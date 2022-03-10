"Талибан" интересуется "украинским фронтом", - Андрей Серенко

20:42 10.03.2022

От результата российской спецоперации зависит стабильность Центральной Азии

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог, обозреватель "НГ".

10 марта 22



Полевые командиры афганского "Талибана" (организация запрещена в РФ) и других джихадистских групп, базирующихся в Афганистане, внимательно следят за событиями в Украине. Судя по информации, полученной от нескольких афганских источников, одни "командиры джихада" не только наблюдают за происходящим, но и пытаются принять в них участие, а другие строят с учетом украинского фактора свои планы в регионе.



Впервые тема Украины заинтересовала командиров и боевиков "Талибана" не позднее середины февраля, примерно за две недели до начала российской специальной военной операции. Тогда афганские источники в частных беседах с "НГ" сообщили о неожиданном желании ряда талибов отправиться в Украину, чтобы принять участие в боевых действиях, которые "скоро начнутся". Причем одновременно стало известно, что такое желание у афганских боевиков возникло не от праздного чтения новостей в интернете – в Кабуле и ряде других городов страны появились вербовщики, предлагавшие неплохие деньги за участие в предстоящих операциях на украинской стороне. Откуда у талибских "работодателей" появились приличные финансовые средства на приобретение джихадистов-наемников для "украинского фронта", можно лишь догадываться. Афганские источники, предъявляя свою версию, уверенно называли в качестве спонсора США, подчеркивая, что "американцы сохранили деловые контакты с главарями влиятельных групп талибов", прозрачно намекая на запрещенную в РФ террористическую "сеть Хаккани". "Кроме хакканистов такую вербовочную работу в Афганистане организованно и уверенно сегодня никто вести больше не может", – сказал "НГ" бывший руководитель одной из афганских спецслужб.



Теперь уже сложно разобраться, под какую именно задачу вербовались талибы на "украинский фронт" – то ли для участия в обороне, то ли, наоборот, для поддержки украинского наступления на мятежные республики Донбасса. Афганские источники тогда, в середине февраля, приводили оба этих повода как обоснование вербовок боевиков-талибов. Они же отмечали, что центральную роль в февральских вербовочных акциях играли функционеры "Талибана", располагающие личными связями в ряде бывших постсоветских республик. Предпочтение при заключении контрактов на "работу в Украине" отдавалось родственникам, друзьям и надежным знакомым вербовщиков. Кстати, тогда же стало известно, что некоторые из будущих "украинских талибов" в январе 2022-го уже участвовали в массовых беспорядках в Казахстане, куда также вполне организованно вербовались все теми же функционерами "Талибана".



Пока нет достоверной информации о путях переброски завербованных в Афганистане боевиков на "украинский фронт". Знакомые с ситуацией собеседники "НГ" полагают, что логистика должна включать в себя аэропорты Пакистана и Турции, хотя не исключили и иных, более оригинальных маршрутов. Как бы там ни было, кабульские источники "НГ" уже имели удовольствие познакомиться с отчетным фото одного вербовщика талибов, отправленным родным в Афганистан из крупного украинского города.



В этой истории самым интересным является то, что, как можно понять, оставшиеся без работы после своей неожиданной победы в августе 2021 года боевики и полевые командиры "Талибана" начинают весьма предметно рассматривать постсоветское пространство в качестве места заработка в различных проектах "боевой миграции". Сначала это был, видимо в тестовом режиме, Казахстан, теперь настал черед Украины… Можно лишь догадываться, где еще обнаружатся следы джихадистских "джентльменов удачи". Есть основания полагать, что побеспокоиться стоит лидерам и силовикам трех центральноазиатских республик, граничащих с талибским Афганистаном, – Туркменистана, Узбекистана и особенно Таджикистана.



Несколько дней назад, уже в разгар российской специальной военной операции в Украине, афганские источники "НГ" сообщили о новых перемещениях в Северном Афганистане боевиков запрещенных в РФ организаций "Джамаат Ансаруллах" и "Исламское государство" (ИГ). Согласно имеющейся информации, несколько сотен боевиков "Джамаата Ансаруллах", которыми командует уроженец Таджикистана Мухаммад Шарифов (он же Махди Арсалон), частично переместились из афганского Бадахшана, где они контролировали пять уездов Куф-Аб, Маймай, Шикай, Хвахан и Нусай, в приграничные с Таджикистаном районы афганских провинций Кундуз и Тахар. Практически одновременно с этим, сообщают афганские источники "НГ", боевики афганского филиала "Исламского государства" во главе с Санауллой Гафари переместились в северную афганскую провинцию Балх, граничащую с Узбекистаном. Все эти передвижения невозможны без санкции талибов, уверены источники в Афганистане, хорошо знакомые с ситуацией.



В этой связи представляются небезынтересными два новых назначения в силовых структурах "Талибана", которые произошли в самом начале марта. Первое – высокопоставленный член "сети Хаккани" Хаджи Милли Хан Хаккани занял пост замначальника Генштаба талибской армии, а фактически возглавил эту структуру, которая занимается планированием боевых операций. Второе – еще один ставленник "сети Хаккани" Руми Амир Хан Хаккани стал командующим 209-го армейского корпуса "Аль-Фатх", который отвечает за контроль над северными афганскими провинциями, граничащими с постсоветскими республиками. Известно, что "сеть Хаккани" имеет влияние как на "Джамаат Ансаруллах", так и на руководство афганского филиала "Исламского государства", играя роль своеобразного джихадистского кол-центра, координирующего террористические операции под самыми разными брендами.



Афганские источники "НГ", контактирующие с полевыми командирами джихадистов в северных районах страны, несколько дней назад сообщили, что последние "очень внимательно наблюдают за событиями в Украине и напрямую связывают свои планы с перспективой русской спецоперации": "Если Путин сможет достигнуть своих целей в Украине, то это будет означать, что он сохраняет контроль над всем постсоветским пространством. Если же русская операция потерпит неудачу, то можно будет начать пересмотр права Москвы контролировать Центральную Азию. На этот случай и готовятся боевики в Северном Афганистане".