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У ЦА своя "Украина". Баткен. На таджико-кыргызской границе опять стрельба
09:33 10.03.2022

10 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

На границе с Таджикистаном произошла перестрелка пограничников двух стран

На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением оружия. Об этом 24.kg сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, примерно в 10.50 в ходе несения службы на неописанном участке границы в местности Тескей Баткенского района пограничный наряд Таджикистана, изменив ранее используемый маршрут движения, вышел на новый рубеж охраны границы и потребовал от пограничников Кыргызстана покинуть участок.

На место к таджикским пограничникам прибыло подкрепление. Пограничники Таджикистана, используя численное превосходство, попытались выйти на новый рубеж. Однако кыргызские пограничники не позволили военнослужащим РТ реализовать свои намерения. Вследствие чего началась перестрелка, длившаяся примерно 10 минут. В результате перестрелки раненых и пострадавших с кыргызской стороны нет.

Незамедлительно состоялся телефонный разговор пограничных представителей сторон, по результатам которого были приняты решения об отводе пограничных нарядов от места инцидента до прибытия пограничных представителей и недопущении стягивания на участок других дополнительных сил и средств.

Сообщается, что, по предварительным данным, есть раненые с таджикской стороны.

Пограничные представители двух стран проводят переговоры. Отмечается, что местность Тескей является неописанным участком госграницы, но фактически используется гражданами Кыргызстана. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант несения службы.

Источник - 24.kg
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