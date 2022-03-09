КазПравительство работает над "Методикой анализа эффекта госрасходов". Просто перестать воровать не пробовали?

17:44 10.03.2022

Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Б. Султанов провел совещание по разработке Методики анализа социально-экономического эффекта государственных расходов



primeminister.kz, 4 марта



Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Б. Султанов провел совещание по разработке Методики анализа социально-экономического эффекта государственных расходов.

Главой государства 8 февраля т.г. на расширенном заседании Правительства была поставлена задача разработать Методику анализа социально-экономического эффекта государственных расходов.

О ходе работы над разработкой Методики доложили заместители первых руководителей Министерства финансов, Национальной экономики, Счетного комитета.

Анализ должен демонстрировать социальный эффект государственных расходов: обеспечение занятости, увеличение доходов работников, совершенствование качества рабочей силы, а также оценку экономического эффекта, включая расширение налогооблагаемой базы и увеличение объема уплачиваемых налогов.

Б. Султанов поручил учесть при разработке Методики ретроспективу социально-экономического анализа практики расходования бюджетных средств по всем Государственным программам с 2018 года. При этом необходимо скоординировать усилия Правительства, Агентства по стратегическому планированию и Счетного комитета.