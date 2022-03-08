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|В Ташкенте снова появится улица Ататюрка?
09:08 10.03.2022
В Ташкенте предлагается вернуть улицу Ататюрка
Одной из улиц Ташкента планируется присвоить имя первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Улица с таким именем существовала в центре столицы до весны 2011 года.
Одной из улиц Ташкента предлагается присвоить имя первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Этот вопрос обсуждался на встрече хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева с послом Турции Олганом Бекаром 1 марта.
Посол сообщил о предстоящем визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в конце марта, говорится в сообщении.
Какая именно улица может быть названа в честь Ататюрка, не уточняется. Улица Ататюрка существовала в центре столицы до весны 2011 года (на ней располагался крупный турецкий супермаркет Demir), когда она была переименована в Зарафшан - по названию расположенного здесь торгового комплекса.