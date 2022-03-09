КырДепутат Коргонбай уулу предлагает пригласить мировые бренды, покинувшие рынок РФ, в Кыргызстан

15:21 10.03.2022

10 марта 2022, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА

Депутат предлагает пригласить мировые бренды, покинувшие рынок РФ, в Кыргызстан



Депутат Жусупбек Коргонбай уулу предлагает пригласить в Кыргызстан представительства мировых компаний, покинувших рынок России.



Он посоветовал кабмину разослать письма с приглашением в офисы крупного бизнеса.



"С российского рынка уходят 500 глобальных компаний. Мы не попадаем под санкции, мы входим в Таможенный союз (ЕАЭС. - Прим. 24.kg). Вам нужны только бумага и ручка", - сказал он, обращаясь к чиновникам.



Министр экономики Данияр Амангельдиев напомнил депутату, что мировые бренды не ушли с российского рынка. "Они лишь приостановили свою работу. Мы обратились к ним", - добавил он.