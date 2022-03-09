Зятя Назарбаева - Кулибаева и бизнесмена Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру Молдовы

10:39 10.03.2022

Зятя Назарбаева - Кулибаева и бизнесмена Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру Молдовы, - СМИ



Зятя Назарбаева - Тимура Кулибаева, Кайрата Боранбаева (сват Дариги Назарбаевой) и бизнесмена Александра Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам Молдовы. Об этом пишет Orda.kz, ссылаясь на копии повесток.



В документах сказано, что Кулибаев, Боранбаев и Машкевич должны были явиться в прокуратуру в феврале 2022 года для допроса по уголовному делу о шантаже. Повестки были выданы в декабре 2021 года. Пришли ли они на допрос – неизвестно. Подробности дела не разглашаются.



"Вам следует явиться в прокуратуру в сопровождении адвоката для признания и допроса в качестве подозреваемого. Явка обязательна", – говорится во всех трех повестках, подписанных прокурором Денисом Поятэ.



Судя по данным из открытых источников, в молдавской прокуратуре действительно работает прокурор с таким именем.



Информация о том, что Кулибаева и Боранбаева вызывают на допрос в прокуратуру Молдовы, появилась в сети в середине февраля 2022 года. Тогда сообщалось, что бизнесменов заподозрили в "вымогательстве крупной суммы", пишет издание.



Тимур Кулибаев – зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В рейтинге казахского Forbes "50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2021" он занимал 5 место с состоянием в $2,9 млрд (на 24 мая 2021 года).



В этом же рейтинге Кайрат Боранбаев занимал 14 место с состоянием в $590 млн.



Александр Машкевич является председателем совета директоров Eurasian Resources Group.



Американский Forbes в 2019 году оценивал его состояние в $2,4 млрд.