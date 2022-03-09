Китай определился по Украине, - "СП"

13:18 10.03.2022

Китай определился по Украине

КНР оказывает беспрецедентную поддержку России



Михаил Морозов



Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к совместной поддержке мирных переговоров между Россией и Украиной и подчеркнул необходимость поощрять обе стороны, чтобы они поддерживали динамику переговоров, преодолевали трудности, продолжали переговорный процесс и добивались мирных результатов. Китайский лидер сделал эти заявления, выступая на видеосаммите с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. За дипломатической формулировкой - фактическая поддержка Пекином позиции Москвы. В отличие от США, которые призывают Киев воевать до последнего украинца, Китай призывает к переговорам и учету требований России.



Накануне эту позицию подтвердил министр иностранных дел КНР Ван И, сравнив китайско-российскую дружбу со скалой, дав понять, что и в этих самых сложных обстоятельствах не отступит от своих отношений стратегического партнерства с Россией. США предлагается задуматься о причинах кризиса и устранить их для стабилизации международной обстановки. "Китайско-российские отношения, которые не носят конъюнктурного характера, основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьей стороны, и не подвержены воздействию и манипуляциям третьей стороны", - заявил Ван И. "Развитие китайско-российских отношений определяется их историческими корнями. Они самодостаточны. Дружба между народами двух стран прочна, как скала. Сотрудничество между Китаем и Россией обладает широкими перспективами. Как бы ни была сложна ситуация в мире, Китай и Россия, сохраняя стратегическую решимость, были и остаются привержены курсу на постоянное углубление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".



Ранее Китай воздержался при голосовании антироссийской резолюции ООН по Украине. Таким образом позиция Китая вполне определилась. КНР демонстрирует беспрецедентную дипломатическую, политическую и информационную поддержку России на международной арене.



Это проявляется и в работе китайских СМИ. Речь президента Владимира Путина о начале спецоперации посмотрели 1,1 млрд китайцев в течение суток. А вот, например, что написала крупнейшая китайская газета Global Times: "Военная спецоперация России на Украине, скорее всего, изменит международный геостратегический ландшафт. Война никогда не бывает хорошим решением. Сочувствуя украинскому народу, мы также должны докопаться до сути этого кризиса. США и НАТО на протяжении многих лет нарушали международное право так часто, что для России были созданы прецеденты допустимости. Людям со здравым нетрудно понять, что для Соединенных Штатов Украина не более чем пешка для сдерживания России. В 2014 году Генри Киссинджер публично предупредил, что, если Украина хочет выжить и процветать, она не должна делать выбор между Востоком и Западом и не должна быть форпостом одной стороны против другой - она должна функционировать как мост между ними, а не вступать в НАТО. Президент Байден мог бы положить конец этому кризису и предотвратить войну с Россией, сделав очень простое: гарантируя, что Украина не станет членом НАТО. Но военные действия со стороны России дали администрации Байдена явный повод ввести драконовские санкции против России, и военно-промышленный комплекс пожинает от этого огромные выгоды. Именно народы Соединенных Штатов, России и Украины несут на себе основную тяжесть этого кризиса".



Тем временем товарооборот между Россией и Китаем вырос за январь февраль текущего года на 38,5 процента - до 26,4 миллиарда долларов США. Импорт из России в Китай достиг 13,8 миллиарда долларов США, увеличившись на 35,8 процента, и уступает только темпам китайских закупок из Индонезии среди основных торговых партнеров Китая. Объем экспорта из Китая в Россию за первые два месяца текущего года вырос на 41,5% и составил 12,6 млрд долларов США, что стало самым высоким показателем среди всех его основных торговых партнеров.



Свой вклад в увеличение товарооборота активно вносят китайские граждане, которые таким образом стремятся поддержать Россию и показать свое отношение к происходящему.



Буквально в считанные опустели полки интернет-магазинов, торгующих российскими товарами. Китайские пользователи интернета буквально смели почти весь ассортимент даже на единственной аккредитованной площадке торговли российскими товарами "Государственный торговый павильон России". Ежедневно число подписчиков магазина увеличивается на 100−200 тыс. человек. Представитель торговой палаты России в Китае, бизнес-посол Сергей Бацев, поблагодарил китайских друзей за их поддержку России и Государственного торгового павильона России, сказав, что это "глубокое проявление дружбы останется в нашей памяти на века". В то же время российский представитель вынужден был призывать китайских пользователей рационально подходить к покупкам.



Однако это показывает то, как в Китае в целом относятся к России в этот непростой момент. В ближайшее время можно ожидать дальнейшего открытия китайского рынка для России, которая является пока лишь 11-м по объемам торговли партнером КНР. Для России это немалые возможности, учитывая размер китайского рынка. До сих расширение торговли сдерживалось ориентацией Китая на Запад, но уже сейчас заметны изменения. Китайцы со своей стороны несомненно расширят свое присутствие в России.



Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"