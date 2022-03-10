Кто в Европе "назначает" президентов? - Владимир Малышев

00:49 11.03.2022 Во Франции остается месяц до президентских выборов

Владимир Малышев

10.03.2022



Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что будет баллотироваться на второй срок на предстоящих в апреле выборах. Однако эта новость не вызвала во Франции практически никакой реакции. Во-первых, потому, что все и так знали, что он это обязательно сделает, а во-вторых, события на Украине оттеснили во Франции все, даже самые важные внутриполитические новости, на второй план. Первые полосы всех газет заполнены "украинской темой", подаваемой в резко русофобском ключе, а предстоящими выборами уже мало интересуются.



"Эта новость не стала неожиданностью, но в другое время она вызвала бы потоки анализа и потоки комментариев, – пишет на страницах LeFigaro главный редактор газеты Алексис Брезе. – Сегодня, когда гремят пушки, когда люди сражаются и умирают, раздавленные бомбами, когда тупая тоска охватывает всю Европу, вряд ли осмелишься посвятить несколько строк тому, что вдруг показалось бы почти смешным. Выборы, какие выборы? Эта проклятая кампания, замороженная на три месяца из-за Covid, а теперь окаменевшая из-за войны на Украине, кажется, закончилась, даже не начавшись".



"Благо для Эммануэля Макрона?" – спрашивает Брезе и отвечает: Несомненно!", указывая, что еще до событий на Украине уходящий президент уже был главным фаворитом. Отлично понимает это и сам Макрон, который последнее время развил бурную деятельность именно на международной арене, постоянно звонит Путину, стараясь изобразить из себя "миротворца", явно сделав акцент на активность на внешнеполитической арене. А внутри страны он сократил график предвыборных мероприятий, делегировав часть акций внутри страны премьер-министру Жану Кастексу. В минувшие выходные Макрон провел всего два часа на ведущей сельскохозяйственной выставке Франции, которая является обязательным пунктом для всех кандидатов. Кроме того, как сообщается, президент отказался от части уличных выступлений.



Претензия на роль "миротворца"



Международная тема была главной и в его заявлении о решении стать кандидатом на выборах.



"Я кандидат, чтобы вместе с вами изыскать особый французский и европейский ответ на вызовы века. Я кандидат для защиты наших ценностей, которым угрожают потрясения мира. Я кандидат, чтобы продолжать готовить будущее наших детей и наших внуков. Чтобы сегодня и завтра иметь возможность решать самим за себя", – говорится в послании Макрона к нации, которое в четверг вечером опубликовали французские СМИ.



Макрон признал, что нынешняя ситуация не позволяет ему вести предвыборную кампанию так, как он это изначально планировал. "Но я обещаю ясно и со всей приверженностью объяснять наш проект, нашу волю, вести вперед нашу страну вместе с каждым из вас. Вместе мы можем сделать эти кризисные времена отправной точкой новой французской и европейской эры", – заключил он.



И такая тактика явно приносит ему успех. В опросах общественного мнения Макрон занимает сейчас лидирующую позицию. В конце февраля телеканал BFMTV опубликовал данные очередного опроса, который совместно с журналом L"Express заказывал исследовательскому и консалтинговому центру Elabe. Макрон собрал тогда 24,5% гипотетических голосов, если бы выборы состоялись сейчас. За то же время разрыв с ним сократила идущая второй кандидат правого "Национального объединения" Марин Ле Пен, прибавив три пункта и набрав 18%. 13,5% голосов набрал глава созданного им сами движения "Реконкиста", экстравагантный журналист Эрик Земмур. Кандидат от "Республиканцев" Валери Пекресс поддержали 11,5% потенциальных избирателей. К ней вплотную приблизился опережающий других аутсайдеров лидер левой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон, получив,по данным Elabe, 11% .



На волне русофобии



Однако на фоне событий на Украине рывок вперед сделал Макрон. Сейчас за него готовы отдать голоса уже 27 процентов французов. Второе место с 18 процентами по-прежнему занимает Марин Ле Пен. Таким образом, как теперь выясняется, на выборах, вероятнее всего, повторится картина предыдущего голосования, когда во второй тур вышли Макрон и Ле Пен.



Как отмечает влиятельная LeMonde, относительно планов переизбрания Макрона "несколько недель назад в большинстве циркулировали самые безумные гипотезы". "Но подобно Франсуа Миттерану и Николя Саркози до него, Эммануэль Макрон классически вынул перо, когда дело дошло до переизбрания на выборах 10 и 24 апреля. Как и его предшественники, он выдает себя за гаранта единства и защиты французов", – констатирует LeMonde.



До событий на Украине много говорили о том, что во второй тур может выйти кандидат от Республиканской партии Валери Пекресс, выпускница ныне распущенной Национальной школы управления (ENA), крупнейшей школы и "теплицы" для политической элиты страны. За ее упорство в достижении поставленной цели ее прозвали "бульдозером".



Однако резкий всплеск русофобии во Франции после начала войны на Украине, как считают, фактически поставило крест на ее президентских амбициях. В ее прошлом были факты, которые сделали ее сейчас удобной мишенью для соперников. В юности Пекресс выучила русский язык и даже побывала в пионерском лагере в Крыму.



"Я посещала курсы пропаганды и пела "Интернационал" по-русски, – вспоминала сама Валери Пекресс впоследствии. – Из этих поездок у меня осталась привязанность к свободе мысли, идея о том, что нонконформизм скорее правый, чем левый. И язык". Хотя на фоне украинского кризиса она не только осудила действия Москвы, но и воспользовалась ситуацией, чтобы упрекнуть Макрона в провале его миротворческих усилий. Однако в нынешней ситуации такое прошлое кандидата на пост президента Франции не может не сыграть негативную роль для ее президентских амбиций.



"Украинская тема" понизила шансы и трех других основных конкурентов Макрона- Жан-Люк Меланшона, Ле Пен и Эрика Земмура, которых сейчас упрекают в том, что в недавнем прошлом они открыто восхищались тем, что делает Кремль на международной арене, и обвиняли Запад в преувеличении "российской угрозы".



Фальшивая демократия



Выборы президента Франции пройдут в два тура – 10 и 24 апреля. О желании принять участие в них заявили несколько десятков кандидатов, но к настоящему моменту только 11 смогли набрать необходимые 500 подписей мэров и муниципальных советников, чтобы официально зарегистрироваться в качестве кандидата. Сам Макрон сообщил о намерении баллотироваться на второй срок за день до окончания приема заявок от кандидатов. Ранее французские СМИ неоднократно сообщали, что глава государства до последнего откладывал данное решение, рассчитывая заявить о своей кандидатуре после урегулирования кризиса на Украине.



Однако вся эта предвыборная суета кандидатов с рейтингами, митингами, интригами на самом деле – всего лишь очередной спектакль "западной демократии". Поскольку именно Эммануэль Макрон, судя по всем прогнозам, имеет больше других кандидатов шансов опять стать президентом Франции.



Напомним, как он оказался на этом посту. Как известно, "путевку в жизнь" ему дал один из самых влиятельных французских экономистов и политиков Жак Аттали, которого называют "серым кардиналом Франции". Именно он в свое время заприметил энергичного юношу Макрона и устроил его на работу в банк Ротшильдов.



Аттали широко известен, как философ-глобалист, сочинитель красочных утопий о том, как все нации и государства исчезнут с лица земли в ходе кровавых конфликтов, а выжившая часть человечества объединится под флагом демократии и под контролем мирового правительства. При этом Аттали уже много лет вхож в Елисейский дворец и является одним из влиятельнейших советников для целого поколения французских президентов от Франсуа Миттерана до Франсуа Олланда. Как считают обозреватели, именно Аттали, один из членов Бильдербергского клуба, осуществляет смычку между "хозяевами денег" – финансовым капиталом и правящей политической элитой Франции.



Секрет Полишинеля



Связь Эммануэля Макрона с Ротшильдами для французов не была тайной. Незадолго до его избрания президентом по центральному телеканалу Франции показали специальный фильм, посвященный знаменитой династии банкиров, в котором как бы невзначай промелькнул их бывший сотрудник Макрон. Еще в начале 60-х годов была выведена формула "RF=RF", раскрывающая вмешательство Ротшильдов в дела страны. Она гласит: République Française=Rothschild Frères, то есть "Французская Реcпублика=Братья Ротшильды". К тому времени из Банка Ротшильдов уже вышел первый президент Жорж Помпиду, который проработал у них дважды в 1954-1958 и в 1959-1962 годах. Впоследствии протеже Ротшильдов стал Николя Саркози, друг Эдуарда Ротшильда. В его бытность президентом, Елисейский дворец заполнили выходцы из Rothschild & Cie. В частности, сотрудник банка Франсуа Пероль стал заместителем главы администрации президента.



После работы в банке у Ротшильдов Макрон сделал стремительную карьеру, пройдя путь от менеджера до компаньона банка. На Макрона обратил внимание сам Давид Ротшильд. В итоге способный молодой человек стал министром экономики. На этом посту он сполна отплатил Ротшильдам за покровительство.



В 2015 году был принят закон "о росте экономической активности" – в результате банк Ротшильдов, специализирующийся на слияниях и поглощениях, вошел в пятерку мировых инвестиционных банков. Словом, когда речь пошла о необходимости замены ставшего непопулярным Франсуа Олланда и возникла реальная угроза победы на предстоящих выборах Марин Ле Пен, призывавшей к выходу из ЕС и НАТО, а также к сближению с Россией, ставка была сделана именно на Макрона.



Была развернута мощная кампания по его раскрутке в подведомственных олигархам СМИ, специально "под него" буквально ниоткуда появилось движение "Вперед!" и т.п.



В интервью итальянской газета "Репубблика" Аттали в то время откровенно объяснил, почему элита сделала ставку именно на Макрона. "В этом все более напряженном геополитическом контексте Макрон сможет противостоять Трампу и Путину?" – спросила его корреспондент газеты. "Я думаю, что я в числе тех, кто его знает лучше всех. Он авторитетен, у него сильная воля, и он это показал, – ответил Аттали. – Конечно, ему всего лишь 39 лет. Но есть и шестидесятилетние, которые только и делают, что пятятся назад и мешкают. Многие великие завоеватели прошлого были тридцатилетними".



Ну, а теперь, поскольку Макрон в кресле президента Франции, в которое его посадила глобальная элита, все поставленные перед ним задачи выполнял исправно, его, как это очевидно, снова решили "переизбрать".



Скорее всего, именно это и произойдет на предстоящем в апреле спектакле западной "демократии" под названием "выборы президента во Франции".



"Макрон – политический продукт французской иерархии и олигархии, и не только французской", – заявил в свое время известный французский писатель и журналист Ален Сораль. Источник - Столетие.Ру

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