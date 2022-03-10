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Cotton Campaign объявила об отмене бойкота узбекского хлопка
00:52 11.03.2022

Многолетняя борьба против использования детского труда принесла свои плоды
10.03.22

Международная коалиция Cotton Campaign объявила об отмене глобального бойкота узбекского хлопка. Официальное заявление об этом было сделано 10 марта в Ташкенте на совместном брифинге в Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. Спикерами мероприятия выступили представители Cotton Campaign, председатель Сената Олий Мажлиса (парламента Узбекистана) Танзила Нарбаева, министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов, представители международных брендов и гражданского общества.

"Мы высоко оцениваем лидерство президента Шавката Мирзиеëва в инициировании и реализации исторических реформ, необходимых для прекращения навязанного государством принудительного труда и реформировании хлопкового сектора Узбекистана", - сказал Беннет Фриман, сооснователь Cotton Campaign и бывший заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека и труда.

Фриман отметил, что результаты, достигнутые Узбекистаном в последние годы, послужили основанием для отмены бойкота узбекского хлопка.

Сооснователь Cotton Campaign Беннет Фриман. Фото Андрея Кудряшова/"Фергана"
"В первую очередь это позволит ведущим предприятиям мировой текстильной промышленности выйти на рынок Узбекистана, будет способствовать созданию в стране миллионов новых рабочих мест, внедрению международных стандартов в сфере сельского хозяйства, увеличению экспорта и дальнейшему развитию международного сотрудничества", - пояснил Фриман.
Председатель Сената Танзила Нарбаева в своем выступлении отметила, что в Узбекистане на основе широкомасштабных реформ создана совершенно новая система обеспечения прав и свобод. В 2019-2021 годы были приняты 32 нормативно-правовых акта, ратифицирован ряд конвенций и протоколов Международной организации труда и Международной организации миграции.

Одной из наиболее эффективных мер стало усиление уголовной ответственности за использование детского и принудительного труда. Отдельное внимание было уделено и развитию институциональных основ в сфере противодействия торговле людьми. Создание в 2019 году Национальной и территориальных комиссий и учреждение института Национального докладчика по данным вопросам позволило вести в этом направлении комплексную и скоординированную работу на национальном и местном уровнях.

По словам Танзилы Нарбаевой, системные реформы последовательно осуществляются в сельскохозяйственном секторе в рамках его стратегии развития на 2020-2030 годы. Приоритетные значения в этой стратегии имеют создание благоприятной среды для агробизнеса, повышение его инвестиционной привлекательности, широкое внедрение рыночных принципов и механизация труда.

В рамках международного сотрудничества успешно реализованы планы комплексных мер, разработанные совместно с Международной организацией труда (МОТ), Госдепартаментом и Минтруда США, а также коалицией Cotton Campaign по вопросам противодействия торговле людьми, искоренению детского и принудительного труда и обеспечению прав трудящихся.

В настоящий момент детский труд в Узбекистане полностью искоренен, а принудительный труд на сборе хлопка встречается лишь в единичных, не системных случаев, каждый из которых расследуется в тесном сотрудничестве с активистами гражданского общества и в отношении ответственных чиновников принимаются меры.

Координатор программ Cotton Campaign Эллисон Гилл. Фото Андрея Кудряшова/"Фергана"
Представители Cotton Campaign в своих выступлениях отметили, что группой из 331 международного бренда и ритейлера был объявлен бойкот хлопковой продукции из Узбекистана из-за системного применения детского и принудительного труда при сборе хлопка-сырца. С 2017 года правительство страны вступило в диалог с коалицией в целях снятия хлопкового бойкота.

В июне 2019 года коалиция представила "Дорожную карту реформ", необходимых в аграрном секторе. Под руководством Шавката Мирзиеëва Узбекистан предпринял исторические шаги – была введена уголовная ответственность за использование принудительного труда, отменены квоты на производство хлопка. В соответствии с рекомендациями МОТ и Всемирного банка значительно увеличен размер оплаты труда сборщиков хлопка, в результате выросло количество добровольцев.

В осенний сезон 2021 года - впервые за практику независимого мониторинга с 2009 года - "Узбекский форум по правам человека" подтвердил отсутствие систематического принудительного труда при сборе урожая хлопка. Это историческое достижение стало результатом многолетних совместных усилий активистов гражданского общества, международных правозащитников и журналистов, транснациональных брендов и правительства Узбекистана.

Признавая необходимость дальнейших мер по усилению роли гражданского общества и создания благоприятной среды для последующего независимого мониторинга соблюдения трудовых прав, обе стороны диалога выразили готовность продолжать активное сотрудничество.

Министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов в своем выступлении заявил о намерении Узбекистана распространить опыт независимого мониторинга трудовых прав за рамки сбора хлопка, начав такой мониторинг в сфере общественного питания, строительства и сфере услуг.
Отмену глобального бойкота узбекского хлопка приветствовал пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

"Бойкот, действовавший более 12 лет, отменен ввиду отсутствия систематического детского и принудительного труда в период сбора урожая хлопка 2021 года в нашей стране. Тот факт, что Узбекистан покончил с систематическим детским и принудительным трудом в хлопководстве, ранее признала и Международная организация труда.
Все это свидетельствует о том, что проводимые Президентом Шавкатом Мирзиеевым реформы по возвеличиванию чести и достоинства человека будут решительно продолжены и обрели необратимый характер", - заявил Асадов.

Ранее в МОТ сообщили, что в прошлом году всего около одного процента сборщиков подвергались прямому или предполагаемому принуждению. 0,47% респондентов сообщили о прямых или предполагаемых угрозах со стороны представителей махалли (местных должностных лиц на уровне сообщества) в отношении социальных пособий, а 0,12% респондентов рассказали о прямых или предполагаемых угрозах со стороны работодателей, связанных с потерей работы или заработной платы. Большинство сборщиков хлопка, опрошенных в ходе мониторинга МОТ, сообщили, что с 2020 года условия труда улучшились.

История вопроса

Бойкотировать узбекский хлопок компании Европы и США начали в ноябре 2007 года - финская компания Marimekko прекратила закупки текстиля, изготовленного эстонской компанией Kreenholm, полагая, что производитель зарабатывает на принудительном труде узбекских детей и подростков. Примерно за неделю до этого группа активистов гражданского общества Узбекистана призвала правительства крупнейших стран мира и международный бизнес бойкотировать узбекский хлопок и текстиль, так как он произведен с использованием детского труда.

В январе 2008 года руководство крупнейшей розничной сети Великобритании Теско (Tesco) потребовало от своих партнеров прекратить поставки узбекского хлопковолокна. В августе того же года против использования детского труда на узбекских хлопковых полях выступили сразу четыре американских и английских объединения импортеров и торговцев одеждой: Национальная федерация предприятий розничной торговли (NRF), Ассоциация лидеров розничной торговли (RILA), Американская ассоциация одежды и обуви (AAFA) и Ассоциация импортеров текстиля и одежды (AITA).

Власти Узбекистана категорически отрицали все обвинения в использовании принудительного детского труда, несмотря на факты, которые ежегодно предоставляли правозащитники.

К 2010 году от товаров, произведенных из узбекского хлопка, отказались Wal-Mart Stores, Marks&Spencer, Target и The Gap. В 2011 году такое же решение приняли 80 компаний, к ноябрю 2012- го их число выросло до 108, в конечном счете достигнув отметки в 331 бренд и ритейлер.

Источник - fergana.media
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