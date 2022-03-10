Туркменистаном будут управлять отец и сын, - В.Панфилова

01:10 11.03.2022

Избирателей проинструктировали, как правильно голосовать

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.03.22



в В Туркменистане идет досрочное голосование.

В Туркменистане 12 марта состоятся досрочные выборы президента, которые инициировал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, заявив, что пришла пора "дать дорогу молодым". Самым молодым кандидатом стал его сын Сердар Бердымухамедов, остальные восемь зарегистрированных претендентов – чиновники среднего и низшего звена – неизвестны избирателям. Участие в выборах альтернативных кандидатов даже не обсуждалось, поскольку все они вынужденно проживают за рубежом.

В народе эту избирательную кампанию называют "выборами Сердара", подразумевая под этим, что никакой альтернативы Сердару Бердымухамедову нет и быть не может. Во-первых, на проведение избирательной кампании президент Гурбангулы Бердымухамедов отвел один месяц – о своем решении передать бразды правления "молодым" он сообщил 11 февраля, на внеочередном съезде Халк Маслахаты. Во-вторых, из зарегистрированных девяти кандидатов в президенты только Сердар Бердымухамедов как чиновник известен всему обществу. О его личных качествах ничего не известно, он не является лидером общественного мнения, не проявил себя как политический деятель национального уровня, так и не выйдя из тени своего отца – вся логика туркменского авторитарного режима не позволяла этого. По сути, обществу предлагается кот в мешке, единственным достоинством которого является родство с действующим пока президентом и его же рекомендации, реальной истории успеха у самого Сердара Бердымухамедова нет. Ни на одной из должностей, по которым провел его отец, он не проявил себя так, чтобы его успех смог вывести его из тени отца. "Президентская избирательная кампания в Туркменистане – это показатель имитационной демократии" – такую оценку дал эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков. По его словам, про "альтернативность" выборов, как кандидатов, так и их программ, говорить особо нечего. "Все они встроены в государственную систему, даже те, кто формально занимаются предпринимательством или наукой. Все они выполняют роль статистов и даже не имитируют подобие конкурентной борьбы – все их тезисы сводятся к творческому развитию какого-то одного из направлений: социальной политики, здравоохранения, науки, культуры и т.д., но строго в рамках парадигмы государственной политики действующего президента. И, конечно, не звучит никакой критики – вообще, даже намека на нее – ни в адрес действующей власти, ни в сторону программ друг друга", – сказал "НГ" Айтаков.



При этом эксперт отметил, что только один Сердар Бердымухамедов вышел на выборы с фактически готовой программой, охватывающей все сферы государственного устройства. "Изначально эта программа была заявлена в качестве государственной – "Возрождение новой эпохи могущественного государства: национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы", – разработанной под руководством вице-премьера правительства Сердара Бердымухамедова. Ни у одного другого кандидата не было ни времени, ни ресурсов подготовить нечто подобное. Более того, если говорить откровенно, у них не было полномочий заниматься всеобъемлющим анализом, их задачей стало на коротком участке сыграть свою роль и сойти со сцены. Это ни в коей мере не унижает кандидатов в президенты, они изначально были согласны играть роль статистов", – считает эксперт. Он напомнил, что с несогласными разговор короткий – не стоит забывать о большом количестве пропавших в туркменских тюрьмах, в том числе и государственных чиновников. Эта практика по умолчанию превратилась в инструмент устрашения всего общества и в несомненный фактор цензуры и самоцензуры, кастрирующей любые намеки на амбиции у любого потенциального и гипотетического политика. При этом ни один кандидат не касается темы внешней политики, межгосударственных отношений – ни политических, ни экономических, для них это табу.



Международные наблюдатели едины во мнении, что победителем выборов станет Сердар Бердымухамедов, причем с огромным отрывом обойдет своих соперников. Следить за выборами будут местные наблюдатели, а также от СНГ, ШОС и Организации тюркских государств. Избирателей заранее предупредили, как правильно голосовать. Студентам рекомендовали прийти на избирательные участки для юношей в деловых костюмах, девушкам – в новых национальных платьях. Тем, кто купить обновки не может, посоветовали взять одежду напрокат.



Не обошлось без казусов. На одной из агитационных встреч в воинских частях солдат призвали "правильно" голосовать – за Сердара Бердымухамедова. Однако выяснилось, что многие солдаты, призванные на службу из сельской местности, неграмотные и не могут прочитать фамилии кандидатов. Тогда им разъяснили, что галочку надо поставить напротив кандидата под номером три, сообщил портал "Хроника Туркменистана".



Сам Гурбангулы Бердымухамедов из политики уходить не собирается. Он сохранит за собой пост главы верхней палаты парламента и будет не только контролировать деятельность преемника, но и заниматься государственными делами. Он намерен внести очередные изменения в Конституцию. Последнюю редакцию Основной закон претерпел в 2020 году, когда был создан двухпалатный парламент. "Считаю необходимым в новую эру развития Родины – Возрождение новой эпохи могущественного государства – в целях обеспечения соответствия норм и принципов Основного закона нашей страны духу и требованиям новой эпохи разработать предложения по совершенствованию Конституции Туркменистана", – заявил президент на встрече с депутатами 1 марта. По его словам, в основном предложения касаются вопросов совершенствования деятельности органов государственной власти, пересмотра их прав, обязанностей и полномочий. Наблюдатели предполагают, что речь об изменении властной структуры таким образом, чтобы двое Бердымухамедовых могли управлять страной совместно: один на посту президента, а другой – на должности председателя Халк Маслахаты.