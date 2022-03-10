РосПравительство решило не отдавать Западу его "Боинги" и "Аэрбасы"... Что упало, то...

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10:27 10.03.2022

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Иностранные самолеты останутся в России: предложение правительства

10.03.2022 - 9:43

Иностранные самолеты останутся в России: предложение правительства | Русская весна

Подготовлен новый проект постановления правительства, одобрение которого позволит сохранить в России парк самолетов иностранного производства. Он даст авиакомпаниям право не возвращать эти лайнеры лизингодателю.



Проект подготовлен Минтрансом, он опубликован на regulation.gov.ru. Предполагается, что постановление затронет договоры о лизинге самолетов, заключенные до 24 февраля 2022 года. Его общественное обсуждение продлится до 23 марта.



В документе говорится, что, если лизингодатель расторгнет договор с авиакомпанией и потребует досрочно вернуть самолет или двигатель, решение о возврате должна будет одобрить правительственная комиссия по импортозамещению (ее возглавляет вице-премьер Юрий Борисов).



Без такого решения комиссии перевозчик сможет продолжить использовать самолет лизингодателя.



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При этом рассчитываться с лизингодателем она может в рублях, следует из документа, а обслуживать технику - "в организациях, имеющих документ, подтверждающий их соответствие требованиям федеральных авиационных правил".



Страховать и перестраховывать воздушные суда и двигатели предполагается "в российских страховых организациях на условиях, эквивалентных условиям, предусмотренным договором".



В конце февраля Евросоюз ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими авиакомпаниями.



Большая часть самолетов российских перевозчиков - иностранного производства, в первую очередь, Boeing и Airbus. Почти все они зарегистрированы за рубежом, в основном, на Бермудских островах. Одновременно более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.



9 марта премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, несмотря на санкции.