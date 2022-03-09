Рахмон посетил Каирский музей мумий фараонов

09:21 10.03.2022

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посетил Национальный музей египетской цивилизации



9 марта Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в рамках своего официального визита в Арабскую Республику Египет посетил Национальный музей египетской цивилизации.



Национальный музей египетской цивилизации расположен в городке Фустат города Каир на площади 13 га и насчитывает пятьдесят тысяч экспонатов. Музей отображает достижения Египта в различных сферах жизни от начала истории до наших дней и рассказывает об этапах развития египетской цивилизации.



Работы по созданию Национального музея египетской цивилизации начались в 2000 году по инициативе ЮНЕСКО в рамках международной кампании по созданию Национального музея цивилизации и Музея Нубии в Асуане после археологических раскопок, а строительство здания завершилось в 2021 году. Церемония открытия прошла с грандиозным международным мероприятием "Золотой парад фараонов".



Экспонаты музея представлены в 9 залах, в том числе крупная постоянная выставка, посвященная важнейшим достижениям египетской цивилизации, с шестью тематическими выставками, такими как "Рассвет цивилизации", "Река Нил", "Письменность", "Государство и общество", "Материальная культура", "Верования и философия" и галерея мумий фараонов.



В музее есть большое временное выставочное место, зал и учебно-исследовательский центр, а также выставка, связанная с развитием Нового Каира. Он служит местом проведения различных мероприятий, в том числе кинопоказов, конференций и культурных мероприятий.



В главном выставочном зале музея находится ряд исторических артефактов, которые дают зрителям широкое представление о египетской цивилизации периода фараонов, греков, римлян, коптов, ислама и современности.



Зал мумий знакомит посетителей с атмосферой долины Царей. В зале имеется 20 мумий царей, в том числе 18 фараонов и двух цариц, от семнадцатой до двадцатой династий. Самыми важными из этих мумий являются мумии царя Секененра Тао, царя Тутмоса III, царицы Хатшепсут, царя Рамзеса II и царя Рамзеса III.



После посещения Национального музея египетской цивилизации Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон с добрыми пожеланиями развития и прогресса дружественной стране Арабской Республики Египет оставил запись в книге почетных гостей.