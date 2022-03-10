 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Еще один сват КырПрезидента пригрелся на высокой должности - Акматов во главе Счетной палаты
11:19 11.03.2022

10 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Сюжет: Скандалы с чиновниками
Еще один сват Садыра Жапарова на высокой должности. Расследование журналистов

Журналисты Temirov Live выявили еще одного свата Садыра Жапарова, который занимает высокую госдолжность.

По данным расследователей, им является председатель Счетной палаты Алмазбек Акматов.

Как отмечается, 13 января на пресс-конференции в 24.kg выступила женщина, которая обвинила родственника президента Садыра Жапарова в тяжких преступлениях. Со слов потерпевшей, во время судебных разбирательств обвиняемый Мирлан Чабдаров постоянно прикрывался родственными связями с главой государства. По ее словам, он приходится свояком младшему брату президента Аскарбеку Жапарову. Жену последнего зовут Мээрим Акматова.

В тот же день пресс-секретарь главы КР заявил, что Садыр Жапаров не имеет никакого отношения к делу обвиняемого Мирлана Чабдарова. "Но Эрбол Султанбаев не стал отрицать, что Аскарбек Жапаров и Мээрим Акматова супруги", - отмечает журналист и приходит к выводу, что указанные люди приходятся супругами. А Алмазбек Акматов - дядя Мээрим Акматовой, глава Счетной палаты приходится родным братом ее отцу.

На госпортале www.tizme.gov.kg отмечено, что у Алмазбека Акматова и отца Мээрим Акматовой Черика одно отчество - Шаршенбиевич. Исходя из этих данных, журналисты сделали вывод, что они родные братья. Информацию также подтвердили взаимные подписки родственников в Facebook.

Расследователи также подчеркивают, что родственные связи Садыра Жапарова с Алмазбеком Акматовым подтвердили также близкие главы государства.

В ходе расследования журналисты выяснили, что до того, как Садыр Жапаров стал президентом, Алмазбек Акматов был главой представительства Счетной палаты по южному региону.
"В январе 2021-го Садыр Жапаров избирается главой государства. Спустя месяц его сват становится аудитором Счетной палаты. На этой должности он проработал всего два месяца. В апреле Садыр Жапаров своим указом назначил родственника председателем Счетной палаты", - говорится в расследовании.

Отметим, ранее журналисты выявляли двух сватов Садыра Жапарова, которые получили должности после его назначения исполняющим обязанности президента и премьер-министром. Турусбек Тумонбаев 21 октября прошлого года назначен главой государственного учреждения "Унаа" при ГРС, но позже уволен после скандала с тендером на полмиллиарда сомов.

Еще один сват Таштанбек Каймазаров стал председателем Госслужбы миграции. Журналисты-расследователи также выявляли родственников главы государства в компании "Востокэлектро".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1646986740


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