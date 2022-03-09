Мафиозная суть глобальной западной экономики, - Владимир Овчинский

05:54 11.03.2022

Мафиозная суть глобальной западной экономики

спецоперация на Украине становится моментом истины

Владимир Овчинский

9 марта 22



Весьма любопытная и на удивление откровенная статья Дарона Асемоглу "Закрытие налоговых убежищ - настоящее испытание решимости Запада" 8 марта 2022 года опубликована на сайте Project Syndicate.



Обозреватель PS считает, что в течение многих лет западные правительства и финансовые учреждения с удовольствием наживались на схемах, позволяющих российским олигархам и другим людям скрывать свои нажитые нечестным путем доходы за границей.



По мере того, как казна олигархов растет, их все больше беспокоит способность государства конфисковать их активы или причинить вред их семьям. Им остается два варианта.



Во-первых, создать формальные и де-факто институты для сдерживания государства, возможно, даже проложив путь к столь необходимой структурной реформе.



Второй вариант - перевести свои активы и семьи за границу, чтобы избежать участи Михаила Ходорковского, ведущего российского олигарха, которого Путин экспроприировал и посадил в тюрьму в начале 2000-х.



Многие российские олигархи воспользовались вторым вариантом, который требует двух основных форм помощи Запада.



Во-первых, западная банковская система должна предоставить им легкие возможности для отмывания своего богатства. Лондон, Швейцария, Люксембург, Кипр, Джерси, Багамы и многие более мелкие юрисдикции, такие как Каймановы острова, годами удовлетворяют этот спрос. Европейские банки также с энтузиазмом участвовали в этом процессе, а финансовая система США предоставила всем им критически важную инфраструктуру.



Во-вторых, западные финансовые капиталы должны приветствовать семьи олигархов, позволяя им покупать собственность (часто через трасты и подставные компании) и записывать своих детей в лучшие учебные заведения. Такие города, как Лондон и Нью-Йорк, приветствовали олигархов и их родственников в самом сердце высшего общества...



Это не только российская история. Сверхбогатые во многих других странах, включая нефтедобывающие государства Персидского залива, Китай, Индию, Турцию, некоторые страны Латинской Америки и Украину в прежние времена, также получили свои незаконные доходы при содействии западных финансовых учреждений и правительств.



Эти договоренности охватили западные финансовые институты и экономику. Деньги олигархов преобразовали финансовые рынки, влив огромные объемы ликвидности, тем самым изменив характер финансового посредничества и способствуя росту глобальных диспропорций. С 1990 года Соединенные Штаты, Великобритания и ряд других западных стран имеют большой дефицит счета текущих операций, финансируемый за счет притока капитала из остального мира.



Спустя три десятилетия количество темных денег, циркулирующих в международной финансовой системе, достигло гигантских размеров. По оценке Габриэля Зукмана из Калифорнийского университета в Беркли, не менее 8% мирового финансового богатства (более 7,5 триллионов долларов) в настоящее время находится в налоговых убежищах - в эту цифру не входят другие формы темных денег, находящиеся в самом сердце Западная финансовая система. Неудивительно, что на автократические режимы приходится непропорционально большая доля этих темных денег.



Эти незаконные потоки усугубили социальные и политические проблемы во всем мире. Спрос на элитное жилье спровоцировал разрушительный бум на рынке недвижимости в таких горячих точках, как Лондон, Нью-Йорк и Ванкувер. Поскольку первоклассная недвижимость в этих городах уже принадлежала преимущественно богатым, возникшая в результате инфляция цен на жилье усугубила неравенство. Незаконные финансовые потоки, вероятно, также способствовали заметному буму на западных фондовых рынках в последние годы, еще больше принося пользу богатым.



Но самые пагубные последствия можно обнаружить в западных финансовых и фискальных учреждениях. Приспособление Запада к темным деньгам ускорило тенденцию к созданию более непрозрачных структур собственности и сложных трастов, направленных на уклонение от уплаты налогов, поддерживаемых массивной инфраструктурой банкиров, бухгалтеров и юристов по всему миру.



Когда Зукман и его коллеги проанализировали данные выборочных проверок, чтобы определить масштабы уклонения от уплаты налогов в США, они пришли к выводу, что 1% самых богатых американских домохозяйств скрывают более 20% своего дохода, используя инструменты, предоставляемые этой гнусной индустрией.



Точно так же с помощью "Панамских документов", а затем "Документов Пандоры" Международный консорциум журналистов-расследователей продемонстрировал, что офшорное уклонение от уплаты налогов носит гораздо более систематический и распространенный характер, чем это считалось ранее. Тысячи бизнесменов, политиков и знаменитостей со всего мира были замешаны в глобальной операции по отмыванию денег.



Эти схемы оставили пятно на западных демократиях и финансовых институтах. В то время как мировые клептократы накопили огромные незаконные состояния – и пока в дело вступили западные элиты – западные правительства не смогли получить налоговые поступления от богатых. В результате институты и услуги государства всеобщего благосостояния сократились, а существующее неравенство углубилось.



В результате военной операции России западные политики поспешили поддержать жесткие торговые санкции, исключив большинство (но не все) российских банков из системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT и заморозив большую часть валютных резервов российского центрального банка. Но, по мнению Асемоглу, потребуется больше мужества, чтобы пресечь уклонение от уплаты налогов и теневые деньги теперь, когда они стали неотъемлемой частью нынешней финансовой системы.



Тем не менее, если и был момент, чтобы изменить курс, то это он, по мнению аналитика PS: "Западные политики могут обуздать схему уклонения от уплаты налогов, которая годами несправедливо приносила пользу самым могущественным корпорациям и магнатам мира. При этом они также могут собрать крайне необходимые налоговые поступления для поддержки новой инфраструктуры и социальных программ дома. Если Запад хочет видеть себя на правильной стороне истории, нацелиться на Россию недостаточно. Он должен очистить свои собственные авгиевы конюшни".



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Но Запад этого не сделает. Ведь именно он и создал современную систему глобальной теневой экономики и организованной преступности и вмонтировал ее в свою "суперлиберальную", "супердемократическую" глобальную экономическую и финансовую систему.