 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.03.2022
09:24  Турция и Китай займут освободившиеся ниши на российском рынке, - А.Комраков
09:21  Рахмон посетил Каирский музей мумий фараонов
09:16  "Многовекторной политике" придет конец? Влияние украинского кризиса на Таджикистан и его соседей - Х.Хуррамов
09:08  В Ташкенте снова появится улица Ататюрка?
08:37  Цены на нефть: Арабские шейхи заставляют Вашингтон поступиться принципами, - "СП"
08:24  Украина с ядерной гранатой, - А.Цуканова
07:16  Гадание Казахстана на нефтяной гуще

07:13  Заигрывание с националистами может превратить Казахстан во вторую Украину, - С.Пантелеев
06:57  Прокурор и оппозиционер Юн Сок Ель избран новым президентом Южной Кореи
03:27  Спасет ли Китай Россию от санкций своими товарами, - "МК"
03:25  Может ли ЦА выиграть от экономической блокады РФ? - Аза Мигранян
01:01  Как и когда будет разбита украинская армия, - Евг.Крутиков
00:54  Апокалипсис для Европы, - Максим Столетов
00:49  Россия аннулирует свои обязательства перед иностранными кредиторами и инвесторами, - В.Катасонов
00:22  Wall Street Journal: Арабские шейхи отказали просьбе Байдена нарастить нефтедобычу
Среда, 09.03.2022
21:31  Эрдоган позвал Назарбаева в гости в Турцию на форум "Перекодирование дипломатии"
20:59  Золото Мин-Куша и Кара-Кече будет мыть ОАО "Национальная компания "Кавак" - постановил КырКабмин
20:49  Грэпплеру даргинцу Муртазалиеву не дадут мандат депутата КырПарламента. Слишком вопиюще подкупал
18:13  РосБанки подключают юани, - "Къ"
18:05  Казахстан и Азербайджан создают СП по развитию Транскаспийского транспортно-логистического маршрута
17:38  США создавали на Украине чумовую угрозу России, - Рафаэль Фахрутдинов
17:23  "В течение 4-х лет 98% всех компаний Кыргызстана обанкротятся", - Данияр Акматов
17:22  Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год
16:19  Логика санкционной войны потребует перехода от рыночной к мобилизационной экономике, - В.Катасонов
15:28  Как антироссийские санкции отразятся на кинорынке Казахстана
15:23  Скованные одной цепью. Как санкции против России отразятся на Таджикистане? - Пайрав Чоршанбиев
14:50  Совет судей Кыргызстана возглавил Кыдык Джунушпаев
13:18  Кризис в Европе повышает ценность постсоветского пространства, - Тимофей Бордачев
10:24  Иран стал заложником украинского кризиса. Россия выставила Западу условие подписания ядерной сделки, - М.Беленькая
10:15  Нет слов... Принцы Саудовской Аравии и ОАЭ отказались от разговора с Байденом
09:52  Тувинцы требуют отнять мандат у рос-сенаторши Собчак-Нарусовой
09:44  Рупор режиму. КырВласти переформатируют телерадиокомпанию ОТРК - 24.kg
08:51  Из КазПарламента выставили бывших кадровых сотрудников КНБ Каменова и Решетникова. Нет доверия народа
08:46  Мангистауская область остается самым неспокойным регионом Казахстана, - В.Щекунских
08:28  Нужна ли Казахстану война? - Данияр Ашимбаев
08:22  Великая китайская риторика. Пекин изображает из себя главного союзника Москвы, - С.Строкань
08:19  Джо Байден страдает несдерживанием, - "Къ"
08:16  Талибы похитили афганскую комедийную актрису Надиму (Патингару Какаи)
07:12  Кто такие "кунибалы". Казахстанский сексолог Абубакирова о своих последних открытиях, - "Э-К"
07:06  Скончался экс-президент Академии наук Кыргызстана физик Аманбек Жайнаков
06:53  ПРООН запустила в Узбекистане проект против уличных домогательств "Позовите Умиду"
06:40  Каз-акимов особым президентским указом заставляют встречаться с населением
02:01  Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой
00:21  Дезападизация России: война, которую нельзя проиграть, - Дм.Попов
00:19  Ловушка для Китая: США пытаются заставить Пекин соблюдать антироссийские санкции, - А.Яшлавский
00:17  Русский медведь действительно проснулся, - Бела Ковач
00:16  Казахские женщины и эмансипация: как это происходило в СССР?
00:14  В Евросоюзе начался газовый бунт против США и Британии
00:05  Корпоратократия vs государствократия: украинская точка бифуркации, - Дм.Выдрин
Вторник, 08.03.2022
20:58  Байден объявил о введении запрета на импорт российских нефти и газа
19:01  Эмбарго Вашингтона на российскую нефть взвинтит цены до $300 за баррель
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Ташкенте снова появится улица Ататюрка?
09:08 10.03.2022

В Ташкенте предлагается вернуть улицу Ататюрка
Одной из улиц Ташкента планируется присвоить имя первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Улица с таким именем существовала в центре столицы до весны 2011 года.

Одной из улиц Ташкента предлагается присвоить имя первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Этот вопрос обсуждался на встрече хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева с послом Турции Олганом Бекаром 1 марта.

Посол сообщил о предстоящем визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан в конце марта, говорится в сообщении.

Какая именно улица может быть названа в честь Ататюрка, не уточняется. Улица Ататюрка существовала в центре столицы до весны 2011 года (на ней располагался крупный турецкий супермаркет Demir), когда она была переименована в Зарафшан - по названию расположенного здесь торгового комплекса.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646892480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №822
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №824
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №825
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826
- Нам война не нужна
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года №827
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания депутатов
- Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили на XII заседании Межправкомиссии
- В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  