Десять выгод Китая от экономического передела мира, - Ольга Самофалова

08:46 11.03.2022 Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай

11 марта 2022, Ольга Самофалова

Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира.



Во-первых, бенефициаром геополитики станет китайская платежная система Union Pay. Семь крупных российских банков уже заявили о планах присоединиться к этой платежной системы после отказа MasterCard и Visa осуществлять платежи за границей.



Внутри страны западные системы работу не прекращают, но заграничные операции – остановили. Для внутренних операций у России есть собственная платежная система "Мир". Картой "МИР" можно расплачиваться даже в ряде зарубежных стран, но их число пока невелико. Тогда как карты с китайской платежной системой принимают в 180 странах мира. "Мир" будет стремиться расширять список зарубежных партнеров. Со временем место MasterCard и Visa как за рубежом, так и внутри России могут занять именно эти две платежный системы – китайская и российская. Тогда усиливающаяся конкуренция двух игроков приведет к удешевлению услуг по транзакциям и обслуживанию карт, которые на первых порах, скорее всего, вырастут.



Во-вторых, выгоду получит китайская банковская система. Отказ Запада кредитовать российские банки и вкладываться в российские активы также открывает возможности для Китая. После 2014 года Пекин уже начал кредитовать наши банки, теперь доступ к западным рынкам капитала закрылся окончательно, а значит, спрос на займы в Китае может резко вырасти. Азиатские деньги изначально были дороже, чем западные. Но отсутствие альтернатив ускорит переориентацию финансового рынка.



В-третьих, в плюсе окажется китайский юань. Перекрытие доступа к доллару и евро создает дефицит западной валюты у Центрального банка России и российских банков. Поэтому операции с этими валютами в России ограничиваются для всех. Российские банки, компании, биржевые инвесторы и простые россияне могут обратить свое внимание на китайский юань. По данным МВФ, юань является пятой по величине резервной валютой в мире. Центральные банки держат резервы в юанях на 319 млрд долларов (данные на третий квартал 2021 года). ЦБ РФ держал 13% своих резервов в июнях и это стало спасением, потому что резервы в долларах и евро заморожены Западом. В нашей копилке осталось только золото да юань.



Юань может заменить доллар и евро и в международных расчетах российских компаний с зарубежными партнерами. В начале марта в китайском госбанке с филиалом в Москве наблюдался всплеск от российских фирм, желающих открыть новые счета, указывал Reuters.



Валюта Поднебесной сейчас не такая ликвидная, как доллар или евро, но она в условиях текущего кризиса оказалась более стабильной, чем западные валюты. Волатильность доллара и евро в разы превышает волатильность юаня по отношению к рублю. Китайская валюта тоже растет к рублю, но скачок не такой резкий, как у доллара. А переориентация России на юань поможет китайской валюте повысить ее ликвидность в перспективе.



"Помимо чисто количественных метрик, в финансах важно доверие к самой системе. В отличие от применивших финансовые санкции США и ЕС, Китай зарекомендовал себя надежным партнером, который не политизирует финансовые инструменты. Так что китайская финансовая система получает еще и моральные очки", – считает аналитик EXANTE Владимир Ананьев.



В-четвертых, товарооборот с Россией будет продолжать ставить исторические рекорды. Китай является крупнейшим торговым партнером России. В прошлом году торговля между странами стала рекордной и достигла почти 147 млрд долларов (рост на 36%). Это данные Главного таможенного управления КНР. В этом году можно ожидать нового рекорда. По крайней мере, в январе и феврале 2022 года двусторонняя торговля выросла почти на 39%. Это самый высокий показатель роста за первые два месяца любого года с 2010 года.



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Ранее главы России и Китая ставили план увеличить товарооборот до 200 млрд долларов к 2024 году, в том числе за счет интернет-торговли. Но в свете событий торговля с Китаем может начать расти намного быстрее прежних ожиданий.

Пятый выигрыш - еще больше китайских потребительских товаров придет на российский рынок. При дефиците доллара и евро, на которые приобретаются импортные товары, еще более актуальной станет китайская одежда, товары повседневного спроса, в том числе детские игрушки, которые и так часто произведены в Китае.



"На отечественном рынке непродовольственных потребительских товаров доля импорта составляла 75%. На рынке обуви одна китайская продукция занимала 60% (в натуральном выражении). В складывающихся условиях логично ожидать увеличения поставок потребительских товаров из Китая: одежды, обуви, игрушек, текстиля, мебели. Импорт китайских продовольственных товаров может существенно возрасти за счет плодоовощной продукции, рыбы и морепродуктов", – отмечает Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова.



Шестое - в выгодном положении окажутся китайские автопроизводители, которых когда-то давно Россия сильно недолюбливала. "На фоне дефицита машин других брендов, продажи китайских легковых автомобилей еще в 2021 году удвоились", – говорит Долгова. В этом году продажи как китайских машин, так и автозапчастей продолжат расти. Этому будут способствовать нехватка запасных частей и снижение платежеспособного спроса, дополненные санкциями, а также волатильность валютного курса, отмечает Долгова.



По данным "Автостата", в январе 2022 года доля китайцев на рынке новых легковых машин выросла почти до 10%, тогда как год назад – в январе 2021 года – она была вдвое меньше – всего 4,8%. В целом по прошлому году она составила 7,5%. Продажи машин китайских марок продолжают идти против рынка, который падает. Доля китайского бренда Chery выросла до 3,3%, Haval - 3,1%, Geely – 2,1%.



Китай, скорее всего, поможет россиянам и с ремонтом автомобилей западных брендов. "Не для всех, но для основной массы автомобилей львиную долю запчастей можно заменить китайскими аналогами", – указывает Ананьев.



Седьмой выигрыш - Китай может получить все то российское энергетическое и другое сырье, от которого откажется Европа, если та найдет себе в силы на столь самоубийственный шаг.



Пекин с удовольствием купит всю нефть и весь уголь, от которой потенциально откажется Европа. Технически осуществить такие поставки морем будет несложно. Тем более, что цена на них будет привлекательна.



То же самое касается и металлов и другого сырья. "Китаю интересно все сырье, так как своего ему не хватает", – говорит Ананьев. За последние пять лет Китай уже удвоил закупки российских энергоносителей почти до 60 млрд долларов, указывал Bloomberg.



Более серьезные проблемы могут возникнуть с газом, который ориентирован для поставок в Европу. Для его транспортировки в Китай потребуется построить новую инфраструктуру, что займет много времени и денег.



Восьмой плюс – китайские инвесторы могут активизироваться и вложиться в российские компании с дисконтом, ведь места на российском рынке освобождаются от конкурентов. На фоне бегущих западных гигантов из России (BP, Exxon, Equinor) Китай может стать главным инвестором, в том числе в нефтегазовые компании России (но не только). Уже появилась информация, что Китай ведет переговоры со своими государственными энергетическими и сырьевыми компаниями о возможном приобретении пакетов акций российских энергетических и сырьевых компаний, таких как Газпром и "Русал", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.



Девятый выигрыш – роль Китая как обходного пути для России будет только набирать обороты. То есть Китай может стать тем посредником, через который Россия будет доставать необходимые западные комплектующие с оплатой маржи третьей стороне.



Но надо понимать, что рисковать своими экономическими интересами ни ради США, ни ради России Китай не будет. С Китаем, как и с любым другим партнером, надо быть начеку.



"Как государственные структуры, так и бизнес в Китае очень прагматичны. Они будут скрупулезно оценивать все потенциальные выгоды и потери от сотрудничества с российскими партнерами.



Это касается как экспорта из Китая, так и российского импорта в эту страну. Если угрозы санкций со стороны третьих стран за сотрудничество с Россией по их мнению будут реальны, то это может перевесить все выгоды от него", – считает Мария Долгова.



"Могут быть проблемы с приходом высокотехнологичного китайского бизнеса, в том числе из-за риска вторичных санкций. США установили запрет на экспорт в Россию ряда видов высокотехнологичного оборудования, в том числе полупроводников, не только непосредственно из США, но и из любой страны, где продукция производится с использованием американских комплектующих и технологий – для таких поставок потребуется разрешение американских регуляторов. "Нарушители" могут подвергнуться серьезным штрафам или даже лишиться доступа к американскому рынку", – указывает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.



В четверг представитель Росавиации Валерий Кудинов сделал неожиданное заявление, что Китай отказал России в поставках авиазапчастей, поэтому придется искать альтернативных поставщиков в Индии и Турции.



Вскоре, правда, Росавиация опровергла слова своего сотрудника, сказанные на отраслевой конференции. Тем более, что он вообще не имеет права давать комментарии от лица Росавиации. "Кудинов неправильно все ретранслировал. Судя по всему, отдельные авиакомпании обратились к нескольким своим китайским контрагентам по поводу запчастей, и те им отказали. Но это не является официальным отказом Китая поставлять запчасти в Россию. Другое дело, что Китай и не производит ключевые западные запчасти для "Боингов" и "Эйрбасов". А в какой стране будет зарегистрирована компания, которая захочет стать посредником для приобретения запчастей и обеспечения ими российских перевозчиков – не играет никакой роли. Китай – это не панацея. В мире есть много стран, посредником могут стать хоть Сейшельские острова", – объясняет глава отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.



Китай может получить другую выгоду от обмена санкционными ударами в сфере авиации Европы и России – это десятый пункт. Во-первых, китайские авиакомпании могут заработать на транссибирских маршрутах.



"Для европейцев пролет над российской территорией запрещен. А этом самый короткий и выгодный маршрут из Европы в Азию и обратно. Европейским компаниям придется облетать российскую территорию, поэтому грузоотправители и пассажиры уйдут туда, где дешевле – к азиатским перевозчикам, в том числе к китайским.



Азиатские перевозчики могут себе полностью забрать рынок перевозок пассажиров и грузов из Европы в Азии, и озолотиться на этом", – говорит Роман Гусаров. Во-вторых, если у России возникнут проблемы с дальнемагистральным флотом, и российские перевозчики не смогут летать на дальние расстояния внутри страны и за рубежом, то эти маршруты также с радостью примут на себя китайские авиакомпании.



"В прошлом году Россия обслужила 17 тыс. транзитных перелетов по транссибирскому (из Европы в Азию) и кроссполярному маршрутам (из США в Азию). Это 1,5 тыс. полетов в месяц. Даже если на европейские и американские компании приходилась только половина рейсов, то это означает потерю 700 рейсов в месяц. Это потеря огромного рынка. Это очень болезненный удар. Тогда как Россия потерю европейского направления даже не заметила. Вылеты за границу в прошлом году у нас составили всего 21% от общего объема перевозок, и на Европу приходилось всего пара процентов", – заключает Гусаров.



Конечно, китайцы будут подсчитывать риски от сотрудничества с Россией, и будут стараться избегать попадания под вторичные санкции. Однако Пекин и Москва имеют уже солидный опыт по ведению бизнеса и обеспечения роста экономики в условиях санкционных ограничений. Источник - ВЗГЛЯД

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