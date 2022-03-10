Казахстанская Air Astana останавливает полеты в Россию. Типа - это не санкции...

09:59 11.03.2022

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила полеты в Российскую Федерацию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов, сообщила пресс-служба авиакомпании.



"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.



В пресс-службе отметили, что авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.



"Просим пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере", - говорится в сообщении.