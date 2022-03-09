 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайное оружие инвесторов. Попробуем спекулировать юанями, - Къ Китайное оружие инвесторов. Попробуем спекулировать юанями, - "Къ"
17:36 10.03.2022

Китайное оружие инвесторов
Российские торговцы валютой пробуют оперативно переключиться на юань

Жесткие санкции со стороны западных стран в отношении РФ, а также ответные шаги со стороны ЦБ подталкивают российских инвесторов к активной торговле юанем. По итогам торгов среды курс юаня составил 21,4 руб. за 1 юань, а обороты достигли отметки 8,72 млрд руб., максимума за семь с половиной лет. Участники рынка ожидают дальнейшего перетока ликвидности из доллара и евро, но сомневаются, что китайская валюта сможет стать им полноценной заменой.

Российские инвесторы проявляют все больший интерес к торговле юанем. В самом начале торгов 9 марта курс юаня на Московской бирже с поставкой tomorrow достигал отметки 23,01 руб. за 1 юань, что почти на 15% выше значений закрытия пятницы. По итогам дня курс составил 21,4 руб. за 1 юань, что на 7% выше значений закрытия предыдущего дня. Объем торгов превысил 8,72 млрд руб., что является максимальным дневным результатом с конца сентября 2015 года. В итоге доля юаня в оборотах основных валют (доллар и евро) выросла до 7,5%, что в десятки раз выше значений начала февраля.

Основной вклад в увеличение оборотов торгов внесли частные инвесторы.

Если раньше с китайской валютой на бирже совершалось несколько сотен сделок в день, средний объем сделок составлял 2–4 млрд руб., то в среду было заключено почти 53 тыс. сделок, а их средний размер составил всего 165 тыс. руб. По количеству операции с юанем превзошли суммарное число операций с долларом и евро в режимах today и tomorrow.

В "Тинькофф Инвестиции" (лидер по числу брокерских счетов на Московской бирже) отмечают, что клиентские обороты на торгах юанем выросли в пять раз по сравнению с 1 марта. "От активных клиентов сегодня юанем торговали 1% нашей базы",- отметил представитель компании. "Юрлица совершают операции с китайской валютой примерно в том же объеме, что и раньше, так как они должны соблюдать договорные обязательства, изменение условий по которым или смена контрагентов требует времени",- отметил руководитель направления департамента интернет-брокера "БКС Мир инвестиций" Никита Силкин.

Интерес к китайской валюте увеличился вместе с возросшими девальвационными настроениями на рынке, которые вызывают массовый уход россиян в иностранные валюты, а также заморозкой счетов ряда российских банков в США и Европе.

"Возможности свободно работать с долларами и евро у россиян теперь сильно ограничены. И это повышает интерес к юаню",- отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. К тому же российские банки рассматривают возможность открывать счета в китайской валюте (см. "Ъ" от 9 марта), в том числе с выдачей карт UnionPay (см. "Ъ" от 9 марта), с помощью которых можно покупать китайские товары без конвертации рублей.

Важную роль в переориентации частных инвесторов играют введенные ЦБ заградительные комиссии при сделках на бирже с долларом, евро и фунтом стерлингов. 3 марта российский финансовый регулятор ввел 30-процентную комиссию за валютные операции через брокеров, правда, с 4 марта она была снижена до 12%. "В юане такой комиссии нет, и большая часть спекулянтов перешли на новый инструмент для использования в своих торговых стратегиях",- отмечает Никита Силкин. Это заметно по динамике торгов - курс юаня более динамичный, чем доллара.

Очевидно, что Россия будет меньше полагаться на доллар в трансграничных сделках, увеличивая роль юаня.

"Резервы Банка России в юанях на середину 2021 года составляли $76 млрд. Также у России есть открытая своп-линия на сумму 150 млрд юаней с Китаем",- отмечает Михаил Шульгин.

В преддверии новых ограничений граждане положили на депозиты миллиарды долларов

В таких условиях дальнейший уход частных инвесторов в юань продолжится, считают участники рынка, но сомневаются, что произойдет быстрое избавление от доллара и евро. "Пока Евросоюз остается основным партнером РФ. Тенденция сдвига на восток, в сторону юаня - налицо. Но темпы этого сдвига могут быть совсем небыстрыми",- отмечает Михаил Шульгин. Тем более что наличных юаней в России просто не хватит на всех, чтобы заместить доллары и евро.

Виталий Гайдаев

Источник - Коммерсант
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