компетентных ведомств. По его словам, большинство этих разработок Киев прикрывает реализацией совместных проектов с другими странами. Так, в декабре 2013 г. была достигнута договоренность Украины о взаимодействии в ракетной сфере с Турцией. "Основную роль в нем должны играть украинские ракетно-космические предприятия "Южмашзавод" и КБ "Южное", ранее участвовавшие в создании советского ракетно-ядерного арсенала", - сказал собеседник агентства. Основная цель этого сотрудничества - создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетой дальностью до полутора тысяч километров. "Южмашзавод также осуществляет разработку на средства Саудовской Аравии мобильного ракетного комплекса наземного базирования "Гром-2". В экспортном варианте "Гром-2", по заявлениям Киева, будет иметь дальность до 280 километров" - указал источник.



В то же время, по мнению экспертов, существует возможность его модернизации с целью наращивания дальности стрельбы свыше 500 километров, по некоторым оценкам, до тысячи километров. Для проведения летных испытаний ракетной техники с 2017 г. в Одесской области эксплуатируется ракетный полигон Алибей. Реализуя в течение более двух десятилетий программы как в ядерной, так и ракетной сферах, Украина последовательно шла к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия.



По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработавшего ядерного топлива.



По мнению экспертов, изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев. В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов - в Национальный университет "Львовская политехника". Это было сделано в том числе и с целью избежать обвинений в адрес киевского режима о наличии оружейной составляющей в "мирной ядерной программе" Украины. По данным представителя компетентного ведомства, определенная документация имелась и на Запорожской АЭС.



Сегодня критики спецоперации России на Украине почему-то не говорят, какой общеевропейский ужас предотвратила наша армия. В Европе явно готовилась ядерная война. (И не только ядерная.) Американцы, кстати, рассматривают возможности ведения т.н. локального ядерного конфликта как вполне реальные.



США первые и единственные, кто применил атомные бомбы против населения японских городов Хиросима и Нагасаки. В августе 1945 г. там одномоментно погибли приблизительно 200 тыс. чел. Тогда количество жертв подсчитать не смогли, только четверть века спустя, была названа цифра в 450 тыс. загубленных американцами человеческих жизней.



Но эти печальные цифры только подтолкнули США к новым опытам над людьми с помощью ядерного оружия.



По официальным данным, в 1991 г., например, во время операции "Буря в пустыне" американские сухопутные войска использовали 9552 танковых и 1,7 млн малокалиберных зарядов с урановыми сердечниками. После этого с учетом сброшенных авиабомб на территории Ирака и Кувейта осталось не менее 200 тонн обедненного урана. Еще большее количество урановых боеприпасов было использовано армией США в ходе вторжения в Ирак в 2003 г. Согласно сводкам Пентагона, за время операции было выпущено более 14 тыс. танковых зарядов калибром 105- и 120-миллиметров, а также 1,9 млн малокалиберных боеприпасов. По оценкам нью-йоркской организации "Международная инициатива", в результате на земле осталось почти 300 тонн обедненного урана.



Российские военные считают, что проблема радиационного загрязнения существует и на Балканах. Более 31 тыс. кассетных боеприпасов с ураном-238 были применены НАТО в ходе массированных бомбардировок военных объектов на юге Сербии. Военная операция стран НАТО против Югославии, начатая 24 марта 1999 г., стала второй по счету силовой акцией альянса на Балканах (за четыре года до этого натовские самолеты бомбили сербские позиции в Боснии). Давайте добавим к этому использование НАТО бомб с боеголовками из обедненного урана в 2011 г. при бомбежке Ливии.



Ученые, защитники окружающей среды, врачи и ассоциации ветеранов давно выступают против использования оружия с обедненным ураном и бьют тревогу по поводу бесчисленных последствий для будущих поколений. Спустя всего лишь год после завершения операции НАТО на Балканах, сообщения о таких заболеваний переполнили первые полосы ведущих европейских газет. Тем не менее последствия массового радиоактивного заражения территорий бывшей Югославии, Ирака и Кувейта так до конца и не изучены. А, скорее всего, были засекречены. Но обо всем этом почему-то все благополучно забыли. И американцы опять возжелали загрести чужими, - теперь украинскими, -руками жар из ядерного огня. Таким образом, военная спецоперация - это вынужденное, но самое гуманное решение кризиса.



Несколько дней назад ТАСС опубликовал интервью с директором 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексеем Полищуком. Дипломат объяснил военную операцию России на Украине также тем, что она призвана предостеречь Украину от появления ядерного оружия.



Ракетная угроза НАТО стала для России ощутимой с появлением инфраструктуры американской ПРО в Румынии и Польше. Имеющиеся там установки могут быть использованы для пуска крылатых ракет "Томагавк". Атака оттуда - крайне серьезная опасность, способная привести к массовым жертвам среди населения России. Но милитаризация Украины под управлением НАТО - еще опаснее: из Харькова до Москвы "Томагавк" будет лететь 35 минут, баллистическая ракеты - 7-8 мин., а гиперзвуковая ракета, к выпуску которых США планируют перейти в скором времени, - 4-5 мин. Владимир Путин отметил, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине означает стратегическую угрозу для России. Нейтрализовать угрозу Россия может, только зачистив территорию Украины от нацистской идеологии и управляемой Западом националистической верхушки. На территории Украины в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки, российская армия с честью устраняет эту реальную угрозу своей стране, Россия будет защищена, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Украина сформировала в Донбассе группировку приблизительно в 150 тыс. военнослужащих, обученных, оснащенных американцами и, что важно, мотивированными на уничтожение ДНР и ЛНР. Причем мощь этой группировки таковы, что у защитников республик шансов противостоять ей было очень мало. И Россия оказалась бы перед роковым выбором: либо наблюдать за убийством населения, которое, без сомнения, ждал геноцид, при этом значительная часть его уже стала гражданами РФ, либо вмешаться. То есть выбора на самом деле у нас просто не было. Война России на Украине была совершенно неизбежна. Вот только воюем мы там - как честно призналась Джен Псаки - не с Киевом, а Вашингтоном. Получается, что России была подготовлена Штатами ловушка в виде выбора между геополитической капитуляцией и войной на Украине в крайне тяжелых и невыгодных условиях с катастрофическими потерями. Главное, что сделало в этой ситуации руководство российского государства, - будучи не в силах полностью отменить американский сценарий, оно нашло способ его поломать: начало первым. И судя по растерянности Запада российская операция для него оказалось неожиданностью.



Напомним, российские военные взяли под свой контроль территорию Чернобыльской АЭС в первый же день спецоперации по демилитаризации Украины. В следующие сутки войска ВС России продвинулись к крупнейшей АЭС в Европе – Запорожской, расположенной в городе Энергодаре, в степной зоне на берегу Каховского водохранилища, и взяли ее под охрану.



Смерть из пробирки



Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине также вскрыли факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По словам генерала, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. После начала спецоперации, отметил Конашенков, "у Пентагона возникли серьезные опасения", что мир узнает о проведении секретных биологических экспериментов на территории Украины, а значит и о нарушении США и Украиной первой статьи Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия.



Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что на Украине была сформирована сеть более, чем из 30 биологических лабораторий, заказчиком работ которых является Агентство по сокращению угрозы при минобороны США.



По его словам, 24 февраля все они получили задачу от министерства здравоохранения Украины полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. Он сказал, что только во Львове было уничтожено 232 емкости с возбудителем лептоспироза, 30 - с туляремией, 10 - с бруцеллезом, пять - с чумой. "Всего - более 320 емкостей. Номенклатура и избыточное количество биопатогенов свидетельствуют о работах, проводимых в рамках военно-биологических программ", - отметил Кириллов.



Таким обазом, военная спецоперация РФ на Украине по времени совпала с запланированным запуском американских военных биолабораторий в Киеве и Одессе, сообщило российское интернет-издание "Октагон". Агентство по сокращению военной угрозы минобороны США (DTRA) в октябре 2021 г. опубликовало на сайте американских госзакупок допсоглашение о "борьбе с особо опасными патогенами". Документ касается завершающего этапа работ по запуску двух биолабораторий - в Киеве и Одессе. В нем идет речь об оснащении, тренинге персонала и вводе объектов в эксплуатацию. Стоимость работ составляет 3,6 млн долл., впрочем ряд цифр в документе скрыт из соображений секретности. Также сообщается о более чем 90-процентной готовности лабораторий и семимесячной задержке завершения проекта от даты подписания документа (июль 2021 года) до конца февраля 2022 г. Возможно, именно этот запуск стал для Кремля сигналом к началу операции.



По подсчетам экспертов, сегодня на Украине десятки биолабораторий, связанных с американским военным ведомством, находится в Киеве и Львове, в Одессе, Херсоне, Тернополе, Ужгороде, Виннице, Харькове и Луганске, в Днепропетровске. В Харькове, где расположена одна из точек американских вирусологов, в 2016 г. фиксировались странные смерти десятков солдат от свиного гриппа. К марту счет пошел на сотни. В 2019-м на границе РФ и Украины разразилась эпидемия кори и болезни, "похожей по симптомам на чуму". В Армении создано 12 таких организаций, где изучались вспышки туляремии. Еще в 1980-х американские специалисты отрабатывали сценарии возможного биологического нападения на город противника: 16 одновременных атак инфицированными желтой лихорадкой комарами с земли и воздуха и нападение с распылением возбудителя туляремии. В апреле прошлого года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев допускал, что в военных лабораториях Штатов вблизи границ России и КНР может разрабатываться биологическое оружие.



Правительство Китая призывает США немедленно раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биолабораториях и вирусах, над которыми там велись исследования. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



По его данным, на территории Украины действовали 26 американских лабораторий и других таких объектов. "Военные биологические программы США на Украине могут быть лишь верхушкой айсберга. Под предлогом сотрудничества для сокращения биологических рисков в сфере безопасности и защиты мирового здравоохранения США контролируют 336 лабораторий в 30 странах мира. Американская сторона также осуществляла множество военных биологических исследований в лаборатории Форт-Детрик. В чем истинные намерения США? Что именно они делали?", - сказал официальный представитель МИД КНР. Китайцам это особенно интересно, так как США обвинили их в том, что они искусственно создали "ковид-19" и заразили им планету. А не мог ли сей "ковид" родиться в одной из тайных лабораторий на Украине?..



У американцев и их нынешних союзников японцев такой опыт есть. В 1939-1945 гг. Япония создала Маньчжурский отряд 731, который проводил эксперименты на людях. Были созданы инкубаторы по выращиванию десятков тонн комаров, клещей, блох и других переносчиков инфекции. Погибло более трех тыс. чел. Были планы по применению этого оружия и на нашей территории. Но разгром Квантунской армии советскими войсками пресек эти намерения. США во время Корейской войны с января по март 1952 г. тоже использовали биооружие. А еще в период освоения Запада янки дарили индейцам одеяла оспенных больных, и вымирали целые племена. Только эти две страны применяли (пока!) бактериологическое оружие. Нынешняя военная операция России положила конец подобным поползновениям со стороны Украины. И ее ядерным вожделениям - тоже. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Источник - Столетие.Ру

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