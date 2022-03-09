Соц-сети на фронтах мировой информ-войны, - Н.Данюк

13:03 10.03.2022

Действия иностранных соцсетей – тревожный звонок для всего мира



Никита Данюк

первый замдиректора Института стратегических исследований



Влияние ИТ-гигантов сейчас трудно переоценить. Крупнейшие иностранные сервисы могут буквально с помощью нескольких щелчков мыши дестабилизировать общество, заполонив инфополе фейками и провокациями и обрубив источники реальных фактов. Facebook и Twitter обладали такой властью и раньше, но применяли ее аккуратно и не так скоординированно, как делают это в отношении российских СМИ сейчас. Тревожным звонком стало ограничение на их платформах аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа после беспорядков в Капитолии в 2021 году. Эти действия вызвали ожесточенную критику со стороны республиканцев в США. Однако теперь многие из них настояли на том, чтобы компании перекрыли доступ к российским государственным СМИ.



Американские онлайн-компании долгое время позиционировали себя как место, где каждый может беспрепятственно высказывать свое мнение и общаться с другими. Теперь же компании явно перестали быть нейтральными и активно пренебрегают принципами свободы слова и фактчекинга.



Поворотным моментом стал поток писем, которые Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, отправил руководителям технологических компаний спустя пару дней после начала спецоперации. В прямых обращениях к Google, Apple и Netflix он призвал их заблокировать или ограничить свои российские сервисы, чтобы оказать давление на Москву. К делу быстро подключились и европейские чиновники. Министры Польши, Эстонии, Латвии и Литвы потребовали от цифровых корпораций ограничить российские СМИ на их платформах.



Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пообщался с Сундаром Пичаи, исполнительным директором Google, и Сьюзен Войжицки, главой YouTube, призывая их предпринять дальнейшие шаги против российских СМИ. Сенатор Марк Уорнер, председатель комитета Сената США по разведке, также призвал компании занять более жесткую позицию по отношению к государственным СМИ РФ.



Надо понимать: хотя правительства требовали, чтобы ИТ-гиганты агрессивно выступили против российских СМИ, регуляторы не предоставили компаниям никаких правовых оснований для подобных действий. Официальных санкций наложено не было, требования формулировались, как призывы и обращения, но не как директивы. По сути компании могли продемонстрировать нейтральность и действительно позаботиться о безопасности своих пользователей. Однако они выбрали другой путь и наложили ограничения, к которым их активно призывали. Meta запретила некоторым российским государственным СМИ доступ к своим платформам в ЕС. YouTube и Twitter последовали этому примеру.



Особое беспокойство вызывает то, что некоторые платформы решили пойти еще дальше, чем от них того требовали западные правительства. Например, Facebook сообщил, что отказывается от бана публикаций с символикой и упоминанием батальона "Азов", ультраправого военизированного формирования в составе Национальной гвардии Украины. Ограничение таких материалов действовало с 2019 года в соответствии с политикой платформы в отношении опасных лиц и организаций. Facebook классифицировал "Азов" наравне с такими организациями, как "Ку-клукс-клан" и "Исламское государство*" (запрещена на территории РФ). Однако теперь связанный с ним контент может распространяться на площадке беспрепятственно. Для сравнения, в 2020 году эта же соцсеть без сомнений удалила целую серию публикаций предвыборного штаба Дональда Трампа из-за изображений нацистской символики, которые нарушали принципы платформы.



Мы видим, что, принимая меры против России, технологические компании легко отказались от собственных правил и принципов в угоду политической конъюнктуре. Последствия этих решений будут долгосрочными и существенно изменят отношения компаний с правительствами разных стран сразу в нескольких аспектах.



Во-первых, если кто-то еще сомневался в том, что ИТ-гиганты стали активными участниками политических и социальных процессов наряду с государством, то теперь это уже совершенно очевидно. Причем цифровые корпорации могут попытаться вмешаться в дела совершенно любой страны: наивно полагать, что они ограничатся Россией. Во-вторых, свои решения они принимают в зависимости от того, с кем им сейчас выгодно "дружить". Сегодня это США, но так ли будет завтра, особенно с учетом того, как местные власти пытаются зарегулировать бигтех?



Наконец, мы оказались в ситуации, когда люди, сидящие за океаном и не вникающие в происходящее, определяют, что правда, что ложь, кому позволено говорить, а у кого такого права больше нет. Из средства для коммуникации иностранные соцсети превратились в тех, кто устраивает собственное правосудие, закрывая глаза на безопасность части своих пользователей. Ни наши законы, ни попытки наших регуляторов наладить диалог, ни даже ощутимые ответные меры (вроде замедления трафика) не повлияли на отношение к нам зарубежных цифровых корпораций. Стоит ли пытаться дальше сохранять отношения с площадками, которые, очевидно, ни во что не ставят российских пользователей? Думаю, мы увидели их настоящее лицо, и тешить себя иллюзиями о том, что в их поведении что-то впоследствии изменится, – бесполезная затея. А позволять им манипулировать нашим мнением по чьему-либо заказу – абсолютно недопустимо. Если им так хочется поиграть в вершителей судеб, то пусть делают это в другом месте.