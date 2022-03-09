Как технично бороться с западными санкциями, - Михаил Хазин

13:05 10.03.2022 МИХАИЛ ХАЗИН О ДВУХХОДОВОЧКЕ США: НАЗНАЧЕНЫ ЖЕРТВЫ И ТАБАКИ



Экономист Михаил Хазин говорит просто о сложных процессах и объясняет, чем может обернуться двухходовочка США для несчастной Европы, которой пришлось пойти против России.



В отношении России вводятся не только экономические и финансовые, но и технологические санкции. Сейчас подготовлен уже четвертый пакет ограничительных мер. Тон задает Вашингтон, а Европа покорно исполняет указания.



"Кубышкой" выбрана не Россия, а Евросоюз



Эту тему в программе "Царьград. Главное" обозреватель Юрий Пронько обсудил с экономистом Михаилом Хазиным.



Юрий Пронько: Михаил Леонидович, вы всегда отлично разбираете разные аспекты с точки зрения геополитики, и у вас очень нестандартный подход к российско-европейским, российско-американским отношениям. Что происходит, по вашему мнению?



Михаил Хазин: У США есть такая привычка: когда у них не хватает денег, они смотрят по сторонам – кого можно раскулачить. Если вы помните, был такой страшный фондовый кризис 1987 года, никто не знал, что делать и куда деваться.



И тут вдруг "совершенно неожиданно" и очень удачно сначала в 1989 году рассыпается соцсодружество, СЭФ, а в 1991 году разваливается СССР. А в США наступает "золотой век Клинтона", Америка получает колоссальные рынки, которые позволили ей благополучно функционировать и существовать целых десять лет.



Судя по всему, сегодня в качестве такой "кубышки" выбран Евросоюз, который и будет раскулачен.



– Не мы, а Европа?



– Нет, именно Евросоюз. Обратите внимание, пару дней назад компания Apple заявляет: мы не будем торговать в России, мы оттуда уходим. И сразу целая куча европейских IT-компаний заявили следом: нет-нет, мы тоже не будем. А компания Apple тут говорит, что возвращается...



Лучше всего роль Табаки исполняет Великобритания, которая постоянно выдумывает какие-то запредельные конструкции, типа – а мы закроем небо. И следом все страны Европы послушно закрывают свои воздушные пространства. Но совсем скоро США и Британия откроют свое небо обратно, увидите.



А с Евросоюзом начнутся проблемы, они приняли решение, небо закрыли, а чтобы это решение отменить, нужно договориться всем странам вместе. И всегда найдется какая-нибудь Польша, которая выступит против. Так что в результате ускорения кризиса в первую очередь проблемы будут у Евросоюза, и оттуда начнут утекать капиталы.



– Но они же не идиоты, чтобы стрелять себе в ногу по несколько раз?



– Покажите мне там не идиота!



– Тогда собственные избиратели их рано или поздно снесут.



– Уже будет поздно. Потому что тут вопросы буквально месяца. Можно теоретически попытаться убрать во Франции Эммануэля Макрона и поставить более разумного человека. Но вы уверены, что он выиграет? У меня ощущение, что у этой либеральной команды есть еще силы, чтобы не пустить. Тем более в условиях всей этой совершенно сумасшедшей вакханалии.



Один из главных противников Макрона Эрик Земмур про Россию говорит хорошо. В нынешних условиях ему будет тяжело выиграть, но если получится – тогда посмотрим. Но в общем и целом, мне картина уже представляется абсолютно очевидной. Что это в чистом виде разыгранная двухходовочка.



– Разыгранная Штатами?



– Да. И мне их жалко.



Нам напророчили трехлетний кризис



– А нас не жалко? Олег Дерипаска пророчит нам "жесточайший трехлетний кризис". В ближайшие три недели станет понятно, что именно будет с госбанками в России в результате всех этих санкций. Будет еще хуже сейчас, чем в 1998 году, уверен миллиардер.



– А откуда он взял эти три года? История самого господина Дерипаски не является основанием для того, чтобы ему доверять ни как человеку, ни как экономическому эксперту.



Кроме того, напомню, что в 1998 году в результате гениальной политики министра финансов Виктора Геращенко, который пришел в августе или в начале сентября, уже к началу 1999 года начался экономический рост. Сначала очень медленно, но к середине 1999 уже очень активно. Года не прошло.



Аналогичная ситуация может быть здесь. Но для этого необходимо радикально менять финансовую политику, а пока мы видим, что Центробанк радикально ухудшает возможности для каких-то реальных экономических действий. Если говорить о правительстве, то оно обозначило целый список очень правильных действий, но вопрос: смогут ли те либеральные чиновники, которые находятся на среднем уровне, эти действия провести и не будет ли там организованного саботажа.



Я бы, например, сейчас поставил немедленно несколько задач. И прежде всего списал со всех промышленных предприятий долги и остановил бы практику законов о банкротстве. Центробанк поднял ставку, в результате огромное число промышленных предприятий вынуждены либо повышать цены на свою продукцию, либо банкротиться.



В нашей стране банкротство – это немедленное уничтожение хозяйствующего субъекта, потому что тут же станки продают на металлолом. Я бы указом президента постановил, что остановка работы промышленного предприятия в нынешних условиях – это саботаж, и виновники, включая представителей налоговой службы, арбитража, всякого рода управляющих компаний и прочее, не то чтобы должны быть немедленно расстреляны на месте, но, по крайней мере, их нужно немедленно изолировать от общества.



В результате срочного списания долгов у наших финансовых структур образовались ведь лишние деньги? Да еще от продажи валютной выручки, от выделения триллиона рублей, еще чего-то. Вот давайте спишем всем промышленным предприятиям, реальным производителям, все долги. И запретим банкротить промышленные предприятия.



Если мы этого не сделаем, то попадем в ситуацию, которая была в 90-е годы, когда неожиданно оказывалось, что предприятие вроде бы закрылось, а через две недели приезжают люди, говорят, что надо срочно сделать важный заказ для оборонки, немедленно восстановить работу предприятия. Вы приезжаете, а там уже нет ничего, все распродано-растащено, станков нет.



Мне кажется очевидным, что значительное число и арбитражных управляющих, и судей арбитражных, и, соответственно, работников банков являются, выражаясь простым русским языком, агентами противника. И они целенаправленно будут разрушать реальный сектор отечественной экономики.



– В нашем эфире академик Сергей Глазьев тоже неоднократно говорил о криминальной составляющей рейдерских захватов. Это спайка части судейского состава, силового блока и банковского капитала. Вы с этим тезисом согласны?



Про ставку в 20% говорили еще месяц назад



– Так я об этом и говорю. И вот эти люди будут сейчас получать с Запада четкие указания: если вы убьете вот это предприятие, мы вам обеспечим виллу в Майами или где-нибудь еще. И лично у вас никакие капиталы конфискованы не будут.



– На днях появились сообщения, что ЦБ вместе с крупнейшими банками страны еще месяц назад подготовили оценку возможных последствий для отечественной экономики от жесткого варианта санкций. И якобы документ был представлен руководству страны. Речь шла о падении ВВП на 10%, резкий рост безработицы на 12%, снижение доходов населения и задержка развития страны из-за технологического эмбарго. Предполагалось, что ключевая ставка поднимется до 20–30%, а курс доллара – до 150–200 рублей. И одновременно потребуется докапитализировать банки на 5–6 триллионов.



– Докапитализировать банки – это все понятно, чтобы было что увезти. Потому что я не очень понимаю, зачем им это нужно. Чтобы заниматься валютными спекуляциями? Для чего?



– Потому что у них образуется этот разрыв в связи, их надо докапитализировать из-за того, что они потеряли активы.



– Откуда разрыв? Для того чтобы был актив, надо, чтобы они куда-то платили. Если им запретили платить в долларах и в евро – ну все, вы не платите, – откуда у вас тогда разрыв? Я не понимаю.



– Хорошо, по банкам понятно. А что по другим макропоказателям что вы скажете?



– А зачем нужна процентная ставка 20–30%? Я этого не понимаю.



– Как мне сегодня сказали: Набиуллина права, что задрала ставку до 20%, а иначе люди и предприятия набрали бы кредитов, все ринулись бы на валютный рынок и доллар бы поднялся до 300 рублей.



– Другими словами, надо было запретить выход на валютный рынок, при этом можно снизить ключевую ставку и объяснить, что рефинансирование банков производится только по кредитам в реальный сектор. Кредитуешь реальный сектор – вот тебе рефинансирование. Не кредитуешь – нет рефинансирования. И все. Нет никакой проблемы.



Мировая практика есть, но не та, о которой говорит Набиуллина



– Но почему наша коллективная Набиуллина этого не слышит, это же тоже мировая практика, на которую глава ЦБ так часто ссылается?



– При чем тут мировая практика, у нас инфляция импортированная. Какое имеет отношение ставка к цене на импортные товары? А если у нас сейчас начинается эмбарго, то в этом случае эти же импортные товары мы будем получать через третьи руки, то есть цена еще больше вырастет. Ну врать-то зачем? То есть имеет место откровенная манипуляция, это вранье. Ну ладно, Набиуллина врет уже не в первый раз.



Что касается безработицы, то тут ситуация очень простая. Скажем, компания IKEA заявила, что уходит с нашего рынка. При этом IKEA – это не инвестор, это компания, которая выводит деньги из страны.



Делает она это просто. IKEA получает разрешение на строительство торговых площадок, заявляет, что аренду дадут только тем, кто заплатит авансом за год вперед. Все платят, а компания на эти деньги строит торговый комплекс, а дальше с арендаторов гребет деньги, которые вывозит. Где здесь инвестиции? Инвестиций тут нет вообще.



Но эта компания объявила, что она уходит. Вызывается директор, и у него спрашивают: почему вы закрыли объект? Почему увольняете людей? Он говорит: владелец запретил. Ему говорится: вам дается три дня, если через три дня люди не будут приняты обратно и не будут получать зарплату, этот объект национализируется. Точка.



И вообще, надо ставить жесткое условие: если объект закрывается по причине того, что его владельцы объявили о закрытии, то директор, главный бухгалтер и еще несколько человек должны идти в тюрьму. Я не вижу другого варианта, только так. Они должны идти в тюрьму.



– Часто можно услышать: мы не уходим, а приостанавливаем работу.



– Я не понимаю такого. Зарплата должна платиться, люди должны выходить на работу – и точка. Если этого не происходит – значит, тут уголовщина. Надо выпустить указ, что такое действие равносильно саботажу. Я не юрист, но уверен, что так можно сделать.



Скажем, закрывается автомобильный завод. Вызывается директор, и ему задают вопрос: почему вы закрылись? Он отвечает: работать не можем, не получаем комплектующие. Директору задают следующий вопрос: а вы в суд подали на поставщиков, которые не поставляют запчасти, хотя договор существует? Директор отвечает: суд-то иностранный. Так ему надо подавать в наш суд, в России, который через несколько дней вынесет решение с учетом штрафов. Если через 2–3 месяца эти штрафы не выплачиваются, завод конфисковывается. Это же их методы, они ровно так и делают.



Когда американцы конфисковали активы Ирана, Иран не смог заплатить американским фирмам по контракту. Американские фирмы подали в американский суд, и из иранских денег им были выделены все те деньги, которые им обещал Иран, со штрафом. Так мы должны сделать абсолютно то же самое. Мы должны назначить жесткие штрафы за необоснованную остановку производства, вот это и есть мировая практика. Источник - tsargrad.tv

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