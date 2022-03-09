Президентом Венгрии впервые стала женщина - Каталин Новак

19:23 10.03.2022

Президентом Венгрии впервые избрали женщину

Парламент Венгрии впервые избрал женщину на пост президента, им стала Каталин Новак



Фото: Shutterstock



Парламент Венгрии впервые избрал женщину на пост президента страны - этот пост займет министр по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. Об этом пишет РИА Новости.



За нее проголосовали 137 из 199 депутатов. Соперником 44-летней Новак на выборах был 80-летний экономист Петер Рона.



Бывший президент Венгрии - 62-летний Янош Адер - занимал свой пост с 2012 года, его избирали на два пятилетних срока подряд. Срок полномочий Адера заканчивается 10 мая.



Как отмечает ТАСС, на посту министра по делам семьи Новак занималась вопросами демографии, молодежи и соцобеспечения, а также отстаивала закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. В соответствии с основным законом Венгрии президента избирает однопалатный парламент - Государственное собрание.