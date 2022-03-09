Ак калпак - головной убор кыргызских мужчин. Что нужно о нем знать

17:40 10.03.2022

Ак калпак - древний кыргызский головной убор, который до сих пор очень популярен



Ак калпак. Кыргызский национальный мужской головной убор - Sputnik Кыргызстан



Мужчины ходят в калпаках на работу, на тои и просто так.



В качестве подарка ак калпаки получают почетные гости, в том числе иностранные, и виновники семейных торжеств.



Особенно много мужчин в этих головных уборах появляется на улицах 5 марта, когда в Кыргызстане отмечается День ак калпака (с 2011 года).



Выглядит калпак просто, но удобство его формы проверено веками.



Он защищает от дождя и от палящего солнца.



Все об ак калпаке - в инфографике Sputnik Кыргызстан.