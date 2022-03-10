 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 11.03.2022
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09:18  Умер в своей постели сержант Теран, расстрелявший в 1967 легендарного Че Гевару
09:15  Каких партий не хватает Казахстану? - Андрей Чеботарев
09:12  Под Алию Назарбаеву копают "мусорное" дело
09:06  Для чего в Казахстане создается резервная армия, - "Караван"

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06:34  Муфтият Кыргызстана издал фетву о запрете на расточительство при проведении похорон
05:54  Мафиозная суть глобальной западной экономики, - Владимир Овчинский
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00:49  Кто в Европе "назначает" президентов? - Владимир Малышев
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Четверг, 10.03.2022
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19:23  Президентом Венгрии впервые стала женщина - Каталин Новак
19:16  Мирзиеев указал довести долю женщин в Узбгосорганах до 30%
17:44  КазПравительство работает над "Методикой анализа эффекта госрасходов". Просто перестать воровать не пробовали?
17:40  Ак калпак - головной убор кыргызских мужчин. Что нужно о нем знать
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13:05  Как технично бороться с западными санкциями, - Михаил Хазин
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10:27  РосПравительство решило не отдавать Западу его "Боинги" и "Аэрбасы"... Что упало, то...
10:24  КырПарламент продолжает секретно дебатировать новую золотую сделку с канадским "Кумтором"
09:46  Азиатский банк развития (АБР) остановил свое участие в труба-дурь-проекте ТАПИ
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    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Под Алию Назарбаеву копают "мусорное" дело
09:12 11.03.2022

КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой РК по факту досудебного расследования в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств на сумму более 20 млрд. тенге в период 2016-2021 гг. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Антикоррупционную службу. Бывший генеральный директор ТОО "Оператор РОП" с мандатом суда взят под стражу. Ранее по подозрению в совершении коррупционных случаев задержания вице-министр экологии и председатель правления ТОО "Оператор РОП". Расследование продолжается.

фактическим владельцем ТОО "Оператор РОП" являлась до недавнего времени Алия Нурсултановна Назарбаева

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - inform.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646979120


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