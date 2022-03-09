КырПарламент продолжает секретно дебатировать новую золотую сделку с канадским "Кумтором"

10:24 10.03.2022

9 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Сюжет: Ситуация с "Кумтором"

Ситуация с Кумтором. Проект соглашения КР с Centerra Gold обсудят в парламенте



Кабинет министров внес на рассмотрение Жогорку Кенеша проект соглашения с Centerra Gold по Кумтору.



Полномочный представитель президента в парламенте Алмазбек Абытов попросил обсудить вопрос сегодня в закрытом режиме.



"Выносим на обсуждение депутатов постановление кабмина об условиях и формате регулирования спорных моментов с компанией Centerra Gold, подписанное 4 марта 2022 года", - сказал Алмазбек Абытов.



Депутаты приступят к рассмотрению вопроса в 14.00.



В феврале глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что переговоры по "Кумтору" с канадской компанией "Центерра" завершатся до 15 марта. "С конца февраля до 15 марта переговоры будут завершены. Мы дадим всем информацию, в том числе парламенту. Об итогах объявит сам президент", - сказал он.



Напомним, 2 января глава государства Садыр Жапаров посетил золоторудное месторождение Кумтор и ознакомился с деятельностью ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК). Он заявил, что достигнут прогресс в переговорном процессе с канадской компанией и завершается обсуждение мирового соглашения. Следом заявление сделала и канадская фирма, обозначив свои условия мирового соглашения. Среди них, в частности, передача "Центерре" пакета акций компании, которым владеет Кыргызстан.