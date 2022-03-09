Государства ЦАзии поставлены перед выбором. Запад давит на лидеров региона, требуя определиться, с кем они, - "НГ"

09:27 10.03.2022

Государства Центральной Азии поставлены перед выбором



Запад давит на лидеров региона, требуя определиться, с кем они

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

9.03.22



Касым-Жомарт Токаев напоминает, что все государства должны придерживаться Устава ООН.

Казахстан окажет гуманитарную помощь Украине. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Президент Германии представил позицию Европейского союза по российской спецоперации в Украине, что "привело к гуманитарной катастрофе в этой стране". Запад недвусмысленно предлагает странам Центральной Азии осудить Россию и получить за это некоторые преференции на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что все государства должны строго придерживаться норм и принципов Устава ООН. "Украинский кризис по своему происхождению довольно сложный, тем не менее следует изыскивать новые дипломатические возможности для мирного разрешения конфликтной ситуации, чтобы не нанести дальнейший ущерб мирному населению и не допустить полного разрушения гражданской инфраструктуры на территории Украины", – подчеркнул президент Казахстана. Он отметил, что Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь гражданам Украины медикаментами и другой необходимой продукцией. В настоящее время рассматриваются транспортные варианты ее доставки по месту назначения.



Кстати, представители общественных организаций Казахстана самостоятельно собрали и уже отправили в Украину первую партию гуманитарного груза и денег – около 100 млн тенге (больше 20 млн руб.) А по выходным они собирают многотысячные митинги в поддержку Украины. Последний состоялся 6 марта, в нем приняло участие около 4 тыс.



Казахстанская власть воздерживается от публичной оценки действий России, таким образом заявляя о нейтралитете. Однако на самом деле сложившаяся ситуация неприятна для властей Казахстана. Общество оказалось разделенным на сторонников и противников РФ. Последние даже требуют выхода Казахстана из региональных организаций – Евразийского экономического союза и ОДКБ. Они опасаются, что Казахстан станет следующей страной, куда Россия придет "защищать русскоязычное население". Повод для этого неоднократно искали российские политики. Последним высказался лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. 18 января, выступая перед журналистами, Зюганов заметил, что "весь северный Казахстан, по сути дела, во многом остается русским, в южном Казахстане уже не преподают русский язык", и призвал российское руководство "незамедлительно принять целый ряд исчерпывающих решений, чтобы защитить русскоговорящее население от того национального произвола, который творится в республике". Интервью было опубликовано на канале КПРФ "Красная линия". Политолог Айгуль Куспан назвала спич Зюганова "откровенно провокационным и безответственным заявлением в отношении Казахстана, самого надежного партнера России".



По мнению ряда экспертов, телефонный разговор Токаева с Штайнмайером показал, что позиция Казахстана по Украине основывается прежде всего на национальных интересах, Нур-Султан всячески старается избежать воздействия санкционной войны на свою экономику, сообщил Telegram-канал "Новости Центральной Азии". В ключевых моментах позиция Нур-Султана практически совпадает с позицией Пекина, которую на днях представил министр иностранных дел Китая Ван И. Кризис в Украине имеет сложное происхождение. Казахстан и Китай выступают за разрешение его мирными и дипломатическими средствами. Первостепенное значение сегодня имеет гуманитарная помощь, которую Казахстан и Китай готовы оказать Украине. Кроме того, две страны поддерживают территориальную целостность Украины, не признали Крым частью РФ, а также суверенитет Донецкой и Луганской республик. Обеими странами не признаются санкции как инструмент внешней политики.



"Конфликт России и Украины, а также системное противостояние между Россией и Западом создают серьезные внешние и внутриполитические вызовы для стран Центральной Азии и оставляют ограниченное пространство для маневра на международной арене и во внутренней политике", – сказал "НГ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станиcлав Притчин. По его мнению, появление разделительных линий на международной арене с четким черно-белым разделением на свой/чужой в нарастающем противостоянии ставит страны региона в непростую ситуацию с очень ограниченным пространством для маневра. "Спешно созванный виртуальный саммит в рамках американской инициативы "С5+1", прошедший 28 февраля, спустя несколько дней после начала кризиса, стал попыткой Вашингтона перетянуть в назревающем глобальном конфликте страны Центральной Азии на свою сторону. Голосование по осуждающей Россию резолюции в рамках экстренно созванного заседания Генеральной Ассамблеи ООН стало во многом показательным, США не удалось склонить страны региона против России. Центральноазиатские республики заняли нейтральную позицию, воздержавшись от голосования. Также в основном нейтральными стали оценки происходящих в Украине событий дипломатических ведомств стран региона. В той же тональности звучали оценки по итогам телефонных переговоров лидеров стран региона с Владимиром Путиным. Такая равноудаленность воспринимается как Россией, так и западными странами как плюс себе. Хотя объективно такая позиция – это скорее попытка за многовекторностью и равноудаленностью сохранить максимальную нейтральность и продолжить использовать многовекторность в качестве основного принципа внешней политики", – отметил эксперт.



По его мнению, сложнее с внутренней политикой. Недостаточно убедительное международно-правовое обоснование российской специальной операции в Украине создает широкое поле для антироссийской информационной и политической активности в странах региона, особенно в среде национал-патриотических и либерально ориентированных кругов. Не удивительно, что сразу же после начала операции в Украине в Казахстане и Киргизии начались акции протеста и различные флешмобы с осуждением России. Хотя в последней были отмечены и акции в поддержку российских действий.



Эксперт считает, что казахстанская власть оказалась в сложной ситуации – сохранить нейтралитет на политическом уровне, но при этом каким-то образом ответить на чаяния и требования части населения, которые считают, что у Казахстана должна быть более жесткая позиция в отношении России. У Киргизии на высшем уровне нейтралитет. Садыр Жапаров, судя по его заявлению в Twitter, с пониманием относится к российской операции. Но при этом в Киргизии присутствует западное влияние, которое выливается в акции протеста против российской операции.



Таджикистан выдерживает реальный нейтралитет, и на официальном уровне темы Украины там нет. Хотя в социальных сетях идут виртуальные бои: два непримиримых лагеря погрузились в ожесточенные дискуссии.



Аналогичная ситуация в Узбекистане, который сохраняет нейтралитет. Но на уровне двух ведущих электронных СМИ идет критика российских действий. И только Туркменистан не обращает внимания на международную повестку, занимаясь подготовкой к выборам президента 12 марта.



По словам Притчина, для властей в каждом из государств встал ребром вопрос: как реагировать на такую социальную поляризацию. "Очевидно, что нарастание водораздела в отношениях России и Запада, с одной стороны, а также разделенное внутреннее общественное поле – с другой, будут оказывать серьезное давление на власти в странах Центральной Азии с требованием определиться, и оставаться равноудаленным будет очень непросто", – сказал "НГ" Притчин.