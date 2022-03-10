 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.03.2022
10:02  Два барана?.. Госсекретарь Киргизии Касмамбетов: Указ о запрете забивать скот на похоронах толкуется ошибочно
09:59  Казахстанская Air Astana останавливает полеты в Россию. Типа - это не санкции...
09:20  Укры сдали войскам ДНР свой первый "город-херой" Волноваху
09:18  Умер в своей постели сержант Теран, расстрелявший в 1967 легендарного Че Гевару
09:15  Каких партий не хватает Казахстану? - Андрей Чеботарев
09:12  Под Алию Назарбаеву копают "мусорное" дело
09:06  Для чего в Казахстане создается резервная армия, - "Караван"

08:46  Десять выгод Китая от экономического передела мира, - Ольга Самофалова
07:12  Данияр Кадиров - новый вице-мининформ, Ринат Кертаев - секретарь правящей партии "Аманат" Казахстана
06:34  Муфтият Кыргызстана издал фетву о запрете на расточительство при проведении похорон
05:54  Мафиозная суть глобальной западной экономики, - Владимир Овчинский
05:39  Энергетические санкции США: запрещая разрешай, - Сергей Ануреев
05:23  Денацификация Украины - долгий путь нацвозрождения, - Дм.Седов
01:10  Туркменистаном будут управлять отец и сын, - В.Панфилова
00:52  Cotton Campaign объявила об отмене бойкота узбекского хлопка
00:49  Кто в Европе "назначает" президентов? - Владимир Малышев
00:34  Судьба дает России еще один шанс на возрождение, - Эрик Ханымамедов
Четверг, 10.03.2022
21:27  ДАИШ признал гибель своего "халифа" Курейши. Не прошло и 2 месяцев
20:53  Москва перекроет трубу? Остановка "Северного потока-1" грозит страшнейшим в истории экономическим кризисом, - "МК"
20:42  "Талибан" интересуется "украинским фронтом", - Андрей Серенко
19:23  Президентом Венгрии впервые стала женщина - Каталин Новак
19:16  Мирзиеев указал довести долю женщин в Узбгосорганах до 30%
17:44  КазПравительство работает над "Методикой анализа эффекта госрасходов". Просто перестать воровать не пробовали?
17:40  Ак калпак - головной убор кыргызских мужчин. Что нужно о нем знать
17:36  Китайное оружие инвесторов. Попробуем спекулировать юанями, - "Къ"
15:28  Двойное дно и тайный умысел энергетического гамбита. Американское двурушничество, - В.Михеев
15:21  КырДепутат Коргонбай уулу предлагает пригласить мировые бренды, покинувшие рынок РФ, в Кыргызстан
13:18  Китай определился по Украине, - "СП"
13:16  КНБ Казахстана раскрыл подробности дела Масимова (фото конфиската)
13:05  Как технично бороться с западными санкциями, - Михаил Хазин
13:03  Соц-сети на фронтах мировой информ-войны, - Н.Данюк
10:39  Зятя Назарбаева - Кулибаева и бизнесмена Машкевича вызвали на допрос в прокуратуру Молдовы
10:27  РосПравительство решило не отдавать Западу его "Боинги" и "Аэрбасы"... Что упало, то...
10:24  КырПарламент продолжает секретно дебатировать новую золотую сделку с канадским "Кумтором"
09:46  Азиатский банк развития (АБР) остановил свое участие в труба-дурь-проекте ТАПИ
09:33  У ЦА своя "Украина". Баткен. На таджико-кыргызской границе опять стрельба
09:27  Государства ЦАзии поставлены перед выбором. Запад давит на лидеров региона, требуя определиться, с кем они, - "НГ"
09:24  Турция и Китай займут освободившиеся ниши на российском рынке, - А.Комраков
09:21  Рахмон посетил Каирский музей мумий фараонов
09:16  "Многовекторной политике" придет конец? Влияние украинского кризиса на Таджикистан и его соседей - Х.Хуррамов
09:08  В Ташкенте снова появится улица Ататюрка?
08:37  Цены на нефть: Арабские шейхи заставляют Вашингтон поступиться принципами, - "СП"
08:24  Украина с ядерной гранатой, - А.Цуканова
07:16  Гадание Казахстана на нефтяной гуще
07:13  Заигрывание с националистами может превратить Казахстан во вторую Украину, - С.Пантелеев
06:57  Прокурор и оппозиционер Юн Сок Ель избран новым президентом Южной Кореи
03:27  Спасет ли Китай Россию от санкций своими товарами, - "МК"
03:25  Может ли ЦА выиграть от экономической блокады РФ? - Аза Мигранян
01:01  Как и когда будет разбита украинская армия, - Евг.Крутиков
00:54  Апокалипсис для Европы, - Максим Столетов
00:49  Россия аннулирует свои обязательства перед иностранными кредиторами и инвесторами, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Два барана?.. Госсекретарь Киргизии Касмамбетов: Указ о запрете забивать скот на похоронах толкуется ошибочно
10:02 11.03.2022

11 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Общество ошибочно толкует указ президента о запрете на забой скота на похоронах. Об этом на круглом столе сообщил государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов.

По его словам, в указе говорится о запрете расточительства, а не забоя скота.

"В моих руках указ главы государства. Здесь нет ни слова о том, чтобы никто не забивал ни одного барана или курицу, чтобы гости уходили как пришли, если будут нарушать положение, то будут привлечены к ответственности, выплатят штраф. Здесь нет такого. В обществе толкуют как? Говорят, что только два барана разрешено резать или вовсе запретили. Нет ни одного запрета. Если вникнуть в указ, то стоит только один вопрос: при проведении похорон не допустить расточительства", - сказал Суйунбек Касмамбетов.

По его словам состоятельные люди на своем примере должны показать, что расточительство недопустимо.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Садыр Жапаров запретил забивать скот на похоронах
"Богачи, успешные дети граждан, госслужащие как мы, должны на своем примере показать, что расточительство недопустимо. В каждом селе есть большие дома, во дворе которых припаркованы машины, дети носят телефоны. Эти семьи, когда проводят пышные поминки, косвенно влияют на своих родственников, друзей, соседей. Последние думают, чем они хуже, и пытаются также проводить мероприятия. А это, в свою очередь, приводит к большим кредитам, долгам и миграции", - сказал Суйунбек Касмамбетов.

Отметим, согласно новому законопроекту, семейные торжества, обряды и поминальные мероприятия проводятся с приглашением от 100 до 200 человек. Свадебные торжества проводятся в течение дня с банкетом от 200 до 300 человек. А свадебный кортеж молодоженов не должен превышать более трех легковых автомашин. Той должен проходить в выходные дни с 8.00 до 23.00, в рабочие дни с 18.00 до 22.00.

На проводах покойного в последний путь число участвующих не ограничивается, но запрещается забивать крупный рогатый скот и лошадей. А на поминки или другие мероприятия, посвященные памяти усопшего, можно пригласить до 300 человек.

Автор предлагает наказывать физических и юридических лиц штрафом 10-й категории, а лиц, занимающих политическую и государственные должности, и их детей увольнять.

Напомним, ранее инициатива об ограничении массовых праздничных и траурных мероприятий уже обсуждалась в Жогорку Кенеше, однако поддержки так и не встретила.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646982120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 марта 2022 года №822
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №824
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №825
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года №826
- Нам война не нужна
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года №827
- Бюро Мажилиса: о повестке пленарного заседания депутатов
- Развитие торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Турции обсудили на XII заседании Межправкомиссии
- В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  