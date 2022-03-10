Денацификация Украины - долгий путь нацвозрождения, - Дм.Седов

05:23 11.03.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 10.03.2022 |

Денацификация Украины не может быть отдана в руки побежденной стороне

Украине предстоит долгий путь национального возрождения



Пока на участках боевого соприкосновения между войсками РФ и ЛДНР, с одной стороны, и ВСУ и националистическими батальонами – с другой, идет накопление итогов специальной военной операции, начинает обозначаться вопрос о том, что делать после победы.



В том, что достижение первой цели операции – демилитаризация Украины достижима в ближайшие недели, никто из военных экспертов не сомневается. ВСУ как управляемая военная сила более не существуют, их материально-техническая база в основном разгромлена, командный состав выбит и деморализован. Планомерное продвижение ВС РФ вглубь Украины повлечет за собой их окончательную зачистку. На этом фоне отдельным вопросом стоят националистические формирования, опирающиеся на поддержку шовинистически настроенных слоев населения. Они имеют потенциал живучести и могут стать резервом для бандповстанческого движения в освобожденных районах республики.



В Москве пока не появилось официальных заявлений о том, каким образом здесь представляют процесс переустройства Украины после спецоперации. Не известно, проверяются ли освобожденные населенные пункты на наличие спрятавшихся нациков, да и администрация этих населенных пунктов остается на своих местах. По всей вероятности, надежды возлагаются на то, что население Украины разберется с нацистскими элементами само. Однако едва ли такие надежды оправданны. Куда более вероятно, что неонацистские силы снова возьмут контроль над обществом.



Процесс денацификации должен готовиться параллельно ходу освобождения Украины. Определенные шаги в этом плане делаются. Например, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против националистов и дело по факту подготовки вооруженных украинских формирований к нападению на Донбасс. Активно работают правоохранительные органы ЛНР и ДНР, которые регистрируют преступления нацистов в целях их последующего привлечения к суду. Вместе с тем создается впечатление, что после завершения спецоперации российские войска вернутся домой, а Украина будет предоставлена сама себе. Однако денацификация не может быть отдана в руки побежденной стороне, то есть тем же нацистам.



Если имеется в виду передать полномочия по люстрации представителям новой власти, которая будет сформирована из украинских антифашистов (кстати, никто не гарантировал формирование такой власти), денацификация окажется под вопросом. Украинское общество сегодня пронизано комплексами русофобии, террор карательных органов поднялся на новую высоту, и при таком положении дел люстрация превратится в дырявое сито, через которое проскользнут многие кадры старого режима.



Представляется, что выявление нацистских преступников и привлечение их к ответу следовало бы осуществлять через совместные органы при участии российской военной администрации и по новому Уголовному кодексу Украины. Из этого выходит, что России придется на некоторое время установить особый период и учредить на этот период военную администрацию, которая продолжит зачистку республики. Никто, кроме российских военных, не справится с националистическим бандподпольем и западной агентурой. К тому же проявления русофобии, шовинизма и национальной ненависти в местных СМИ, общественных и воспитательных учреждениях должны отсекаться военной цензурой и быстро осуществляемыми правоохранительными мероприятиями.



Видимо, и формирование новых органов украинской власти не обойдется без помощи военной администрации. Новой Украине предстоит долгий путь национального возрождения, и помощь России будет ей жизненно необходима.