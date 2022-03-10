Для чего в Казахстане создается резервная армия, - "Караван"

09:06 11.03.2022 Для чего в Казахстане создается резервная армия

События в Украине заставили и в Казахстане серьезно задуматься о своей безопасности. То есть извлечь из вооруженного конфликта уроки и сделать соответствующие выводы.



"КАРАВАН" выяснил, с какими нововведениями может столкнуться все мужское население страны в самое ближайшее время.



"Проверки боеготовности частей и соединений со стороны минобороны выявили ряд проблемных вопросов, связанных с мобилизацией Вооруженных сил, подготовкой и наличием военнообученного резерва, а также своевременным прибытием военнослужащих из запаса для восполнения потерь или ротации личного состава. Потому, очевидно, и возникла необходимость срочного пересмотра современных принципов обеспечения воинских частей ВС РК людскими ресурсами путем организации прохождения гражданами службы в резерве". Это выдержка из концепции проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам службы в резерве", которую министр обороны вынес на обсуждение. По его словам, граждане могут заключать контракт на 3 года, при этом за ними сохранятся место работы, должность и зарплата. А в случае вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций и введения чрезвычайного положения в стране они должны будут в срочном порядке быть призванными в воинскую часть для выполнения боевых заданий.



По мнению военных, несмотря на то, что в Казахстане имеется достаточное количество мобилизационных ресурсов и на учете в военкоматах состоит весь военно-обученный резерв, все равно существуют определенные проблемы. А именно: военнослужащие запаса со временем теряют навыки, приобретенные в ходе службы или военной подготовки. А проводимые регулярные сборы не решают проблем, связанных с подготовкой военнослужащих запаса, так как проводятся один раз в 5 (!) лет и охватывают ограниченное количество военнообязанных.



В минобороны считают, что увеличение количества сборов и привлекаемых лиц "не улучшит положения, так как навыки в любом случае в течение последующих 5 лет будут утрачиваться".



В этой связи, в соответствии с концепцией строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, предусмотрена реализация мероприятий по введению службы в резерве на 2021–2025 годы.



"Создание воинской службы в резерве позволит, не увеличивая Вооруженные силы в мирное время, получить определенное количество военнообязанных, которые будут готовы в профессиональном плане к выполнению задач на начальном этапе военного времени, военного положения либо чрезвычайного положения природного и техногенного характера до проведения полной или частичной мобилизации. Кроме того, при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера военнослужащие в резерве будут применены в первую очередь, что позволит Вооруженным силам РК (действующим военнослужащим) без ущерба боеготовности в плановом порядке продолжать боевую подготовку, не отвлекаясь на выполнение несвойственных функций", – говорится в документе.



Генеральный штаб настроен решительно

Минобороны рассчитывает, что военнообязанные, заключившие контракт о прохождении воинской службы в резерве, будут проходить воинскую службу, привлекаться к сборам и подготовке по имеющимся военно-учетным специальностям в мирное время в порядке, определенном ведомством.



Подготовка резервистов будет проходить 1–2 раза в месяц, а сборы – 30 дней, не более 2 месяцев в год. При этом подготовка военно-обученного резерва для остальных военнообязанных будет продолжаться в плановом порядке.



Проектом закона предполагается закрепление за резервистами военной техники и оружия.



"Такие меры позволят сократить время для снятия техники с длительного хранения, что позволит приводить воинские части в высшую степень боевой готовности в максимально короткие сроки", – утверждают в министерстве обороны. В Генеральном штабе также полагают, что при возникновении угроз государству Вооруженные силы еще до введения военного или чрезвычайного положения (!) природного и техногенного характера, полной или частичной мобилизации будут готовы вместе со штатным количеством ВС иметь в воинских частях еще несколько тысяч подготовленных бойцов.



На первый-второй рассчитайсь!

На первом этапе на службу в резерве планируется набрать до одной тысячи человек. Как пройдет апробация, в дальнейшем возможно увеличение резервистов до нескольких бригад. А в случае эффективности – вообще ввести в каждой бригаде боевой готовности до одного батальона.

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"В долгосрочной перспективе введение воинской службы в резерве позволит без ущерба боеспособности воинских частей постоянной боевой готовности сократить численность Вооруженных сил и сэкономить бюджетные средства. Таким образом, основной целью введения службы в резерве является повышение гарантированного обеспечения воинских частей людскими ресурсами и создание боеготовых резервных сил", – подчеркивается в концепции законопроекта.



Министр обороны генерал-лейтенант Руслан ЖАКСЫЛЫКОВ предлагает на законодательном уровне закрепить за резервистом место работы, занимаемую должность и сохранение зарплаты, а для неработающих – минимальный размер зарплаты.



Предлагается предусмотреть налоговые и иные льготы для работодателей при приеме на работу военнослужащего резерва или альтернативным способом "стимулировать работодателя на прием на работу военнослужащих резерва".



Резервисты будут обеспечены всей необходимой медпомощью во время проведения сборов, а при получении ранения, контузии, травм или увечий при исполнении обязанностей воинской службы их планируется направлять на санаторно-курортное лечение за счет средств Вооруженных сил, в структуре которых они будут проходить воинскую службу. Также они будут обеспечены обмундированием и достойным питанием, как и все действующие военнослужащие Казахстана.



Срочников призовут по новым правилам

Министерство обороны выработало предложения по повышению мотивации молодежи на службу в армии. Об этом "КАРАВАНУ" сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК полковник Сакен Жусупов.



– Городские и районные призывные комиссии под председательством заместителей акимов начали работу с 1 марта текущего года на всех призывных пунктах местных исполнительных органов, – комментирует Сакен Жусупов. – До 1 июля ряды Вооруженных сил, Пограничной службы и Национальной гвардии пополнят более 17 тысяч призывников. В соответствии с действующим законодательством, очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения.



Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич ТОКАЕВ на заседании мажилиса парламента обозначил важную проблему. Она заключается в том, что многие молодые граждане избегают исполнения воинского долга. Потому наша общая задача – мотивировать молодежь на службу в армии. Исполнение воинского долга является особой миссией.



Министерством обороны выработаны предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению воинской службы.



Они касаются предоставления кредитных каникул на период службы, выплаты единовременного денежного вознаграждения при выслуге установленного срока, а также предоставления льгот молодым людям в образовательном секторе и членам их семей при оплате коммунальных услуг.



– Все эти новшества уже действуют?



– Наши предложения находятся пока на стадии согласования с заинтересованными государственными органами, но мы, конечно же, надеемся, что они будут приняты. Хотел бы вновь обратиться к нашим гражданам. В случаях вымогательства денежных средств, затягивания решения тех или иных вопросов и других возможных коррупционных проявлений необходимо обращаться в проектные офисы "Қарулы кұштері", "Адалдық алаңы" или на телефоны доверия для принятия оперативных мер, получения консультаций по возникшей ситуации. Мы всегда открыты, готовы ответить на все ваши вопросы.



Сакен Жусупов подчеркнул, что с начала весеннего призыва отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами. Они предоставляются гражданам через портал "Электронного правительства". Ответственными за предоставление указанных услуг являются местные исполнительные органы.



Оповещение призывников планируется осуществлять путем рассылки смс-сообщений, а также направлением персональных повесток на домашний и служебный адреса.



ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию молодого пополнения будет проводиться дважды – на сборных пунктах при призыве и в частях по прибытии. При этом любой желающий может получить информацию о призыве и ответы на интересующие его вопросы. Для этого во всех департаментах по делам обороны созданы электронные почтовые ящики и официальные аккаунты в социальных сетях.



Офицеры запаса тоже встанут в армейский строй

В соответствии с постановлением правительства РК в 2022 году на воинскую службу сроком на 2 года будут призваны офицеры запаса в возрасте до 29 лет, годные к воинской службе и не прошедшие ее. Призыв офицеров запаса осуществляется в соответствии со статьей 32 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих". В текущем году призыву подлежат 190 офицеров запаса, в том числе 150 офицеров Вооруженных сил и 40 офицеров Пограничной службы Комитета национальной безопасности.



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Автор: Владимир Северный Источник - caravan.kz

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