Украина с ядерной гранатой, - А.Цуканова

08:24 10.03.2022

АРИНА ЦУКАНОВА | 10.03.2022



Идеальной территорией для применения "грязной бомбы" могли стать территории ДНР и ЛНР



Статья первая



То, что самостийная Украина с середины 2000-х годов двигалась по пути создания ядерного оружия (тем самым, кстати, нарушая ненавидимый ею ныне Будапештский меморандум), сегодня не вызывает сомнений. Под прикрытием нужд атомной энергетики шли работы по созданию ядерного цикла, в этом направлении велись прикладные научные разработки, предпринимались реальные шаги.



Особенно не скрывалось, что в планах – заводы по производству собственного ядерного топлива и обогащения урана. При этом утверждалось, что производство так называемого "уранового газа" – гексафторида урана UF6, являющегося "сырьем" для обогащенного урана, возможно наладить в Желтых Водах и Днепродзержинске (Днепропетровская область) на соответствующих перерабатывающих заводах.



Флагманом в деле создания элементов полного ядерного цикла выступал Национальный научный центр Харьковского физико-технического института (ННЦ ХФТИ), включающий пять профильных институтов и опытный завод по этому направлению. Именно в ННЦ ХФТИ при участии Аргонской национальной лаборатории США была сооружена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов", которую называли "инновационной". Установка предназначалась "для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики". Обтекаемо, но понятно, что "Источник нейтронов" имел и имеет двойное назначение, то есть может быть использован как для мирных исследований, так и для нужд военно-промышленного комплекса.



К слову, 7 марта 2022 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило: оно располагает данными о том, что "Источник нейтронов" в ХФТИ может быть уничтожен. А ранее Министерство обороны РФ предупреждало, что Служба безопасности Украины и "Азов" планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте. "Энергоатом", в свою очередь, заявил, что "Источник нейтронов" переведен в "глубокое подкритичное состояние", то есть реактор "надолго остановлен".



Слишком много телодвижений вокруг сугубо научной установки, не находите? А желание СБУ и "Азова" подорвать ядерный объект опять-таки говорит о полной неадекватности украинского руководства.



Могло ли такое руководство работать и над созданием "грязной бомбы"? Еще как могло. По сути, такая бомба – это, условно говоря, ведро отработанного ядерного топлива плюс взрывное устройство. Все! В 2021 году Украина полностью отказалась хранить отработанное ядерное топливо в России, как это было прежде. Объяснялось это "значительным укреплением энергетической безопасности" (!) – очевидно, в виде Централизованного хранилища ОЯТ, построенного американской компанией Holtec International в Чернобыльской зоне. В конце ноября 2021 года первая партия ОЯТ с Ровенской АЭС была передана для хранения на чернобыльской площадке.



Короче говоря, Украина к концу прошлого года получила полный доступ к отработанному ядерному топливу с АЭС. И, заметим, не на самих площадках АЭС, а в удаленной зоне Чернобыльской атомной станции. А в феврале 2022 года Зеленский на Мюнхенской конференции уже заявил, что Украина "имеет полное право" на пересмотр своего присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. Совпадение?



Киев практически ничем не рисковал в случае с "грязной бомбой" – она не имеет поражающего воображение эффекта, предназначена для загрязнения территории и, что важно, может параллельно с радиацией иметь химический и/или биологический (!) компонент. Идеальной территорией для применения "грязной бомбы" могли бы служить территории ДНР и ЛНР – Украина решилась бы пойти на это в ходе весеннего наступления на Донбасс, не сорви Россия эти планы специальной военной операцией. Расчет, вероятнее всего, был на то, что атака на Донбасс втянет в войну РФ в виде локального участия в ней, а применение "грязной бомбы" одновременно с крупной провокацией на подконтрольной Украине территории Луганской или Донецкой областей (сейчас такой территории почти не осталось) позволит обвинить во всем Россию. Запад, разумеется, стал бы на сторону Украины – там и по сей день простой обыватель не в курсе, что восемь лет Киев бомбит Донбасс.



Как считает бывший генеральный директор украинской промышленной группы "Южмаш", занимающейся производством ракетно-космической техники, Вячеслав Смоленко, для создания "грязной бомбы" Украина имеет все необходимое. "Есть взрывчатое вещество, к которому добавляют радиоактивное топливо, отработанное на атомных электростанциях. В Украине этого топлива выше крыши. И это дополнительная начинка. На огромных территориях идет заражение. Люди получают лучевую болезнь, земля умирает, почва отравлена, попадает все в грунтовые воды", – говорит Смоленко.



Известно также, как признал украинский "Энергоатом", что в Харькове и Киеве на площадках все того же ХФТИ и Института ядерных исследований хранился и (внимание!) высокообогащенный уран – тот, который в 2012 году якобы был весь передан Российской Федерации под контролем МАГАТЭ. Весь или не весь – определенного ответа на этот вопрос нет.



А о том, что представляет собой госкомпания "Энергоатом" сегодня, можно судить по ее "официальному каналу" в "Телеграм": там публикуется редкий бред, например об "агрессии России против мировой ядерной безопасности" или о том, что ЧАЭС под контролем российских военных "угрожает всей планете" (то, что МАГАТЭ угроз не видит, "Энергоатом" в расчет не берет). Все выглядит так, будто руководство украинской атомной отраслью полностью обезумело.



Ситуация "обезьяны с гранатой" налицо: одурманенное в прямом смысле высшее украинское руководство, обезумевшие начальники-атомщики, вооруженные до зубов нацисты. Только вот граната – ядерная.

10.03.22