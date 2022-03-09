Муфтият Кыргызстана издал фетву о запрете на расточительство при проведении похорон

06:34 11.03.2022

10 Март,



Муфтият Кыргызстана издал фетву о запрете на расточительство при проведении похорон

Духовное управление мусульман Кыргызстана издало фетву о запрете на расточительство при проведении похорон.



Ранее Глава государства подписал Указ о мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов.



Представители ДУМКа и Госкомиссии по делам религии проводят обучение религиозных деятелей, чтобы они могли правильно разъяснить населению к чему приводит расточительство.