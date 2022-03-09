Москва перекроет трубу? Остановка "Северного потока-1" грозит страшнейшим в истории экономическим кризисом, - "МК"

20:53 10.03.2022

Россия угрожает перекрыть газопровод



Россия намекнула: на фоне реакции Запада на украинские события РФ может прекратить поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1". В этом случае Европе придется закупать газ на биржах, оплачивая необходимые объемы вдвое, а то и втрое дороже утвержденных в долгосрочных контрактах с Россией цен. У "Газпрома" же назрела необходимость подобрать альтернативные рынки сбыта, увеличивая при этом издержки и предлагая заинтересованным покупателям значительный дисконт.



Европа, чей рынок зависит почти на 40% от поставок российских углеводородов, решилась объявить России ультиматум: страны континента анонсировали в период до 2030 года отказ от поставок нефти и газа из нашей страны, а взамен придумали план диверсификации топливного импорта за счет расширения закупок сжиженного сырья на бирже, наращивания объемов производства и импорта возобновляемых энергоресурсов.



Москва ответила собственным категорическим циркуляром - вице-премьер Александр Новак заявил о возможной приостановке экспорта газа по трубопроводу "Северный поток-1", который работает на 100-процентном уровне загрузки, обеспечивая ЕС доступными по цене поставками. "Хотя европейские политики своими обвинениями в адрес России подталкивают к такому решению, от этого никто не выиграет", - предупредил руководитель энергетического блока правительства нашей страны.



Экспортные поставки российского газа в Европу ежегодно составляют примерно 260 млрд кубометров, которые направляются по магистральным трубопроводам "Газпрома". Самый мощный - СП-1, через который европейцы получают 55 млрд кубометров (более 10% энергобаланса ЕС). Учитывая, что суммарно экспортная выручка монополии составляет около $55,5 млрд в год, доходы от поставок по этой трубе обеспечивают не менее 20% зарубежных доходов "Газпрома".



Всего лишь предупреждение об остановке газового импорта из России стимулировало скачок стоимости тысячи кубометров в Европе до исторически рекордной отметки в $3800. Правда, потом котировки снизились более чем вдвое.



Как полагает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, стоимость газа в Европе достигла запредельных высот, но в случае остановки СП-1 ограничений для нового роста котировок не предвидится. "Теоретически "Газпром" имеет право запретить прокачку газа по СП-1. Однако против этого маршрута европейцы не вводили санкций", - рассуждает эксперт. В случае ограничения поставок через Балтийское море по существующему маршруту нашей стране, скорее всего, придется столкнуться с новыми исками со стороны западных контрагентов. Правда, вынесенные европейским арбитражем вердикты в нынешних условиях можно и не выполнять - "Газпром" наверняка будет оспаривать любые юридические решения, оттягивая до последнего выплаты каких-либо компенсации.



Если сценарий с остановкой СП-1 реализуется, то ущерб будет обоюдным и для поставщиков, и для потребителей: Россия лишится рынка сбыта, а европейцы останутся без дешевых углеводородов, поясняет эксперт. "Одинаково больно будет как европейским странам, так и российским производителям: начнется глобальный экономический кризис, которого еще не было в истории планеты", - предупреждает Юшков.



Новак напомнил о праве России перекрыть газ в "Северном потоке - 1"



Понятно, что остановка экспорта российского газа в Европу окажется крайне болезненным ударом и по отечественной экономике. В 2022 году, по оценке заместителя руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергея Колобанова, при стоимости барреля не выше $90 (сейчас - около $115) и газовых котировках на уровне $550-600 (сейчас - $1500) за тысячу кубометров, дополнительные доходы национальной казны составят примерно 6 трлн рублей. Эти деньги можно будет отложить в Фонд национального благосостояния, а затем направить на социальные выплаты, необходимые россиянам для преодоления геополитических перипетий.



Вместе с тем, снижение поступления финансовых средств от экспорта энергоресурсов, и в первую очередь от прекращения поставок по СП-1, вряд ли станет основной головной болью "Газпрома". Трубопроводные поставки монополии в страны Евросоюза в 2021 году составили примерно 140 млрд кубометров или более 50% всей заграничной отгрузки сырья. Остановка действующего уже более десятилетия балтийского экспортного маршрута грозит "Газпрому" сокращением добычи, так как ни в кратковременной, ни в среднесрочной перспективе перенаправить поставляемые в Европу объемы сырья в другом направлении холдинг не состоянии, поскольку не располагает альтернативной по масштабу экспортной инфраструктурой.



Николай Макеев