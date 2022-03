Двойное дно и тайный умысел энергетического гамбита. Американское двурушничество, - В.Михеев

15:28 10.03.2022 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 10.03.2022



Санкционная гибридная война бушует все сильнее. Пока игра идет в основном в одни ворота. Запад поэтапно повышает ставки в игре. Используя завязанные на доллар международные финансовые институты, США ищут уязвимые места российской экономики.



Контратаки России пока развиваются ситуативно, выборочно, по ограниченному списку секторов. Правительство Мишустина укрепляет крепостные стены, мобилизует резервы, переналаживает управленческие структуры под нужды мобилизационной экономики. Реального ответного удара возмездия нет. Но он явно предвидится.



Нефтегазовый псевдогамбит



Президент США Байден по прозвищу Cонный Джо скрепил своей подписью решение капитолийских законодателей о введении эмбарго на закупки у России нефти, СПГ и угля.



Доля импортируемой американцами из России неочищенной нефти невелика. По сведениям агентства Блумберг, не более трех процентов. Импорт Соединенными Штатами из РФ всех видов нефтепродуктов – около 5%. Еще факт: минувшим февралем дизельное топливо, привезенное из России, составило 22% от общего объема американского импорта этого топлива. Причина банальна: сбои на НПЗ в Техасе на фоне роста спроса.



Напомним: Вашингтон ввел санкции против прежнего главного поставщика тяжелой нефти Венесуэлы после того, как не удалось свергнуть венесуэльское правительство и насадить в стране проамериканский режим. Компенсировать недостачу сырья смогли за счет поставок из России. Сейчас американцы попытались договориться о возобновлении поставок со странами, заклейменными ими, как "изгои", – с Венесуэлой и Ираном, но формула "вернись, я все прощу" не сработала.



Тем временем на лицах у американцев, у которых в среднем на каждое домохозяйство приходится по три автомобиля, все чаще возникает выражение изумления, как бывает, когда фары на ночной дороге вдруг высветят стоящего в темноте оленя (deer in the headlights look). Цена бензина подскочила до 4,2 доллара за галлон (4,5 литра), а в некоторых штатах приблизилась к бессовестной планке в 7 долларов за галлон (при Трампе бензин шел в два-три раза дешевле).



Так и кажется, что демократы на Капитолийском холме и их ручной президент сами роют себе яму, куда угодят на предстоящих осенью промежуточных выборах в конгресс.



Однако у этого энергетического гамбита есть двойное дно и тайный умысел.



Пикантная деталь. Перед введением эмбарго на закупки энергетического сырья из России Минфин США издал распоряжение-инструкцию, открывающую возможность пренебречь санкциями. Все просто: русские должны поставлять в Америку энергетическое сырье, а "платежи в сфере энергетики могут и должны продолжаться". Достигается это с помощью т. н. U-образных транзакций (U-turn transactions), когда платежи от иностранных контрагентов обрабатываются через свободные от санкций финансовые институты в третьих странах, поступая потом на долларовый счет российской компании в подсанкционном банке.



В документе Минфина США черным по белому сказано, что можно заключать такие сделки с подсанкционными российскими структурами (ВЭБ, ВТБ, ФК "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк).



А как на это двурушничество отреагировали европейские союзники?



Ловушка для Европы



Энергетическая двустволка, снятая со стены в Вашингтоне, выстрелит в обе стороны. Частично Америке в ногу, но главное – в висок Европе. Хотя в Евросоюзе сразу не стали отказываться от газа из России: в Еврокомиссии представлен первый вариант плана REPowerEU с целью постепенно прекратить импорт российского газа к 2030 году.



Исключение составила, как водится, Британия, которая оборвет импорт нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.



В обоих случаях дьявол в деталях. Во-первых, скоропалительный отказ от российских энергоносителей – непозволительная роскошь для экономик стран Евросоюза. Россия в прошлом году, согласно статистике инвестиционного банка "Голдман Сакс", снабжала мировой рынок на 11% по нефти и на 17% по газу. А по данным "Газпрома", объем экспорта газа в Европу в 2021 году составил 185 млрд кубометров, что уже близко к 50% всего импорта и 45% от общего потребления.



Европе заместить такие объемы в ближайшие годы нечем.



На это и рассчитывают американские производители сланцевой нефти и сланцевого газа: их продукт будет для европейцев существенно дороже газпромовского трубопроводного.



А США получат двойную выгоду. Во-первых, заработают их нефтегазовые мейджоры, которые начнут перепродавать ту же российскую нефть. Во-вторых, вырастет себестоимость продукции стран ЕС, что лишит отдельные компании, целые отрасли и Европу в целом конкурентных преимуществ.



Паскаль Бонифаций, директор института Международных и стратегических отношений (IRIS) говорит: "Да, конечно, когда вы выстрелили себе в ногу, можно радоваться хорошему лечению ее. Но насколько это разумно? Американцы, в отличие от европейцев, имеют всего 1% торгового оборота с Россией, им легко принимать санкции, если расплачиваться за них придется другим". Сюда уместно подверстать комментарий на американское эмбарго читателя китайской газеты "Гуаньча": "США подожгли пороховую бочку Украины, чтобы высосать кровь из всей Европы".



Нельзя не видеть, что непосредственный ущерб для России от американского эмбарго будет минимальным. Танкеры с нефтью просто меняют курс и перенаправляются хотя бы двум крупнейшим азиатским потребителям, Китаю и Индии. А газ в Европу по-прежнему поступает оптовым покупателям по долгосрочным контрактам. Даже в условиях военных действий "Газпром" продолжает поставлять транзитный газ в Европу по украинской ГТС.



Страна восходящего юаня



Новая фаза санкционной войны против России неизбежно ускорит "разворот на Восток". Уже сегодня эта идея перестала быть абстрактным пожеланием застольных стратегов. Теория наполняется практикой. За первые два месяца текущего года, согласно таможенной статистике Китая, объем двусторонней торговли в стоимостном выражении достиг $26,43 млрд. Не слишком, может быть, впечатляющая цифра, но важнее другой показатель: это прирост на 38,5% в сравнении с таким же периодом 2021 года, по итогам которого российско-китайская торговля превысила $148,8 млрд., увеличившись более чем на треть (35,8%) по отношению к 2020-му. Повышательный тренд устойчив.



Сейчас западные портфельные инвесторы отказываются от подешевевших акций российских компаний. В США всегда мыслят в категориях стоимости биржевых ценных бумаг, откуда черпают инвестиционный капитал. (К слову: Митт Ромни, записной русофоб, что баллотировался в президенты США, одно время был держателем акций "Газпрома"). И в этот момент истины Пекин неожиданно объявляет, что изучает возможность покупки или увеличения долей в российских энергетических и металлургических компаниях, таких как "Газпром" и UC Rusal.



Понятно, что это не благотворительность. Китайцы – искусные торговцы. По условиям вступления в ВТО торговались отчаянно и упрямо 15 лет. У них свой интерес, причем долгосрочный. А для России смена западных инвесторов на азиатских – само по себе благо, ибо поддерживает репутацию конкретных российских компаний, котирующихся на международных биржах, и бизнеса в целом.



Приведу еще раз слова Паскаля Бонифация: "Запад ведет себя так, как он будто и есть весь мир. Но это не так, Запад лишь небольшая часть его. Он налагает на Россию санкции, но весь остальной мир этого не делает, и Россия найдет себе альтернативу".



Избавиться от привычки наступать на грабли



Сознание существующей взаимозависимости двух частей континента, простирающегося от Лиссабона до Урала, присутствует. Опрос бизнесменов, проведенный Центральной торговой палатой Финляндии, выявил господствующее настроение: "Все боятся". Так, четыре пятых предпринимателей из 120 компаний предсказали, что санкции нанесут ущерб им тоже, поскольку, по статистике, 78% опрошенных фирм прямо или косвенно работают с российскими партнерами, а для 22% рынок соседей является основным.



Символичным стал пост в "Твиттере" бывшего министра промышленности, торговли и ремесел Италии Паоло Савона: "Я был убежден, что санкции введены против России до тех пор, пока не заехал на бензоколонку".



Правительство Макрона, сообщает "Фигаро", рекомендовало французским компаниям "не спешить с уходом из России". Министр финансов Франции, призвавший объявить России "полномасштабную экономическую и финансовую войну" (all-out economic and financial war), позднее извинился за неуместное слово "война".



Не случайно и заявления бундесканцлера Олафа Шольца: Германия продолжит бизнес с Россией в области обеспечения энергоресурсами.



Показательно, что паника в Европе происходит НЕ ПОСЛЕ, а ДО объявления Москвой ответных санкций. Неизвестно, какими будут контрсанкции. Масштабными или взвешенными, секторальными или выборочными. Однако логика наших оппонентов тривиальна, она исходит из того, как бы поступили они на месте России.



Георг Захман, аналитик из брюссельского мозгового треста "Брюгель", говорит: "Нам понадобится газ, нам понадобится нефть. Если они перестанут поступать, будет сложно поддерживать политическое единство в Европе" (We will need gas, we will need oil. And if that doesn’t keep coming, then political unity in Europe will be difficult to maintain).



Немного странная логика – основой политического единства Европы служат российские газ и нефть, а не "европейские ценности". Однако подтекст понятен: стоит чуть разломить фундамент материального благополучия единоевропейцев, как они захотят разбежаться по национальным квартирам.



По этой же сугубо материальной причине у Европы есть повод опасаться ухода их бизнеса с российского рынка. Торгово-экономические ниши, как и природа, боятся пустоты. Освободившееся место займут азиатские конкуренты. Пусть Токио и Сеул присоединились к антироссийским санкциям и там расквартированы американские войска, Япония и Южная Корея остаются в статусе оккупированных государств, обладая лишь ограниченным суверенитетом.



Германия тоже находится под оккупацией, в том числе под влиянием мощного англосаксонского лобби, хотя взращенный экономический потенциал, в том числе благодаря поставкам с 1970-х годов русского газа, позволяет Берлину подчас проявлять своеволие.



Тем не менее Европа плохо усвоила уроки первой фазы санкционной войны против России по следам воссоединения с ней Крыма. Тогда Россия за первые три года разрушения финансовых и торговых связей понесла ущерб в размере 55 млрд. долларов. Потери стран Евросоюза оценивались экспертами в 100 миллиардов. При этом антироссийские санкции никакого ущерба не принесли их инициаторам – Соединенным Штатам, которые лишь нарастили торгово-экономическое взаимодействие с Москвой и даже сдвинули Италию с пятого места в списке ведущих партнеров России.



Американцы, настояв на введении Евросоюзом санкций против России, метили не только, а может, не столько в своего геополитического противника, сколько в своих трансатлантических союзников. Метили с целью ослабить Евросоюз, не допустить его взаимодействия с естественным партнером по континенту Россией и этим сделать европейцев более податливыми при сохранении их статуса де-факто американского протектората. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646915280





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №822

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №824

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №825

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826

- Нам война не нужна

- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года №827

- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания депутатов

- Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили на XII заседании Межправкомиссии

- В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам