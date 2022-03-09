"Многовекторной политике" придет конец? Влияние украинского кризиса на Таджикистан и его соседей - Х.Хуррамов

09:16 10.03.2022

Март 09, 2022

Хурсанд Хуррамов



Изоляция России после ее вторжения в Украину продолжает осложнять положение ее союзников из стран Центральной Азии. По оценкам экспертов, экономические проблемы, вероятно, скажутся и на социальной стабильности государств и на их способности варьировать между разными внешними центрами силы.



Ситуация в Украине может сократить объем глобальной экономики к 2023 году на 1%, что равно 1 трлн долларов, отмечается в исследовании британского Национального института экономических и социальных исследований (National Institute for Economic and Social Research, NIESR). Эксперты полагают, что уровень мировой инфляции в результате конфликта увеличится на 2 процентных пункта в 2023 году.



Страны Центральной Азии в большей степени зависимы от российской экономики. Кыргызстан и Казахстан являются частью интеграционного объединения ЕАЭС, а для Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана Россия остается основным экономическим и политическим партнером. Эксперты из стран региона едины во мнении, что неопределенность вокруг российско-украинского кризиса будет затяжной и негативно повлияет на экономику и стабильность государств Центральной Азии.



Цепная реакция

Влияние ощущется с первых дней военной кампании в Украине. Серьезный удар нанесен по валютному рынку региона, который и ранее имел нестабильный характер и испытывал существенную зависимость от России.



Украина, Сумы, 7 марта 2022 года

Украина, Сумы, 7 марта 2022 года

За более чем неделю войны в Украине российский рубль обесценился более чем на треть и обвалил за собой национальные валюты стран региона. Это означает, что около 8 миллионов граждан (статистика правительства РФ за 2021 год) из стран Центральной Азии лишаются треть своего дохода. Соответственно их семьи на треть теряют покупательскую способность, а страны в таком же объеме иностранную валюту.



Экономический обозреватель из Душанбе Пайрав Чоршанбиев отмечает, что в случае сотрудничества Таджикистана с Россией можно говорить только о зависимости.



Пайрав Чоршанбиев

Пайрав Чоршанбиев

"Достаточно сказать, что за счет притока валюты от мигрантов обеспечивается две трети импорта необходимых республике товаров и продукции. Если этих переводов не будет, мы сможем приобретать только третью часть нужных товаров и получим острый дефицит на торговых точках, из-за чего получим резкий взлет цен со всеми втекающими последствиями, в том числе, высокий рост уровня бедности. Кроме того, общеизвестно, что большая часть денег мигрантов используется для потребления, то есть оплаты товаров и услуг. Сокращение этих денег автоматически уменьшает объем торговли товарами и услугами, что, в свою очередь, приводит к снижению налоговых доходов, а значит и расходов бюджета, то есть финансирование бюджетников. И, если не находить какие-то действенные меры, это отразится цепной реакцией на все сектора, при этом, повторяющимися волнами", - полагает Чоршанбиев.



Зависимость экономик

По данным российской стороны, за 2021 год количество мигрантов из Узбекистана в России составляет 4,5 миллиона граждан, из Таджикистана около 2,4 миллиона и из Кыргызстана более 900 тысяч человек.



Всемирный банк оценил объемы денежных переводов из России в Узбекистан за прошлый год 11 % ВВП страны, в Таджикистан 30%, в Кыргызстан 28%.



В конце прошлого года Всемирный банк прогнозировал, что денежные переводы в регион в 2022 году возрастут на 3,8 процента. Сейчас же очевидно, что об увеличении финансовых потоков в обозримом будущем речи не идет.



Трудовые мигранты в России

Трудовые мигранты в России

По информации МИД России накопленные российские инвестиции в регионе составляют около 50 миллиардов долларов, из которых 36 млрд приходится на Казахстан, больше 10 млрд на Узбекистан, 1,5 млрд на Таджикистан. В странах региона действует более 10 тыс. российских и совместных предприятий. Общий товарооборот России со странами региона в 2020 г. превысил $28 млрд.



Эксперты предрекают сокращение кредитов и инвестиций как из России вследствие введения западных санкций, так и из других стран, которые могут посчитать страны Центральной Азии не надежными.



"Обратный эффект возможен"

Но есть и обратная сторона медали, когда изоляция России в западном направлении может интенсифицировать ее кооперацию с ближайшими партнерами, в том числе странами Центральной Азии, уверены некоторые эксперты.



Нургуль Акимова

Нургуль Акимова

Экономист из Бишкека Нургуль Акимова полагает, что в рамках развития интеграционных процессов в странах ЕАЭС и работы ЕАБР, безусловно, страны региона могут надеется на поддержку со стороны экспортеров энергоресурсов и зерна – Казахстана и России.



"Думаю, после завершения боевых действий контракты на поставку энергоресурсов и других экспортных продуктов возобновятся. Россия и страны ЦА в целом самодостаточны если учесть тот факт, что основные потребительские товары поступают из восточных стран", отметила она.



"Таджикистан и Кыргызстан: больше социальных рисков"

Экономический обозреватель Абдуманон Шералиев полагает, что из всех стран региона большему риску подвержены Кыргызстан и Таджикистан, которые во многом зависимы от России. "Если война продолжится, есть вероятность возвращения большого числе трудовых мигрантов на родину.



Абдуманнон Шералиев

Абдуманнон Шералиев

Кроме того, есть основания полагать, что многие мигранты, лишившись заработка, согласятся подписать военный контракт и уехать на войну в Украину", - говорит Шералиев. Узбекская служба Радио Озоди - "Радио Озодлик" уже писала о том, как гражданин Узбекистана был направлен в Украину в качестве наемника, в то время как законодательство Узбекистана запрещает наемничество в третьих странах для своих граждан.



Эксперт отмечает, что вследствие обесценивания национальных валют может подорожать стоимость основных продуктов потребления, в частности муки и масло. "Снижение уровня доходов населения и повышение стоимости продуктов питания будет увеличивать протестные настроения и вероятность социальной дестабилизации", - допускает Абдуманон Шералиев.



Сужается поле для маневра?

Но ухудшающиеся экономические показатели и возможность социальной дестабилизации только часть проблем, с которыми сталкиваются столицы Центральноазиатских государств. Усиление противостояния Запада и России сужает их возможности проведения многовекторной политики, отмечают эксперты. Это подтверждают и данные голосования на внеочередной специальной сессии Генассамблеи ООН 2 марта, которая осуждала агрессию России против Украины.



141 страна проголосовала за документ, в котором содержится требование к России прекратить военные действия, вывести войска с территории Украины в ее международной признанных границах, в том числе из Крыма. Против проголосовали пять стран: Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Эритрея. Среди 35 воздержавшихся – страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Узбекистан и Туркменистан не участвовали в голосовании.



Сергей Абашин

Сергей Абашин

"Понятно, что все страны Центральной Азии все последние 30 лет пытались балансировать между разными международными внешними силами: Китаем, Россией и условным Западом. Раньше это балансирование было нормальной стратегией. Можно было получать какие-то бонусы от тех, от других и от третьих: кредиты, и какую-то помощь, и какие-то связи, и так далее, и так далее. Сейчас такое резкое обострение вплоть до горячей войны, конечно, делает эту политику суже, менее реалистичной", - отмечает в интервью Kloop.kg российский историк Сергей Абашин.



Он полагает, что дальше перед странами все больше будет вставать вопрос о том, чью сторону они будут занимать. "Возможно, это приведет к усилению Китая. Китай скажет: "….Я беру вас под свое крыло и защищаю". Это тоже одна из возможных перспектив углубления кризиса…", - отмечает профессор Абашин.



В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" с целью "денацификации и демилитаризации" Украины. Сразу после этого стали появляться сообщения о взрывах и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске. Российские войска перешли границу в пяти областях Украины. Бои сейчас идут под Харьковом, под Киевом, в Донбассе, на юге Украины.



9 марта 2022

Хурсанд Хуррамов