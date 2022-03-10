 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.03.2022
05:54  Мафиозная суть глобальной западной экономики, - Владимир Овчинский
05:39  Энергетические санкции США: запрещая разрешай, - Сергей Ануреев
05:23  Денацификация Украины - долгий путь нацвозрождения, - Дм.Седов
01:10  Туркменистаном будут управлять отец и сын, - В.Панфилова
00:52  Cotton Campaign объявила об отмене бойкота узбекского хлопка
00:49  Кто в Европе "назначает" президентов? - Владимир Малышев
00:34  Судьба дает России еще один шанс на возрождение, - Эрик Ханымамедов

Четверг, 10.03.2022
21:27  ДАИШ признал гибель своего "халифа" Курейши. Не прошло и 2 месяцев
20:53  Москва перекроет трубу? Остановка "Северного потока-1" грозит страшнейшим в истории экономическим кризисом, - "МК"
20:42  "Талибан" интересуется "украинским фронтом", - Андрей Серенко
19:23  Президентом Венгрии впервые стала женщина - Каталин Новак
19:16  Мирзиеев указал довести долю женщин в Узбгосорганах до 30%
17:44  КазПравительство работает над "Методикой анализа эффекта госрасходов". Просто перестать воровать не пробовали?
17:40  Ак калпак - головной убор кыргызских мужчин. Что нужно о нем знать
17:36  Китайное оружие инвесторов. Попробуем спекулировать юанями, - "Къ"
15:28  Двойное дно и тайный умысел энергетического гамбита. Американское двурушничество, - В.Михеев
15:21  КырДепутат Коргонбай уулу предлагает пригласить мировые бренды, покинувшие рынок РФ, в Кыргызстан
13:18  Китай определился по Украине, - "СП"
13:16  КНБ Казахстана раскрыл подробности дела Масимова (фото конфиската)
13:05  Как технично бороться с западными санкциями, - Михаил Хазин
13:03  Соц-сети на фронтах мировой информ-войны, - Н.Данюк
10:39  Зятя Назарбаева - Кулибаева и бизнесмена Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру Молдовы
10:27  РосПравительство решило не отдавать Западу его "Боинги" и "Аэрбасы"... Что упало, то...
10:24  КырПарламент продолжает секретно дебатировать новую золотую сделку с канадским "Кумтором"
09:46  Азиатский банк развития (АБР) остановил свое участие в труба-дурь-проекте ТАПИ
09:33  У ЦА своя "Украина". Баткен. На таджико-кыргызской границе опять стрельба
09:27  Государства ЦАзии поставлены перед выбором. Запад давит на лидеров региона, требуя определиться, с кем они, - "НГ"
09:24  Турция и Китай займут освободившиеся ниши на российском рынке, - А.Комраков
09:21  Рахмон посетил Каирский музей мумий фараонов
09:16  "Многовекторной политике" придет конец? Влияние украинского кризиса на Таджикистан и его соседей - Х.Хуррамов
09:08  В Ташкенте снова появится улица Ататюрка?
08:37  Цены на нефть: Арабские шейхи заставляют Вашингтон поступиться принципами, - "СП"
08:24  Украина с ядерной гранатой, - А.Цуканова
07:16  Гадание Казахстана на нефтяной гуще
07:13  Заигрывание с националистами может превратить Казахстан во вторую Украину, - С.Пантелеев
06:57  Прокурор и оппозиционер Юн Сок Ель избран новым президентом Южной Кореи
03:27  Спасет ли Китай Россию от санкций своими товарами, - "МК"
03:25  Может ли ЦА выиграть от экономической блокады РФ? - Аза Мигранян
01:01  Как и когда будет разбита украинская армия, - Евг.Крутиков
00:54  Апокалипсис для Европы, - Максим Столетов
00:49  Россия аннулирует свои обязательства перед иностранными кредиторами и инвесторами, - В.Катасонов
00:22  Wall Street Journal: Арабские шейхи отказали просьбе Байдена нарастить нефтедобычу
Среда, 09.03.2022
21:31  Эрдоган позвал Назарбаева в гости в Турцию на форум "Перекодирование дипломатии"
20:59  Золото Мин-Куша и Кара-Кече будет мыть ОАО "Национальная компания "Кавак" - постановил КырКабмин
20:49  Грэпплеру даргинцу Муртазалиеву не дадут мандат депутата КырПарламента. Слишком вопиюще подкупал
18:13  РосБанки подключают юани, - "Къ"
18:05  Казахстан и Азербайджан создают СП по развитию Транскаспийского транспортно-логистического маршрута
17:38  США создавали на Украине чумовую угрозу России, - Рафаэль Фахрутдинов
17:23  "В течение 4-х лет 98% всех компаний Кыргызстана обанкротятся", - Данияр Акматов
17:22  Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год. Похрустим?..
16:19  Логика санкционной войны потребует перехода от рыночной к мобилизационной экономике, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Денацификация Украины - долгий путь нацвозрождения, - Дм.Седов
05:23 11.03.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 10.03.2022 |
Денацификация Украины не может быть отдана в руки побежденной стороне
Украине предстоит долгий путь национального возрождения

Пока на участках боевого соприкосновения между войсками РФ и ЛДНР, с одной стороны, и ВСУ и националистическими батальонами – с другой, идет накопление итогов специальной военной операции, начинает обозначаться вопрос о том, что делать после победы.

В том, что достижение первой цели операции – демилитаризация Украины достижима в ближайшие недели, никто из военных экспертов не сомневается. ВСУ как управляемая военная сила более не существуют, их материально-техническая база в основном разгромлена, командный состав выбит и деморализован. Планомерное продвижение ВС РФ вглубь Украины повлечет за собой их окончательную зачистку. На этом фоне отдельным вопросом стоят националистические формирования, опирающиеся на поддержку шовинистически настроенных слоев населения. Они имеют потенциал живучести и могут стать резервом для бандповстанческого движения в освобожденных районах республики.

В Москве пока не появилось официальных заявлений о том, каким образом здесь представляют процесс переустройства Украины после спецоперации. Не известно, проверяются ли освобожденные населенные пункты на наличие спрятавшихся нациков, да и администрация этих населенных пунктов остается на своих местах. По всей вероятности, надежды возлагаются на то, что население Украины разберется с нацистскими элементами само. Однако едва ли такие надежды оправданны. Куда более вероятно, что неонацистские силы снова возьмут контроль над обществом.

Процесс денацификации должен готовиться параллельно ходу освобождения Украины. Определенные шаги в этом плане делаются. Например, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против националистов и дело по факту подготовки вооруженных украинских формирований к нападению на Донбасс. Активно работают правоохранительные органы ЛНР и ДНР, которые регистрируют преступления нацистов в целях их последующего привлечения к суду. Вместе с тем создается впечатление, что после завершения спецоперации российские войска вернутся домой, а Украина будет предоставлена сама себе. Однако денацификация не может быть отдана в руки побежденной стороне, то есть тем же нацистам.

Если имеется в виду передать полномочия по люстрации представителям новой власти, которая будет сформирована из украинских антифашистов (кстати, никто не гарантировал формирование такой власти), денацификация окажется под вопросом. Украинское общество сегодня пронизано комплексами русофобии, террор карательных органов поднялся на новую высоту, и при таком положении дел люстрация превратится в дырявое сито, через которое проскользнут многие кадры старого режима.

Представляется, что выявление нацистских преступников и привлечение их к ответу следовало бы осуществлять через совместные органы при участии российской военной администрации и по новому Уголовному кодексу Украины. Из этого выходит, что России придется на некоторое время установить особый период и учредить на этот период военную администрацию, которая продолжит зачистку республики. Никто, кроме российских военных, не справится с националистическим бандподпольем и западной агентурой. К тому же проявления русофобии, шовинизма и национальной ненависти в местных СМИ, общественных и воспитательных учреждениях должны отсекаться военной цензурой и быстро осуществляемыми правоохранительными мероприятиями.

Видимо, и формирование новых органов украинской власти не обойдется без помощи военной администрации. Новой Украине предстоит долгий путь национального возрождения, и помощь России будет ей жизненно необходима.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646965380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №822
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №824
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №825
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826
- Нам война не нужна
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года №827
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания депутатов
- Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили на XII заседании Межправкомиссии
- В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  