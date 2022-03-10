Гадание Казахстана на нефтяной гуще

07:16 10.03.2022

Гадание на нефтяной гуще

10.03.2022 Ирина ГАЛКИНА



Шансы не попасть под западные санкции у нашей нефти есть, но небольшие

По факту, 97% казахстанского экспорта идет через Россию, которая замерла в ожидании санкций.



Почему растут цены на нефть и газ?



Сейчас, конечно, в первую очередь из-за санкций на российские энергоносители. Но причина кроется глубже, она залегает в самых нижних пластах.



Одной из основных причин роста цен на нефть и газ, помимо текущих геополитических событий, является недоинвестирование в нефтегазовые проекты, уверен автор Телеграм канала Energy Analitics, инженер-нефтяник, MBA в области управления нефтью и газом Абзал Нарымбетов.



"Инвестиции в нефтегазовые проекты являются капиталоемкими и требуют много времени от открытия, оценки, разработки до начало добычи месторождений. Время реализации проекта зависит от сложности залежей, местоположения, наличия инфраструктуры, окружающей среды, логистики, маркетинга и т. д.", - отмечает эксперт.



Очень тайная утечка



В Казахстане добавляются еще и другие риски, такие, как отсутствие выхода к морю и сложные нормативные правила. Поэтому период от открытия месторождения до начала добычи довольно продолжителен. Например, в случае месторождением Кашаган первую нефть получили спустя более 15 лет.



"Недоинвестирование в нефтегазовые проекты можно заметить на примере барометра компании Baker Hughes, который считает количество буровых установок в мире на ежемесячной основе, так как капиталовложения в бурение обычно составляют половину инвестиционных затрат в нефтегазовом проекте", - поясняет Абзал Нарымбетов.



В частности, этот барометр показывает, что в феврале по всему миру работало около 1,7 тыс. буровых установок. При той же цене на нефть в феврале 2022 года в $97 за баррель в сентябре 2014 года было 3,7 тыс. буровых. Сейчас, станков стало на 2 тыс. меньше или на 60%.



Естественно, со временем, недоинвестирование в нефтегазовые проекты приводит к уменьшению добычи. И, как следствие, этот фактор будет влиять волатильность цен дольше, чем мы ожидаем.



Кто на Западе против России?



Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что Европа против запрета импорта российских нефти и газа, за что активно "топит" США. Об этом пишет Телеграм канал Tengenomika.



Автор канала Галымжан Айтказин считает, что позиция ЕС в данном вопросе вполне очевидна. Так, Евросоюз является одним из крупнейших потребителей углеводородов из России. Даже за последние несколько дней цена за куб. метр газа в Европе выросла с 1000 до 3700 USD. На этом фоне цена на электроэнергию лишь в одной Италии за неделю подскочила на 50%.



"При этом запрет импорта нефти и газа из РФ в ЕС означает полную стагнацию промышленности Европы, а следом и старт кризиса в банковском секторе ЕС, что в свою очередь однозначно вызовет кризис госдолга в странах Южной Европы. В этой связи ЕЦБ будет вынужден повысить ставки, что вызовет существенные коррекции на фондовых рынках Европы. Как итог, экономика ЕС может ввергнуться в падение выпуска и рост цен, то есть в стагфляцию. А это, в свою очередь, скажется на замедлении, а возможно и в падении глобальной экономики", - вот такой апокалиптический сценарий представляет аналитик.



По его мнению, ярким примером того, что санкции США и Европы не на руку самой Европе служит наблюдаемое падение курса евро к доллару США с недавних 1,15-1,22 до 1,08-1,09. Помимо этого зафиксировано снижение на 15-20% курсов валют стран Восточной Европы, как венгерский форинт и польский злотый, к доллару США.



"Таким образом, учитывая эти факторы, сам ЕС может выступить ограничителем санкций стран Запада против РФ", - делает вывод редактор канала.



Подсчитываем притоки



Высокие цены на нефть вдохновляют чиновников на смелые прогнозы. Министерство национальной экономики очень довольно всплеском цен.



Так, в утвержденном бюджете на 2022 год поступления в Нацфонд составят 2,5 трлн. тенге при Brent $60 за баррель. Экспортная таможенная пошлина на нефть в республиканский бюджет запланирована на уровне 1,2 трлн. тенге.



А дальше – самое интересное. При цене Brent $90 за баррель, подсчитали функционеры, поступления в Нацфонд увеличатся на 1,4 трлн. тенге. А экспортная таможенная пошлина вырастет на 600 млрд. тенге.



При стоимости Brent $100 за баррель поступлений станет больше на 1,9 трлн. тенге, а экспортной таможенной пошлины – на 800 млрд. тенге.



Единственная поправка: стоимость нефти марки Brent – это всего лишь бенчмарк. Казахстанская нефть тяжелая, высокосернистая, и ее мешают с легкой, и цена на эту смесь – Urals, ниже, она торгуется с дисконтом от котировок Brent.



Пострадает ли Казахстан от санкций против России?



Министерство финансов США уточнило, что бан на импорт нефти из России не касается нефти из Казахстана, которая доставляется через Каспийский Трубопроводный Консорциум (и через Россию).



КТК, как известно, крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием компаний России (31%), Казахстана (21%), а также ведущих иностранных добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км.



В 2021 году по КТК было экспортировано 53 млн. тонн нефти при максимальной загрузке в 67 млн. тонн.



У Казахстана также есть еще три маршрута: нефтепровод Атырау-Самара (мощность 17,5 млн. тонн в год), казахстанско-китайский трубопровод (мощность 20 млн. тонн в год), порт Актау. Причем, по двум последним маршрутам Казахстан экспортирует всего 1-2 млн. тонн нефти в год.



"Мы даже не можем себе представить, насколько сильно мы зависим от маршрута экспорта нефти через Россию", - отмечает Абзал Нарымбетов.



По факту, 97% казахстанского экспорта идет через Россию.



"За первое полугодие 2021 года Казахстан экспортировал в США 501 тыс. тонн нефти на более чем $200 млн. Учитывая, что мы продаем ее через российские трубопроводы и/или мешая ее с российской, то это эмбарго, к сожалению, касается и нас", - уверяет главный редактор Телеграм канала FINANCE.KZ Андрей Чеботарев.



10 марта 22