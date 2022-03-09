Азиатский банк развития (АБР) остановил свое участие в труба-дурь-проекте ТАПИ

09:46 10.03.2022

зиатский банк развития (АБР) приостановил свое участие в проекте газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) до официального признания правительства, сформированного в Афганистане радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ). Об этом этом сегодня, 9 марта, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на The International News.



Уточняется, пакистанское ведомство проинформировали о решении АБР туркменские коллеги.



Как передает агентство, АБР ранее выступал в качестве посредника и координатора проекта ТАПИ. После отказа банка от участия в проекте, начало строительства газопровода, как считают пакистанские чиновники, откладывается на неопределенный срок.



Издание напоминает, что ТАПИ является стратегически важным проектом для туркменских властей. Этот газопровод должен протянуться из Туркмении через Афганистан и Пакистан в Индию (по первым буквам в названиях стран-участниц проекта он и получил свое наименование).



В 2010 году в Ашхабаде состоялся саммит глав государств-участников проекта, по итогам которого были подписаны рамочное соглашение о газопроводе и межправительственное соглашение о реализации ТАПИ. В 2015 году было торжественно начато строительство газопровода. Он должен пройти от туркменского месторождения Галкыныш в Марыйском велаяте (области), в 150 км от границы Афганистана, через афганские провинции Герат, Фарах, Гильменд и Кандагар и далее - в Пакистан и Индию. Ежегодные объемы поставок по трубопроводу ТАПИ запланированы на уровне до 33 млрд кубометров газа.



В феврале 2018 года официально стартовала прокладка трубопровода по территории Афганистана. Из-за военных действий в этой стране завершение реализации проекта несколько раз откладывалось. По предварительным расчетам, за транзит туркменского газа афганская сторона будет получать $ 500 млн прибыли, а также 500 млн кубометров газа ежегодно в течении 10 лет. С запуском проекта ТАПИ более 12 тысяч афганцев смогут получить рабочие места.



После захвата власти "Талибаном" в Афганистане в августе прошлого года туркменские власти начали активно налаживать с ним отношения. Одним из ключевых аспектов в переговорах между Ашхабадом и талибами стал вопрос по строительству афганского участка ТАПИ. Туркменские дипломаты и чиновники разного уровня многократно встречались с руководством правительства, сформированного талибами, чтобы согласовать начало строительства газопровода. По последней информации, начало прокладки афганского участка ожидалось в марте.



Очевидно, после решения АБР работы на афганском участке ТАПИ будут отложены. после захвата власти в Афганистане талибами АБР прекратил свою деятельность в этой стране.