Путин разрешил иностранным добровольцам идти на помощь Донбассу

11:50 11.03.2022

Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Минобороны России Сергея Шойгу привлечь добровольцев для помощи жителям Донбасса.



Как сказал Шойгу, речь о добровольцах из разных стран. В частности, из государств Ближнего Востока готовы приехать более 16 тысяч человек для помощи ДНР и ЛНР. В итоге Путин попросил организовать их переезд в зону проведения спецоперации.



Кроме того, Путин указал на то, что "западные спонсоры киевского режима" открыто отправляют наемников на Украину, тем самым пренебрегая нормами международного права.



А еще глава государства поручил Шойгу подготовить отдельный доклад по поводу усиления западных рубежей РФ в связи с действиями НАТО.