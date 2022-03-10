Под Алию Назарбаеву копают "мусорное" дело

09:12 11.03.2022

КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой РК по факту досудебного расследования в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств на сумму более 20 млрд. тенге в период 2016-2021 гг. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Антикоррупционную службу. Бывший генеральный директор ТОО "Оператор РОП" с мандатом суда взят под стражу. Ранее по подозрению в совершении коррупционных случаев задержания вице-министр экологии и председатель правления ТОО "Оператор РОП". Расследование продолжается.



фактическим владельцем ТОО "Оператор РОП" являлась до недавнего времени Алия Нурсултановна Назарбаева