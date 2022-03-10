Укры сдали войскам ДНР свой первый "город-херой" Волноваху

09:20 11.03.2022

Минобороны России заявило об освобождении Волновахи



Министерство обороны Российской Федерации сообщает об освобождении города Волноваха силами войск Донецкой Народной Республики.



Волноваха - город на юго-западе Донецкой области. Административный центр Волновахского района, расположен в 60 километрах от Донецка. Считается ключевым пунктом на южном фронте, поскольку через него идет прямая дорога на портовый Мариуполь.



Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о продвижении войск на шесть километров. Под контроль взяты села Зеленый Гай, Велика-Анадоль, Ольгинка.



Милиционеры ДНР, сообщил Игорь Конашенков, сжимают кольцо окружения в Мариуполе. До восьмисот метров достигло продвижение военных сил с западного, северного и восточного направлений.



Наступление идет на линии Петровское - Евгеновка - Октябрьская. Продвижение составляет около 17 км.