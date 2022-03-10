Каких партий не хватает Казахстану? - Андрей Чеботарев

09:15 11.03.2022

КАКИХ ПАРТИЙ НЕ ХВАТАЕТ КАЗАХСТАНУ?

В преддверии Послания К.-Ж. Токаева к народу в #Казахстан‘е оживились партийные проекты. В середине марта в своем обращении президент РК обещал дать "тизер" крупным политическим реформам, которые, в том числе, могут серьезно изменить партийное поле. На данный момент в нижней палате парламента (мажилисе) Казахстана представлено только три партии. Партии какой идеологии смогут прийти в парламент, представителей каких социальных групп казахстанского общества не хватает среди депутатов – спросили у политолога, директора Центра актуальных исследований "Альтернатива" (Казахстан) Андрея Чеботарева.

Каких партий не хватает Казахстану?

– Какие факторы на данный момент, по Вашему мнению, ограничивают парламентское разнообразие в Казахстане?



– Основной фактор – это конституционный ценз. В Казахстане любые законопроекты, разработанные депутатами парламента, должны быть одобрены правительством. Получается, что в законотворчестве правительство выступает монополистом.

При этом кабмин может отклонить любой законопроект, руководствуясь соответствующим положением Конституции. Из-за этого ограничения у депутатов разных партий, по сути, нет возможности влиять на политику страны через законотворческий процесс.



Конечно, стоит учитывать и состав мажилиса – нижней палаты парламента, который формируется из трех партий с четким распределением зон влияния между ними. "Аманат" (бывший "Нур Отан") – практически все сферы, "Ак жол" – вопросы экономики, "НПК" (Народная партия Казахстана) – социальная проблематика.



Однако недавно, после январских событий, начал появляться прогресс в партийной деятельности. Например, "Ак жол" инициировала проект о банкротстве физических лиц из-за большого количества кредиторов.



Нижней палате парламента Казахстана не хватает партийного разнообразия. Власть продолжает контролировать избирательные комиссии всех уровней. Ранее была определенная установка, что только три партии могут присутствовать в мажилисе. Сейчас объявлена новая программа политических реформ, и, не исключено, что будет дана возможность для регистрации новых политических партий, а также произведена возможная реформа избирательной системы.



– Понятно, что "показательное" политическое разнообразие в партийном поле Казахстана населению не нужно. За партии какой идеологии готовы голосовать казахстанцы, на что есть реальный социальный запрос?



– Начну с того, что есть общественный запрос в целом на появление новых партий. Ведь в стране существуют целые социальные группы, которые никак не представлены на политическом поле. Например, с недавних пор достаточно активной является такая категория казахстанского общества, как многодетные матери. Поэтому была бы востребована партия, защищающая права женщин, с уклоном в социальную тематику.



Люди наемного труда тоже не имеют своего представительства, потому что профсоюзы в большинстве своем аффилированы с государством, а такие партии, как "НПК", выражают лишь незначительные аспекты их интересов.



Оппозиционная "Общенациональная социал-демократическая партия" (ОСДП) достаточно пассивна в последнее время и даже не участвовала в прошлогодних парламентских выборах.



Частично участниками последних протестов в Казахстане были работники крупных предприятий. Для них пока нет партии, через которую они могли бы транслировать свои интересы.



На самом деле, нет и полноценной либеральной партии. "Ак жол" считается, скорее, партией предпринимателей, но ее программа – сплошная эклектика.



Также в парламенте нет своей "зеленой" партии, хотя на это есть большой запрос в обществе и инициативные группы.



В последнее время в Казахстане идет активизация политполя в сторону создания новых партий. В свое время таким партийным проектам было отказано в регистрации, однако сейчас новый министр юстиции Канат Мусин заявил, что искусственных препятствий для создания партий не будет. Это хороший сигнал, чтобы такие проекты, как Народная экологическая партия "Байтақ", партия Бокаева "Намыс" и др., сейчас оживились. Насколько это все будет на практике реализовано, можно будет понять после официального объявления программы реформ.



Беседовал Даниил Поляков

10.03.22