Два барана?.. Госсекретарь Киргизии Касмамбетов: Указ о запрете забивать скот на похоронах толкуется ошибочно

10:02 11.03.2022

11 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Общество ошибочно толкует указ президента о запрете на забой скота на похоронах. Об этом на круглом столе сообщил государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов.



По его словам, в указе говорится о запрете расточительства, а не забоя скота.



"В моих руках указ главы государства. Здесь нет ни слова о том, чтобы никто не забивал ни одного барана или курицу, чтобы гости уходили как пришли, если будут нарушать положение, то будут привлечены к ответственности, выплатят штраф. Здесь нет такого. В обществе толкуют как? Говорят, что только два барана разрешено резать или вовсе запретили. Нет ни одного запрета. Если вникнуть в указ, то стоит только один вопрос: при проведении похорон не допустить расточительства", - сказал Суйунбек Касмамбетов.



По его словам состоятельные люди на своем примере должны показать, что расточительство недопустимо.



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"Богачи, успешные дети граждан, госслужащие как мы, должны на своем примере показать, что расточительство недопустимо. В каждом селе есть большие дома, во дворе которых припаркованы машины, дети носят телефоны. Эти семьи, когда проводят пышные поминки, косвенно влияют на своих родственников, друзей, соседей. Последние думают, чем они хуже, и пытаются также проводить мероприятия. А это, в свою очередь, приводит к большим кредитам, долгам и миграции", - сказал Суйунбек Касмамбетов.



Отметим, согласно новому законопроекту, семейные торжества, обряды и поминальные мероприятия проводятся с приглашением от 100 до 200 человек. Свадебные торжества проводятся в течение дня с банкетом от 200 до 300 человек. А свадебный кортеж молодоженов не должен превышать более трех легковых автомашин. Той должен проходить в выходные дни с 8.00 до 23.00, в рабочие дни с 18.00 до 22.00.



На проводах покойного в последний путь число участвующих не ограничивается, но запрещается забивать крупный рогатый скот и лошадей. А на поминки или другие мероприятия, посвященные памяти усопшего, можно пригласить до 300 человек.



Автор предлагает наказывать физических и юридических лиц штрафом 10-й категории, а лиц, занимающих политическую и государственные должности, и их детей увольнять.



Напомним, ранее инициатива об ограничении массовых праздничных и траурных мероприятий уже обсуждалась в Жогорку Кенеше, однако поддержки так и не встретила.