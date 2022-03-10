Умер в своей постели сержант Теран, расстрелявший в 1967 легендарного Че Гевару

09:18 11.03.2022

Умер убивший Че Гевару боливийский солдат: проклятие не сработало

Застреливший легендарного революционера сержант умер в 80-летнем возрасте



Боливийский солдат, убивший легендарного латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару, скончался в возрасте 80 лет в Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия).



Застреливший легендарного революционера сержант умер в 80-летнем возрасте



Считается, что именно сержант Марио Теран из 6-й пехотной дивизии рейнджеров, участвовавшей в контрпартизанских действиях в Боливии, нажал на курок, чтобы казнить знаменитого партизана-революционера Эрнесто "Че" Гевару.



На снимке, сделанном 10 октября 1967 года журналистом AFP Марком Хаттеном, тело партизанского лидера Че Гевары лежит на раковине в прачечной в боливийской деревне Валье-Гранде.



Марио Теран "просто выполнял свой долг армейского сержанта", - заявил генерал в отставке Гэри Прадо, возглавлявший группу, захватившую Че Гевару в Боливии в 1967 году после многомесячного преследования. В беседе с Radio Compañera он сказал, что Марио Теран скончался после продолжительной болезни. У него остались жена и двое детей.



Эрнесто "Че" Гевара, бывший аргентинский врач, стал одной из ведущих фигур кубинской революции, которая победила во главе с Фиделем Кастро в 1959 году, свергнув диктатора Фульхенсио Батисту. Проработав несколько лет высокопоставленным чиновником в правительстве Кубы, Че отправился за границу, чтобы попытаться возглавить другие восстания - с гораздо меньшим успехом - в Африке, а затем в Южной Америке.



В 1967 году боливийские солдаты наконец выследили его небольшую партизанскую группу и взяли Че Гевару в плен.



Марио Теран был выбран, чтобы убить его после того, как из столицы прибыл приказ казнить уже раненого 39-летнего Гевару. Говорят, что сержант хотел отомстить лидеру повстанцев за гибель своих товарищей, однако казнь, по его словам, далась ему нелегко.



"Это был худший момент в моей жизни, - рассказывал Теран позже журналистам. – Я видел Че большим, очень большим. Его глаза сильно блестели. Я почувствовал, как он надвигается на меня, и когда он устремил на меня свой взгляд, у меня закружилась голова... "Успокойся, - сказал он мне, - и целься хорошенько! Ты собираешься убить человека!" Тогда я сделал шаг назад к двери, закрыл глаза и выстрелил".



Теран стрелял из полуавтоматической винтовки M1 Garand, выпустив девять пуль. Биографы Гевары говорят, что его первые выстрелы не попали в грудь Че, но в итоге революционер был убит.



После того, как погибли несколько участвовавших в пленении Че боливийских военных и крестьянина Онорато Рохаса, информировавшего о передвижениях партизанского отряда, возникла легенда о "проклятии Че Гевары", якобы настигающего всех, причастных к его убийству. Однако в реальности это "проклятие" не коснулось непосредственного убийцы. Более того, как выяснилось, в 2006 году Марио Теран даже воспользовался (под чужим именем) кубинской программой бесплатного офтальмологического лечения – работающие в Боливии кубинские врачи сделали ему операцию по удалению катаракты



Андрей Яшлавский